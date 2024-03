बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से भारत में हर साल जाती है लाखों महिलाओं की जान, यह 1 वैक्सीन रोक सकती है सर्वाइकल कैंसर

सर्विक्स या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भारत में महिलाओं की मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण है।

HPV Vaccination: महिलाओं की हेल्थ की सुरक्षा का अर्थ है महिलाओं की हड्डियों, मसल्स के साथ-साथ शरीर के सभी महत्वपूर्ण अंगों को भी स्वस्थ रखना। महिलाओं के गर्भाशय के सबसे निचले हिस्से जिसे सर्विक्स कहा जाता है वहां कैंसर होने का रिस्क बहुत अधिक होता है और इसीलिए, महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करने वाले लोग सर्विक्स की सुरक्षा की बात भी जरूर करते हैं। सर्विक्स में होने वाले कैंसर (Cancer in cervix) या सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी वैक्सीन (HPV vaccination) एक कारगर तरीका है। इस लेख में बात करेंगे एचपीवी वैक्सीन लगवाने की सही उम्र और इसके फायदों के बारे में।

बता दें कि इस साल के अंतरिम बजट में छोटी बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर के टीके लगाने (HPV Vaccine At Young Age) और वैक्सीनेशन को प्रोत्साहित करने की बातें कहीं गयीं थीं। इससे समझा जा सकता है कि सर्वाइकल कैंसर हमारे देश में कितना बड़ा स्वास्थ्य संकट है। आंकड़ों के अनुसार हर साल दुनियाभर में 3 लाख से अधिक महिलाओं की मृत्यु सर्वाइकल कैंसर (Death due to cervical cancer worldwide) से हो जाती है। वहीं, भारत में ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर ही महिलाओं की मृत्यु का दूसरा बड़ा कारण (causes of cancer death of women in India) है।

क्या है एचपीवी वैक्सीन? (What is HPV Vaccine)

एचपीवी वैक्सीन, ह्यूमन पेपिलोमावायरस की वजह से बच्चेदानी के मुंह (bachchedani ka munh ka cancer) या सर्विक्स में होने वाले इंफेक्शन को रोकने में सहायता करता है। एचपीवी वैक्सीन से महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा मिलती है और वैक्सीन ही बच्चेदानी के मुंह के कैंसर का सबसे कारगर उपाय है।

इन प्रकार के कैंसर से भी मिलती है सुरक्षा (HPV Vaccine can protect you from these types of cancers)

एक्सपर्ट्स के अनुसार, एचपीवी वैक्सीन 9-14 साल की लड़कियों और 45 वर्ष तक की महिलाओं को लगायी जा सकती है। सर्विक्स के अलावा एचपीवी वैक्सीन रेनल कैंसर, जेनाइटल्स के कैंसर और ऑरोफरीन्जियल कैंसर (Oropharyngeal cancer) से भी आपको सुरक्षित रख सकती है। बता दें कि हर साल इन कैंसर्स की वजह से भारी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में एचपीवी वैक्सीन लगवाने से आपके लिए इन सभी प्रकार के कैंसर का रिस्क कम हो सकता है।

कितनी सेफ है एचपीवी वैक्सीन?

डॉ. सौमित्र दत्ता (Dr. Soumitra Dutta, MRCP (Paed), DCH (UK), Pediatrician associated with Bhagirathi Neotia Woman & Child Care Centre, New Town, Kolkata) कहते हैं कि एचपीवी वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और एचपीवी के अलग-अलग प्रकार के स्ट्रेन्स से यह आपको सुरक्षित रख सकती है। एचपीवी महिलाओं में रिप्रॉडक्टिव ट्रैक्ट (reproductive tracts) का सबसे कॉमन संक्रमण है और यह अन्य कई कैंसर्स का रिस्क भी बढ़ा देता है। डॉ. दत्ता के अनुसार, बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि एचपीवी वैक्सीन आपको 15-20 साल तक कैंसर से सुरक्षित (HPV Vaccine safety coverage) रख सकती है।