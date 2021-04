भारत में कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे की बात करें तो इस दौरान COVID-19 के 3,23,144 नए मामले सामने आए हैं। जबकि 2,771 नई मौतें पूरे देश में हुई हैं। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 28,82,204 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,45,56,209 है। वहीं अब तक 28 करोड़ लोगों का कोविड टेस्‍ट किया जा चुका है। Also Read - सही समय पर सही दवा दी जाए तो 90% कोरोना मरीज घर पर ही ठीक हो सकते हैं, जानिए और क्‍या कहा देश के बड़े डॉक्‍टर्स ने

आपको बता दें कि कोरोना वायरस के परीक्षण में अधिकांश लोगों का कहना है कि उनमें कोरोना जैसे लक्षण (Covid-19 New Variant Symptoms) हैं मगर उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है यानी जांच रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में व्‍यक्ति को क्‍या करना चाहिए? इस विषय पर एम्‍स के निदेशक ने एक बयान दिया है, जिसे निगेटिव रिपोर्ट (जिनमें कोरोना के लक्षण हैं) वालों को फॉलो करना चाहिए।

#CoronaVirusUpdates: Also Read - 1 मई से 18 साल से ऊपर के हर व्‍यक्ति को लगाई जाएगी कोरोना वैक्‍सीन, मगर ये एक बात जो आप से छिपाई गई!

