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इस विटामिन की कमी से पीले हो सकते हैं दांत, Teeth Whitening के लिए अपनाएं ये टिप्स

दांत पीले होने के पीछे शरीर में इस विटामिन की कमी भी जिम्मेदार हो सकती है। अगर आपके दांतों में भी पीलापन है, तो विटामिन डी की जांच जरूर कराएं।

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Written By: Anju Rawat | Published : May 19, 2026 11:43 AM IST

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yellow teeth

क्या आपके भी दांत पीले हो गए हैं? अगर हां, तो यह शरीर में किसी विटामिन की कमी से हो सकता है। हाल ही में प्रकाशित एक रिसर्च में सामने आया है कि शरीर में विटामिन डी की कमी से ओरल हेल्थ प्रभावित होता है, इससे दांत कमजोर हो सकते हैं और दांत पीले भी दिख सकते हैं। इतना ही नहीं, शरीर में विटामिन डी की कमी का असर मसूड़ों पर भी पड़ सकता है। इससे मसूड़ों में सूजन नजर आ सकती है।

विटामिन डी और दांतों का क्या कनेक्शन है?

आपको बता दें कि विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए बहुत जरूरी होता है। जब शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होती है, तो इससे ओरल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। जैसे-

  • दांतों की ऊपर परत यानी इनेमल कमजोर होने लगता है।
  • दांत जल्दी खराब होने लगते हैं।
  • दांतों पर पीलेपन की समस्या बढ़ने लगती है।

क्या कहती है रिसर्च?

pubmed central (pmc) में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, जिन लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, उनमें मसूड़ों की सूजन देखने को मिलती है। इन लोगों में बैक्टीरियल इंफेक्शन का खतरा भी ज्यादा रहता है। इतना ही नहीं, शरीर में विटामिन डी की कमी दांतों के रंग और हेल्थ को भी प्रभावित करती है। इसकी कमी से दांत पीले पड़ सकते हैं।

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दांत पीले क्यों पड़ने लगते हैं?

एक रिसर्च के अनुसार, शरीर में विटामिन डी की कमी से दांत पीले सकते हैं। हालांकि, इसके अलावा भी कई कारण होते हैं, जो पीले दांतों के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। जैसे-

  • ज्यादा चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक का सवन
  • स्मोकिंग या तंबाकू का सेवन करने से भी दांत पीले हो जाते हैं।
  • अगर आप सही तरीके से ब्रश नहीं करेंगे तो इससे भी दांत पीले पड़ सकते हैं।
  • खराब ओरल हाइजीन की वजह से दांत पीले पड़ सकते हैं।

दांतों को चमकाने के लिए क्या करें?

दांतों को चमकाने के लिए आपको दिन में 2 बार ब्रश जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप फ्लोराइड रिच टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जीभ की सफाई भी जरूर करें। इससे ओरल संक्रमण से बचाव होता है।

  • दांतों को हेल्दी रखने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी बहुत जरूरी होता है। इसके लिए आप दूध, दही, अंडा और मछली आदि का सेवन करें।
  • विटामिन डी की पूर्ति के लिए रोज सुबह 15–20 मिनट की धूप जरूर लें।
  • ओरल हेल्थ और दांतों को हेल्दी बनाए रखने के लिए ज्यादा चाय और कॉफी का सेवन करने से बचें।
  • स्मोकिंग और शुगर ड्रिंक्स से परहेज करें।
  • दांतों को चमकाने के लिए आप बेकिंग सोडा का उपयोग कर सकते हैं।
  • नारियल तेल से ऑयल पुलिंगकरना भी फायदेमंद होता है।

इन लोगों में हो सकती है विटामिन डी की कमी

  • ऑफिस में लंबे समय तक रहने वाले लोगों में विटामिन डी की कमी हो सकती है।
  • महिलाओं और बुजुर्गों में भी विटामिन डी की कमी पाई जाती है।
  • जिन लोगों के दांत पहले से कमजोर हैं, उनमें भी विटामिन डी की कमी होती है।

Disclaimer: अगर आपके दांत भी पीले नजर आ रहे हैं तो एक बार विटामिन डी की जांच जरूर कराएं। साथ ही, ओरल हेल्थ का भी ख्याल रखें। अगर दांत बहुत ज्यादा पीले हैं, तो एक बार डेंटिस्ट से मिल सकते हैं।

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अंजू रावत

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More