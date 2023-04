हाथ-पैर पर लगी चोट से निकला ढेर सारा खून? एक्सपर्ट से जानें खून न रुकने की वजह और ऐसे स्थिति में क्या करें

इस स्थिति में व्यक्ति को अपना खास ख्याल रखने की जरूरत होती है लेकिन कई बार मामूली सी चोट भी आपके लिए परेशानी का सबब बन ही जाती है।

आपने अपने आस-पास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा कि जिन्हें जरा सी चोट लगने पर बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसमें बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना, घाव न भरना और खून का थक्का न बनने जैसी दिक्कत शामिल है। जबकि दूसरे लोगों में ये इतना गंभीर नहीं होता है। जब भी कभी जरा सा घाव लगने पर खून न रुके तो उस स्थिति की हीमोफीलिया कहते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति को अपना खास ख्याल रखने की जरूरत होती है लेकिन कई बार मामूली सी चोट भी आपके लिए परेशानी का सबब बन ही जाती है। आइए आपको बताते हैं किस वजह से जरा सी चोट लगने पर भी खून क्यों नहीं रुकता है और आप कैसे इस स्थिति में खुद की देखभाल कर सकते हैं।

New Delhi, BLK-Max Super Speciality Hospital, Associated Director- Centre for Bone Marrow Transplant, Dr Pawan Kumar Singh इस स्थिति के होने और तुरंत ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या करें इसकी जानकारी दे रहे हैं। आइए जानते हैं कैसे आप तुरंत ब्लीडिंग को रोक सकते हैं।

हीमोफिलिया में क्यों नहीं रुकती ब्लीडिंग

डॉ. पवन सिंह का कहना है कि किसी भी तरह की चोट लगने पर ब्लीडिंग को रोकने के लिए प्लेटलेट्स और जमावट कारक की जरूरत होती है। वहीं हीमोफीलिया के रोगियों में इसलिए खून नहीं रुकतना है क्योंकि उनमें जन्म से ही जमावट कारक (coagulation factors) 8, 9 और 10 की कमी होती है।

इन कारकों की कमी की वजह से खून का थक्काभी नहीं जम पाता है और ब्लीडिंग नहीं रुकती है।

किस वजह से होता है खून पतला

हीमोफिलिया के मरीजों में खून के पतला होने की मुख्य वजह हैंः

1-प्लेटलेट्स डिस्फंक्शन

2-जमावट कारकों की कमी

3-खून पतला करने वाली दवाओं का सेवन

कैसे रोकें हीमोफीलिया

डॉ. पवन सिंह का कहना है कि इस बीमारी को रोकने के लिए आपको इस बीमारी की सही जानकारी का होना और जन्म से पहले इस बीमारी का निदान होना बहुत जरूरी है। यही दो चीजें हैं, जो इस बीमारी को बढ़ने से रोक सकती हैं।

ब्लीडिंग रोकने के लिए क्या करें

डॉ. पवन सिंह का कहना है कि ब्लीडिंग को रोकने के लिए आपको शुरू में ही उस घाव वाली जगह पर बहुत तेज दबाव बनाना है और पैरों में लगी चोट वाली जगह पर ब्लीडिंग को रोकने के लिए RICE प्रोटोकॉल फॉलो करना हैः

R- पैर उठाएं (Raise leg)

I- हिले-डुले नहीं (Immobilize)

C- ठंडा सेक लगाएं (Cold compression)

E- पैर को ऊपर की ओर उठाकर रखें (Elevate leg)