बदलते मौसम में क्यों बढ़ने लगती है लंग्स और हार्ट से जुड़ी परेशानी? डॉक्टर से समझिए इसके कारण

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Weather change effects on heart and lungs : दिल्ली का मौसम लोगों को जितना खूबसूरत लगता है, उतना ही यह बदलता हुआ रहता है। एक ओर जहां सुबह की शुरुआत हल्की धूप और ठंडी हवाओं के साथ दोती है, तो वहीं दूसरी ओर शाम होते-होते धूल भरी आंधी, उमस या अचानक गिरता तापमान हमें हैरान कर देता है। कभी तेज गर्मी, तो कभी अचानक ठंड होने लगती है। मौसम में यह बदलाव इतना तेज होता है कि शरीर को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। वहीं, जब आप दिल्ली के बदलते मौसम में वहां के किसी गार्डन में खुले स्थानों पर सैर-सपाटे का आनंद लेते हैं, तो कुछ ही घंटों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल सकता है। यही कारण है कि दिल्ली को "चेंजिंग वेदर सिटी" भी कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आपका शरीर इन अचानक बदलावों के लिए तैयार है?
मुख्य रूप से अगर आपको पहले से ही सांस लेने से जुड़ी परेशानी है, जजैसे- अस्थमा, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज या फिर अन्य किसी तरह की परेशानी है, तो यह मौसम आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है। दिल्ली के BLK-Max Super Specialty Hospital में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी (Cardiology & Structural Heart Disease) के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्र का कहना है कि मौसम के ये दिल्ली के मौसम के ये उतार-चढ़ाव सिर्फ असुविधा नहीं पैदा करते, बल्कि कई बार गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन जाते हैं। इसलिए इस मौसम में हमें अपना खास ध्यान रखने की जरूरत होती है।
डॉक्टर सुभाष चंद्र कहते हैं कि हमारे फेफड़े बहुत सेंसटिव ऑर्गन है। ये एयर की क्वालिटी, तापमान और नमी के स्तर के अनुसार तुरंत रिएक्ट करते हैं। जब मौसम अचानक बदलता है, तो फेफड़ों को एडजस्ट करने में मुश्किल होती है, जिससे कई तरह की समस्याएं शुरू हो सकती हैं।
[caption id="attachment_1309880" align="alignnone" width="1200"] Doctor Subhash Chandra[/caption]
डॉक्टर कहते हैं कि जब तापमान अचानक गिरता है और हवा ठंडी चलती है, तो यह सीधे फेफड़ों को प्रभावित करती है। ठंडी हवा में नमी कम होती है, जिससे श्वसन नलियां यानि एयरवेज सिकुड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से सांस लेते समय घरघराहट (wheezing), गले में खराश, लगातार खांसी और सांस लेने में कठिनाई का अनुभव होने लगता है। मुख्य रूप से ऐसा मौसम अस्थमा या एलर्जी के मरीजों के लिए घातक होता है। इस मौसम में उनकी स्थिति गंभीर हो सकती है।
डॉ. सुभाष चंद्र का कहना है कि कई बार दिलील की हवा में नमी बहुत अधिक बढ़ जाती है, खासकर मानसून या बारिश के बाद ऐसा वातावरण हो जाता है। यह नमी हवा को भारी बना देती है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। नमी वाली हवा के कारण धूल और परागकण लंबे समय तक टिके रहते हैं, जिससे फंगल एलर्जी का खतरा बढ़ता है। साथ ही कुछ लोगों को इस नमी के कारण अस्थमा के अटैक की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में पहले से बीमार लोगों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत होती है।
जब मौसम तेजी से बदलता है, तो हवा का दबाव (air pressure) भी बदलता है। इसका असर सीधे हमारे शरीर की ऑक्सीजन लेने की क्षमता पर पड़ता है। इसके कारण सांस फूलना, थकान महसूस होना और चक्कर आना जैसी परेशानीहोती है। ऐसे लक्षण आमतौर पर बुजुर्गों और कमजोर फेफड़ों वाले लोगों में ज्यादा नजर आते हैं।
डॉक्टर सुभाष चंद्र का कहना है कि बदलते मौसम का असर सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं रहता है, यह हमारे हार्ट पर भी गहरा प्रभाव डालता है। दरअसल, हमारा हार्ट शरीर का इंजन है और यह लगातार शरीर का तापमान और ब्लड फ्लो बनाए रखने में लगा रहता है। ऐसे में जब मौसम में अचानक से बदलव आता है, तो दिल को अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। इससे कुछ परेशानियां होने का खतरा रहता है, जो निम्न हैं-
अचानक ठंडी हवा के संपर्क में आने पर शरीर के ब्लड वेसेल्स सिकुड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो प्रभावित होता है। ऐसे में दिल पर अधिक जोर पड़ता है, जिसकी वजह हार्ट को ज्यादा जोर लगाकर खून को पंप करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में हाई ब्लड प्रेशर की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही कुछ लोगों में हार्ट अटैक आने का भी खतरा रहता है।
हम अक्सर इस बात को सोचते हैं कि डिहाइड्रेशन सिर्फ गर्मी में होता है, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत होता है। इस तरह की परेशानी बदलते मौसम, जैसे- अचानक आई सर्दी और उमस के कारण भी हो सकता है। ऐसे में जब हमारे शरीर में पानी की कमी होने लगती है, तो इसकी वजह से खून गाढ़ा हो सकता है। साथ ही ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ सकता है। इसके साथ ही दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।
डॉक्टर का कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है। जब मौसम स्थिर होता है, तो प्रदूषक कण हवा में जमा होने लगते हैं और स्मॉग बनाने लग जाते हैं। इसका असर हार्ट की धमनियों पर पड़ता है। इस स्थिति में धमनियों पर दबाव पड़ता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही फेफड़ों में सूजन बढ़ने की भी परेशानी हो सकती है।
डॉक्टर कहते हैं कि बदलते मौसम का असर कुछ लोगों पर होता है। अगर आप ऐसे ग्रुप में आते हैं, तो आपको अधिक सतर्क रहने की जरूरत होती है। ताकि आपकी समस्या गंभीर होने से बच सके। आइए जानते हैं किन लोगों को अधिक रहता है खतरा?
[caption id="attachment_1309879" align="alignnone" width="1200"] बदलते मौसम का कैसे पड़ता है असर[/caption]
डॉ. सुभाष कहते हैं कि मौसम का बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उससे खुद के शरीर को सुरक्षित रखना हमारे हाथों में हो सकता है। बस आपको कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे-
[caption id="attachment_1309883" align="alignnone" width="1200"] बदलते मौसम में कैसे रखें खुद का ध्याल[/caption]
समय-समय पर अपने एरिया का AQI (Air Quality Index) जरूर चेक करते रहें, ताकि किसी तरह की परेशानी होने से पहले सचेत हो सकें। घर से बाहर निकलने से पहले सिर्फ तापमान नहीं, बल्कि AQI भी देखें। इससे प्रदूषण से खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर AQI लेवर काफी खतरनाक हो , तो बाहर जाने से बचें। एक्सरसाइज घर के अंदर ही करने की कोशिश करें।
बदलते मौसम में हमेशा अपने साथ मास्क या स्कार्फ लेकर चलें। कोशिश करें कि गर्म हवा चलने पर अपने आंखों, मुंह और नाक को ढकें। मास्क और स्कार्फ का इस्तेमाल करने से धूल और प्रदूषण से बचाव किया जा सकता है।
अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो नियमित दवाइयां लेते रहें। इनहेलर या SOS दवा हमेशा साथ रखें, ताकि अचानक से तबियत बिगड़ने पर इसका प्रयोग कर सकें।
पानी शरीर के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए खुद को हाइड्रेट रखना बिल्कुल भी न भूलें। दरअसल, जब आप पानी पीते हैं, तो शरीर में ब्लड फ्लो सहीरहता है। इससे हार्ट पर कम प्रेशर पड़ता है।
सुबह जल्दी या देर शाम की बजाय, साफ मौसम में ही वॉक करें। प्रदूषण ज्यादा हो तो घर के अंदर ही योग करें। ताकि आपकी परेशानी कंट्रोल में रहे।
डॉक्टर कहते हैं कि शरीर में दिखने वाले कुछ बदलावों को नजरअंदाज न करें। अगर आपको इस तरह के बदलाव दिख रहे हैं, तो फौरन डॉक्टर से मदद लें। कुछ लक्षण निम्न हैं-
डॉक्टर आखिरी लाइन में कहते हैं कि दिल्ली का मौसम जितना अनोखा है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है। यहां का 'गिरगिट जैसा' मौसम आपके शरीर को बार-बार टेस्ट करता है। अगर आप पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो यह और भी जरूरी हो जाता है कि आप सतर्क रहें। सही जानकारी, नियमित दवाइयां और कुछ आसान सावधानियां अपनाकर आप अपने दिल और फेफड़ों को सुरक्षित रख सकते हैं। याद रखें कि मौसम बदलना आपके बस में नहीं है, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल रखना पूरी तरह आपके हाथ में है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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