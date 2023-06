बारिश का मौसम शुरू होने से पहले इन्हेलर्स का जान लें सही इस्तेमाल, अस्थमा रोगियों के लिए काम के टिप्स

How to Use inhalers : कभी-कभी खराब मौसम के कारण अस्थमा की शुरुआत हो जाती है, जिससे बचने के लिए इन्हेलर्स का सही इस्तेमाल पता होना चाहिए।

How to Use inhalers : अस्थमा सांस की एक क्रोनिक बीमारी है, जिसमें फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचने वाली सांस की नली में सूजन हो जाती है। इस कारण सांस की नली संकरी हो जाती है, और म्यूकस का उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। फरीदाबाद स्थित अमृता हॉस्पिटल एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट के पल्मोनरी चिकित्सा विभाग के एचओडी एवं सीनियर कंसल्टेंट डॉ। अर्जुन खन्ना का कहना है कि बदलते मौसमों में गर्मी और उमस से अचानक मौसम के ठंडा और हवादार हो जाने से अस्थमा के लक्षण बढ़ और बिगड़ सकते हैं। यूं तो मौसम के बदलने पर अस्थमा के लक्षणों का बढ़ना एक आम बात है। लेकिन कभी-कभी खराब मौसम ओर जलवायु परिवर्तन के कारण उन लोगों में भी अस्थमा की शुरुआत हो जाती है, जिन्हें पहले से अस्थमा नहीं है।

सही योजना बनाना जरूरी

डॉ। अर्जुन खन्ना का कहना है कि अस्थमा के लक्षणों को पहचानने, उसके ट्रिगर्स से बचने और अस्थमा को नियंत्रण में रखने का पहला उपाय है कि अपने डॉक्टर से परामर्श लेकर एक एक्शन प्लान बनाया जाए और इसका पालन किया जाए। इलाज की सही योजना का पालन करना और इन्हेलर अपने पास रखना अस्थमापीड़ितों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे न केवल वो अपनी स्थिति पर बेहतर नियंत्रण पा सकते हैं, बल्कि बदलते मौसम के अनुरूप आसानी से ढल भी सकते हैं।

मौसमी परिवर्तनों के दौरान इन्हेलर अस्थमा पीड़ितों को अस्थमा से आराम देने में क्या भूमिका निभाते हैं?

डॉ। अर्जुन खन्ना का कहना है कि बदलते मौसम में अस्थमापीड़ितों को न केवल बढ़ते-घटते तापमान के अनुरूप खुद को ढालना पड़ता है, बल्कि उन्हें वातावरण में फैले नए एलर्जन और उत्तेजकों, जैसे मोल्ड, माईल्ड्यू, अत्यधिक प्रदूषण आदि का भी सामना करना पड़ता है। अस्थमा के प्रभावशाली प्रबंधन में इन्हेलर काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और इसके लक्षणों को कम कर देते हैं, जिसके कारण निम्नलिखित हैंः

1. इन्हेलर दवाई को सीधे फेफड़ों में पहुंचते हैं, जिससे सांस की नलियों को आराम मिलता है और मरीज सुगमता से सांस ले पाता है।

2. खाने वाली दवाईयों के मुकाबले इन्हेलर ज्यादा प्रभावशाली होते हैं क्योंकि ये छोटी-छोटी और सही माप में खुराक को सीधे सांस की नली में पहुंचते हैं। इसलिए दवाई की कम खुराक में काम हो जाता है, और साईड इफेक्ट की संभावना भी घट है।

3. इन्हेलर लक्षणों से आराम देकर अस्थमा को बिगड़ने से रोकते हैं, जिससे अस्थमा का नियंत्रण ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाता है।

4. अगर डॉक्टर के परामर्श से लिए जाएं, तो इन्हेलर हर उम्र के लिए उपयुक्त हैं। बच्चों को इन्हेलर एक स्पेसर डिवाईस के साथ लेना चाहिए।

अपनी स्थिति के ज्यादा बेहतर नियंत्रण के लिए पीक फ्लो मीटर द्वारा फेफड़ों के स्वास्थ्य पर नजर रखने से मदद मिलती है। सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए अस्थमापीड़ित अपने डॉक्टर से संपर्क करके पीक फ्लो रेट, फेफड़ों की क्षमता और इन्हेलर का सही उपयोग करने के तरीके के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

बदलता मौसम हो सकता है हानिकारक

बदलते मौसम में अस्थमा बिगड़ने के मामले बहुत बढ़ जाते हैं। इस मौसम में नई बीमारी के मामले भी सामने आते हैं। इसलिए उचित सावधानी रखना, लक्षणों पर नजर रखना और अपनी हालत के बारे में अपने डॉक्टर से सही जानकारी प्राप्त करते रहना बहुत जरूरी है। हर मौसम का पूरा आनंद लेने के लिए अस्थमापीड़ितों के पास उनका सबसे अच्छा दोस्त, यानि इन्हेलर सदैव पास में रहना जरूरी है।

