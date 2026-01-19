Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Importance of HPV Vaccine : HPV यानी Human Papilloma virus एक ऐसा वायरस है जो स्किन-टू-स्किन या यौन संपर्क से फैलता है। इसके 100 से ज्यादा प्रकार होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी के अनुसार, सर्वाइकल कैंसर के 99% मामलों में HPV जिम्मेदार होता है। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए HPV वैक्सीन लगवाने की सलाह दी जाती है।
HPV वैक्सीन शरीर में एंटीबॉडी बनाकर वायरस से बचाव करती है। यह वैक्सीन संक्रमण होने से पहले लगवाना सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। जनवरी का महीना जब सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जा रहा है तब हम आपको बताने जा रहे हैं एचपीवी वैक्सीन से जुड़ी 10 अहम जानकारियां। ये जानकारियां आमतौर पर डॉक्टर भी जल्दी नहीं देते हैं।
डॉ. नवीन संचेती, निदेशक - सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, सर्वोदय अस्पताल, सेक्टर-8, फरीदाबाद के अनुसार, एचपीवी वैक्सीन 9 साल से 45 साल तक के लोगों को दी जा सकती है। लड़के, लड़कियां, महिलाएं और पुरुष भी सर्वाइकल कैंसर और एचपीवी संक्रमण से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए ये वैक्सीन ले सकते हैं। HPV वैक्सीन सबसे अच्छा समय होता है- जब आपकी सेक्सुअल लाइफ शुरू न हुई हो।
डॉ. नवीन संचेती बताते हैं कि HPV वैक्सीन लेने की सबसे सही उम्र 9 से 14 साल होती है। इस उम्र में HPV वैक्सीन लेना बहुत फायदेमंद होता है। 15 से 26 साल के लोग भी ये वैक्सीन बिना किसी संकोच के ले सकते हैं। वहीं, 27- 45 साल के लोग HPV वैक्सीन डॉक्टर की सलाह पर ले सकते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि कम उम्र में लेने पर वैक्सीन ज्यादा प्रभावी होती है।
यह वैक्सीन शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है। जब फ्यूचर में HPV वायरस शरीर में प्रवेश करता है, तो इम्यून सिस्टम उसे पहचानकर नष्ट कर देता है और कैंसर बनने से पहले ही रूक जाता है।
इस सवाल का जवाब देते हुए डॉ. नवीन संचेती कहते हैं- हां। बिल्कुल HPV वैक्सीन सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी है। HPV जैसा वायरस सिर्फ महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी प्रभावित करता है। लड़कों में यह गले का कैंसर, पेनाइल कैंसर, एनल कैंसर और जननांग मस्से का कारण बनता है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि सिर्फ महिलाओं को ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी HPV वैक्सीन डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए।
हां। WHO और भारत सरकार द्वारा इसे सुरक्षित माना गया है। लाखों लोगों को यह वैक्सीन लग चुकी है और इसके गंभीर साइड इफेक्ट बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। HPV वैक्सीन सेक्सुअल रिलेशन के दौरान बनने वाले इंफेक्शन को रोकता है।
डॉक्टर कहते हैं कि HPV वैक्सीन को कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को HPV वैक्सीन लेने के बाद इंजेक्शन वाली जगह दर्द, हल्का बुखार, शारीरिक थकान और चक्कर आने की परेशानी होती है। हालांकि ये परेशानी आमतौर पर खुद से ही 1 -2 दिन में ठीक हो जाती है।
HPV वैक्सीन इलाज नहीं करती, बल्कि बचाव करती है। अगर किसी को पहले से HPV है, तब भी वैक्सीन दूसरे प्रकार के HPV वायरस से सुरक्षा दे सकती है। लेकिन जिन लोगों को पहले से HPV है, उन्हें डॉक्टर की सलाह पर ही ये वैक्सीन लेनी चाहिए।
डॉ. नवीन संचेती बताते हैं कि ज्यादातर शादीशुदा महिलाओं के मन में ये सवाल आता है कि क्या अब भी वो HPV वैक्सीन ले सकती हैं? इस सवाल का सीधा सा जवाब है हां, शादीशुदा महिलाएं भी HPV वैक्सीन ले सकती हैं। भले ही वे अपनी सेक्सुअल लाइफ में एक्टिव में हों। ये वैक्सीन भविष्य के संक्रमण से बचाव करती है।
HPV वैक्सीन लेने के बाद भी महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए Pap Smear, HPV टेस्ट करवाते रहना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन सभी प्रकार के HPV से सुरक्षा नहीं देती।
भारत में HPV वैक्सीन की कीमत अलग-अलग हो सकती है। आमतौर पर HPV वैक्सीन की 2000 से 10000 रुपये प्रति डोज तक उपलब्ध होती है। भारत में मिलने वाली अन्य HPV वैक्सीन के मुकाबले नई भारतीय वैक्सीन Cervavac अपेक्षाकृत सस्ती है और सरकारी योजनाओं में भी उपलब्ध है।
डॉ. नवीन संचेती कहते हैं कि HPV वैक्सीन आज के समय में कैंसर से बचाव का सबसे असरदार तरीका है। यह न सिर्फ महिलाओं बल्कि पुरुषों के लिए भी जरूरी है। सही उम्र में वैक्सीन लगवाकर हम सर्वाइकल कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से खुद को सुरक्षित रख सकते हैं।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
