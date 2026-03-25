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Barish Mai Bhigne Ke Baad Bimar Hone Se Kaise Bache: बारिश का मौसम जहां तपती गर्मी से राहत देता है, वहीं यह अपने साथ कई तरह की बीमारियों का खतरा भी लेकर आता है। खासतौर पर वायरल फ्लू, सर्दी-जुकाम और गले के संक्रमण इस मौसम में तेजी से बढ़ जाते हैं। अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि बारिश में भीगना ही बीमार होने की मुख्य वजह है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा पूरी तरह सही नहीं है। असल समस्या तब शुरू होती है जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और वायरस को पनपने का मौका मिल जाता है।
आकाश हेल्थकेयर के सीनियर कंसल्टेंट- इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर प्रभात रंजन सिन्हा बताते हैं, ‘बारिश में भीगना सीधे तौर पर वायरल फ्लू नहीं करता, लेकिन इससे शरीर का तापमान अचानक गिर जाता है। जब शरीर ठंडा होता है तो इम्युनिटी कमजोर पड़ती है और वायरस आसानी से शरीर पर हमला कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि भीगने के बाद सही देखभाल की जाए।’ ऐसे में कुछ आसान और प्रभावी उपाय अपनाकर आप वायरल फ्लू के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं।
बारिश में भीगने के बाद सबसे जरूरी है कि आप तुरंत गीले कपड़े उतारकर सूखे कपड़े पहन लें। लंबे समय तक गीले कपड़ों में रहने से शरीर का तापमान कम हो जाता है, जिससे सर्दी और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों को इस बात का अधिक ध्यान रखना चाहिए।
भीगने के बाद शरीर को गर्म रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए आप गर्म पानी से नहा सकते हैं या अदरक-तुलसी की चायपी सकते हैं। इससे शरीर का तापमान संतुलित रहता है और गले में संक्रमण की संभावना कम हो जाती है।
बरसात के मौसम में खानपान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विटामिन C से भरपूर फल जैसे संतरा, नींबू, आंवला और पपीता शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा हल्दी वाला दूध, हरी सब्जियां और प्रोटीन युक्त आहार भी इम्यूनिटी मजबूत करने में मददगार होते हैं। डॉ. कहते हैं, ‘अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है, तो शरीर किसी भी वायरल संक्रमण से आसानी से लड़ सकता है। इसलिए मौसम बदलते ही डाइट पर ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है।’
बरसात के दौरान पानी में कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस मौजूद होते हैं। बाहर से घर आने के बाद हाथ-पैर को साबुन से अच्छी तरह धोना चाहिए। गंदे पानी में चलने के बाद पैरों को साफ करना और सुखाना भी बेहद जरूरी है, ताकि फंगल और बैक्टीरियल इंफेक्शन से बचा जा सके।
शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त नींद लेना बेहद जरूरी है। बारिश में भीगने के बाद अगर शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिलता, तो इम्युनिटी कमजोर हो सकती है। रोजाना 7-8 घंटे की नींद लेने से शरीर बेहतर तरीके से रिकवर करता है और संक्रमण से लड़ने की क्षमता बढ़ती है।
डॉक्टर का कहना है कि वायरल फ्लू का असली कारण वायरस होता है, न कि सिर्फ बारिश में भीगना। लेकिन अगर आप लापरवाही बरतते हैं, तो संक्रमण का खतरा कई गुना बढ़ सकता है। डॉ. का कहना है, ‘बरसात का आनंद लेना गलत नहीं है, लेकिन अपनी सेहत के साथ समझौता करना सही नहीं। अगर आप छोटी-छोटी सावधानियां अपनाते हैं, तो वायरल फ्लू से बचना बिल्कुल संभव है।’
बरसात में भीगना अपने आप में खतरनाक नहीं है, लेकिन इसके बाद की गई गलतियां आपको बीमार बना सकती हैं। सही समय पर कपड़े बदलना, शरीर को गर्म रखना, साफ-सफाई और संतुलित आहार अपनाना आपको वायरल फ्लू से सुरक्षित रख सकता है। इसलिए इस मानसून मौसम में सतर्क रहें और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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