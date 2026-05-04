अस्थमा में इन्हेलर का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, वीडियो में बता रहे हैं डॉक्टर

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Written By: Kishori Mishra | Updated : May 4, 2026 1:46 PM IST
Medically Verified By: Dr Shubham Sharma
What is the correct way to use an asthma inhaler : अस्थमा भारत में तेजी से बढ़ती जा रही एक स्वास्थ्य समस्या है। इसका मुख्य कारण बदलता लाइफस्टाइल, बढ़ता वायु प्रदूषण, धूल-मिट्टी, धूम्रपान और एलर्जी पैदा करने तत्व हैं। यह परेशानी न सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित है, बल्कि जन्म लेते ही कई बच्चों को यह परेशानी भी होने लगी है। मुख्य रूप से शहरी इलाकों में खराब एयर क्वालिटी की वजह से सांस से जुड़ी बीमारियों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अस्थमा के प्रति लोगों में जागरुकता फैलाने के लिए हर साल मई महीने के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इस साल 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस (World Asthma Day 2026) मनाया जाएगा। इस दिवस पर हम आपको इनहेलर लेने का सही तरीका बताएंगे।
दरअसल, कई अस्थमा मरीज गलत तरीके से इनहेलर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इनहेलर की दवाओं का असर उनपर नहीं होता है। ऐसे में स्थिति गंभीर हो सकती है। इस विषय पर जयपुर स्थित नारायणा हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट डॉ. सुभम शर्मा का कहना है कि इनलेहर का गलत इस्तेमाल करना एक बड़ी समस्या हो सकती है।
डॉक्टर कहते हैं कि अस्थमा के मरीजों के लिए इन्हेलर दवा लेने का सबसे असरदार तरीका माना जाता है, क्योंकि यह दवा सीधे फेफड़ों तक पहुंचती है और सांस लेने में जल्दी राहत देने में मदद करती है। हालांकि, कई लोग इन्हेलर का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से दवा का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। ऐसे में इन्हेलर इस्तेमाल करने की सही तकनीक जानना बेहद जरूरी है।
इन्हेलर लेने से पहले उसे अच्छी तरह शेक करना जरूरी होता है, ताकि दवा सही तरीके से मिक्स हो जाए। इसके बाद सीधे बैठें या खड़े हों और शरीर को रिलैक्स रखें। इस्तेमाल से पहले सामान्य रूप से सांस बाहर निकालें, ताकि अगली सांस गहरी ली जा सके।
इन्हेलर को मुंह में रखें और होंठों से उसे अच्छी तरह सील कर लें। जैसे ही इन्हेलर दबाएं, उसी समय धीरे-धीरे और गहरी सांस अंदर लें। ध्यान रखें कि सांस बहुत तेज न लें, क्योंकि इससे दवा गले में अटक सकती है और फेफड़ों तक कम पहुंचती है।
डॉक्टर कहते हैं कि दवा अंदर लेने के बाद करीब 10 सेकंड तक सांस रोककर रखें। इससे दवा फेफड़ों में अच्छी तरह बैठ जाती है और असर बेहतर होता है। इसके बाद धीरे-धीरे सांस छोड़ें।
Right Way to Take Inhelar
अगर डॉक्टर ने दो पफ लेने की सलाह दी है, तो पहला पफ लेने के बाद 30 सेकंड से 1 मिनट तक रुकें, फिर दूसरा पफ लें। इससे दोनों डोज का असर बेहतर तरीके से होता है।
डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप स्टेरॉयड बेस्ड इन्हेलर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस्तेमाल के बाद साफ पानी से कुल्ला करना न भूलें। इससे मुंह में फंगल इंफेक्शन, खराश और आवाज बैठने जैसी समस्याओं का खतरा कम होता है।
छोटे बच्चों और बुजुर्गों को इन्हेलर लेने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे में स्पेसर डिवाइस के साथ इन्हेलर इस्तेमाल करना ज्यादा आसान और प्रभावी माना जाता है, क्योंकि इससे दवा सीधे फेफड़ों तक बेहतर तरीके से पहुंचती है।
ध्यान रखें कि इन्हेलर की डोज, समय और प्रकार हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही तय करें। सही तकनीक और नियमित इस्तेमाल से अस्थमा को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है और बार-बार सांस फूलने की समस्या से राहत मिल सकती है।
अस्थमा के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें राइनोसिनुसाइटिस, एलर्जी, जलन पैदा करने वाले पदार्थ, दवाएं (जैसे एस्पिरिन से होने वाली श्वसन संबंधी बीमारी में एस्पिरिन), और मोटापा शामिल हैं।
वायु प्रदूषण के कारण होने वाली सबसे आम बीमारियों में अस्थमा जैसी श्वसन संबंधी बीमारियाँ, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी), हृदय संबंधी विकार जैसे दिल का दौरा और स्ट्रोक, फेफड़ों का कैंसर और तंत्रिका संबंधी स्थितियाँ शामिल हैं।
बदलते मौसम में अस्थमा और सर्दी-जुकाम जैसी समस्याओं का जोखिम बढ़ जाता है। इस मौसम में सेहत का ज्यादा ध्यान रखना जरूरी होता है।
Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.