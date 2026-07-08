मानसून में मेनोपॉज से गुजर रहीं महिलाएं अपना ख्याल कैसे रखें?

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Written By: Anju Rawat | Published : July 8, 2026 12:36 PM IST
Medically Verified By: Tamanna Singh
महिलाओं के जीवन में आने वाले बदलावों में एक है-मेनोपॉज। मेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम होने लगता है, इससे शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला सिस्टम गड़बड़ा जा सकता है। इसकी वजह से मेनोपॉज से गुजर रहीं महिलाओं को अचानक गर्मी महसूस हो सकती है और पसीना निकल सकता है। इस स्थिति को हॉट फ्लैशेज कहा जाता है। मानसून में उमस और नमी बढ़ने की वजह से कुछ महिलाओं में हॉट फ्लैशेज की समस्या ज्यादा देखने को मिल सकती है। मनोवेदा की फाउंडर और सर्टिफाइड मेनोपॉज कोच तमन्ना सिंह बताती हैं कि मानसून में उमस और नमी की वजह से समस्या ज्यादा बढ़ सकती है। इससे पसीना ज्यादा आ सकता है और नींद भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए मानसून में मेनोपॉज से गुजर रहीं महिलाओं को अपना खास ख्याल जरूर रखना चाहिए।
मानसून में मेनोपॉज से गुजर रहीं महिलाओं को कॉटन या लिनन जैसे हल्के फैब्रिक के कपड़े पहनने चाहिए। इस मौसम में महिलाओं को टाइट और सिंथेटिक कपड़ों से बचना चाहिए। ये पसीना और नमी रोकते हैं और इससे आपको गर्मी महसूस हो सकती है।
मानसून में उमस काफी रहती है, ऐसे में शरीर पसीने के जरिए पानी और मिनरल्स को निकाल देता है। इसलिए शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की जरूरत होती है। इसलिए आप दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। हालांकि, हर महिला की पानी की जरूरत अलग-अलग हो सकती है। आप नारियल पानी और छाछ पी सकते हैं, इनसे शरीर में हाइड्रेशन बनी रहती है।
मानसून में ज्यादातर लोगों को फास्ट फूड और जंक फूड्स की क्रेविंग होती है। लेकिन आपको मसालेदार और गर्म तासीर की चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। मसालेदार खाना शरीर के तापमान को बढ़ा सकता है। इससे हॉट फ्लैशेस की दिक्कत बढ़ सकती है। इसलिए अपनी डाइट में मौसमी फल, हरी सब्जियां और हल्का भोजन शामिल करें।
स्वस्थ रहने के लिए घर में सही वेंटिलेशन का होना बहुत जरूरी होता है। जिस कमरे में आप सोती हैं, उसे हवादार रखें। जरूरत पड़ने पर डीह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें। इससे नमी कम होगी और नींद अच्छी आएगी।
Disclaimer: मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से गुजरना पड़ता है। लेकिन, अगर इस दौरान महिलाएं अपनी सेहत का ख्याल रखें, तो इससे वे कई तरह की दिक्कतों से अपना बचाव कर सकती हैं। मानसून में उमस और नमी वाले मौसम में खूब पानी पिएं और कॉटन के कपड़े पहनें। साथ ही, घर में वेंटिलेशन भी अच्छा बनाकर रखें। अगर हॉट फ्लैशेज, ज्यादा पसीना, नींद की समस्या जैसे लक्षण महसूस हो तो स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।