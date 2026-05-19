इस विटामिन की कमी से पीले हो सकते हैं दांत, Teeth Whitening के लिए अपनाएं ये टिप्स

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Written By: Anju Rawat | Published : May 19, 2026 11:43 AM IST
क्या आपके भी दांत पीले हो गए हैं? अगर हां, तो यह शरीर में किसी विटामिन की कमी से हो सकता है। हाल ही में प्रकाशित एक रिसर्च में सामने आया है कि शरीर में विटामिन डी की कमी से ओरल हेल्थ प्रभावित होता है, इससे दांत कमजोर हो सकते हैं और दांत पीले भी दिख सकते हैं। इतना ही नहीं, शरीर में विटामिन डी की कमी का असर मसूड़ों पर भी पड़ सकता है। इससे मसूड़ों में सूजन नजर आ सकती है।
आपको बता दें कि विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए बहुत जरूरी होता है। जब शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होती है, तो इससे ओरल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। जैसे-
pubmed central (pmc) में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, जिन लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, उनमें मसूड़ों की सूजन देखने को मिलती है। इन लोगों में बैक्टीरियल इंफेक्शन का खतरा भी ज्यादा रहता है। इतना ही नहीं, शरीर में विटामिन डी की कमी दांतों के रंग और हेल्थ को भी प्रभावित करती है। इसकी कमी से दांत पीले पड़ सकते हैं।
एक रिसर्च के अनुसार, शरीर में विटामिन डी की कमी से दांत पीले सकते हैं। हालांकि, इसके अलावा भी कई कारण होते हैं, जो पीले दांतों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। जैसे-
दांतों को चमकाने के लिए आपको दिन में 2 बार ब्रश जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप फ्लोराइड रिच टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जीभ की सफाई भी जरूर करें। इससे ओरल संक्रमण से बचाव होता है।
Disclaimer: अगर आपके दांत भी पीले नजर आ रहे हैं तो एक बार विटामिन डी की जांच जरूर कराएं। साथ ही, ओरल हेल्थ का भी ख्याल रखें। अगर दांत बहुत ज्यादा पीले हैं, तो एक बार डेंटिस्ट से मिल सकते हैं।