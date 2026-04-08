चेहरे पर सफेद धब्बे को कैसे हटाएं?

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How to remove white patches form skin: आपने कई बार देखा होगा कि कई लोगों के चेहरे पर सफेद दाग होते हैं। सफेद दाग न सिर्फ चेहरे की खूबसूरती को कम कर देता है, बल्कि व्यक्ति के आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है। अक्सर लोग चेहरे के सफेद दागों को साधारण और आम मान लेते हैं। लेकिन कई बार चेहरे के सफेद दाग Vitiligo (सफेद दाग की बीमारी) या अन्य स्किन कंडीशन का संकेत हो सकता है। कुछ मामलों में चेहरे के सफेद दागों को कैल्शियम की कमी मानी जाती है। IADVL(Indian Association of Dermatologists, Venereologists and Leprologists (IADVL)) के प्रेसिडेंट और सीनियर डर्मोटॉलिजिस्ट डॉ. विनय सिंह का कहना है कि चेहरे पर सफेद दाग होने के कई कारण होते हैं।
चेहरे पर सफेद दाग कई कारणों से हो सकते है। इसमें शामिल हैः
डॉ. विनय सिंह बताते हैं कि चेहरे पर सफेद दाग होने का सही कारण जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलाज उसी पर निर्भर करता है।
स्किन केयर एक्सपर्ट का कहना है कि डॉक्टर चेहरे के सफेद दाग का मूल कारण जानने के बाद ही सेफद दाग हटाने का इलाज करते हैं।
चेहरे के सफेद दागों को हटाने के लिए डॉक्टर स्टेरॉइड या इम्यूनोमॉड्यूलेटर क्रीम देते हैं। इस तरह की क्रीम और दवाएं त्वचा में पिग्मेंटेशन को वापस लाने में मदद करती हैं। साथ ही, मेलनिन का प्रोडक्शन भी सही करती हैं। इससे चेहरे के सफेद दाग धीरे- धीरे कम होने लगते हैं।
सफेद दागों को खत्म करने के लिए कई बार फोटोथेरेपी करवाने की सलाह भी दी जा सकती है। इसमें UVB लाइट का उपयोग किया जाता है। यह मेलानिन प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करता है। जिन लोगों को विटिलिगो के कारण चेहरे पर सफेद दाग की परेशानी होती है, उनके लिए फोटोथेरेपी काफी उपयोगी मानी जाती है।
कुछ मामलों में सफेद दागों को कम करने के लिए एक्साइमर लेजर (Excimer Laser) का उपयोग किया जाता है।
छोटे दागों को हटाने का स्मार्ट तरीका है।
कुछ मामलों में डॉक्टर इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने वाली दवाएं भी चेहरे के सफेद दागों को कम करने के लिए दे सकते हैं। दवाएं बीमारी को फैलने से रोकती हैं। इस परिस्थिति में दवाएं सफेद दाग को पहली स्टेज में ही कंट्रोल कर लेती हैं और बाद में उसे सामान्य करने का काम करती हैं।
चेहरे के सफेद दागों को हटाने के लिए स्किन ग्राफ्टिंग सबसे आखिरी विकल्प है। डॉ. विनय सिंह कहते हैं कि स्किन ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है, जब मरीज को दवा से किसी प्रकार का फायदा नहीं मिलता है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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