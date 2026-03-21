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Kya Gallbladder Stone Home Remedies Se Thik Ho Sakta Hai: आजकल पित्त की थैली में पथरी की समस्या तेजी से बढ़ रही है। खराब खानपान, मोटापा और अनियमित जीवनशैली इसके मुख्य कारण हैं। अक्सर लोग घरेलू नुस्खों की मदद लेते हैं, लेकिन क्या ये उपाय वास्तव में काम करते हैं? यही सलाल हमने आकाश हेल्थकेयर के सीनियर कंसल्टेंट एवं डायरेक्टर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हेपेटोलॉजी एवं थेराप्यूटिक एंडोस्कोपी डॉक्टर शरद मल्होत्रा से पूछा।
वह बताते हैं कि ‘गाल ब्लैडर में पथरी तब बनती है जब पित्त में कोलेस्ट्रॉल या अन्य तत्व असंतुलित हो जाते हैं। ये पथरी धीरे-धीरे बड़ी हो सकती हैं और दर्द या संक्रमण का कारण बन सकती हैं।’ यानी कि पथली न हो, इसलिए लिए कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। आइए हम इस बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं ताकि खुद को व अपने परिवार वालों को इस समस्या से बचा पाएं।
शुरुआती चरण में पथरी के लक्षण नहीं दिखते, लेकिन जैसे-जैसे यह बढ़ती है, कुछ संकेत सामने आने लगते हैं-
डॉक्टर मल्होत्रा कहते हैं, ‘कई बार पथरी का पता अचानक अल्ट्रासाउंड के दौरान चलता है। लेकिन अगर दर्द बार-बार हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।’
इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कई घरेलू उपाय बताए जाते हैं, जैसे नींबू पानी, जैतून का तेल, या कुछ खास जूस पीना, जिससे पथरी ‘घुल’ जाने का दावा किया जाता है। लेकिन विशेषज्ञ इन दावों को गलत मानते हैं। डॉक्टर स्पष्ट कहते हैं, ‘अब तक कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि घरेलू नुस्खों से गाल ब्लैडर की पथरी निकल सकती है। ये उपाय केवल अस्थायी राहत दे सकते हैं, लेकिन पथरी को खत्म नहीं करते।’
अगर पथरी छोटी है और कोई लक्षण नहीं दे रही, तो डॉक्टर केवल निगरानी रखने की सलाह देते हैं। लेकिन अगर दर्द या अन्य समस्या हो रही है, तो सर्जरी ही सबसे प्रभावी इलाज माना जाता है। डॉ. बताते हैं, ‘गॉलब्लैडर स्टोन का सबसे सुरक्षित और स्थायी इलाज ‘लेप्रोस्कोपिक सर्जरी’ है, जिसमें पित्त की थैली को निकाल दिया जाता है। यह एक मिनिमली इनवेसिव प्रक्रिया है और मरीज जल्दी रिकवर हो जाता है।’
यह सवाल मरीजों के मन में अक्सर आता है। विशेषज्ञों के अनुसार, पित्त की थैली हटाने के बाद भी व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है। डॉ. कहते हैं, ‘लिवर लगातार पित्त बनाता रहता है, इसलिए गॉलब्लैडर हटने के बाद भी पाचन प्रक्रिया पर ज्यादा असर नहीं पड़ता।’
कुछ लोगों में गॉलब्लैडर स्टोन का खतरा ज्यादा होता है:
गॉलब्लैडर स्टोन एक आम लेकिन गंभीर समस्या हो सकती है, जिसे नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। डॉ. का कहना है, 'घरेलू नुस्खों के भरोसे रहना सही नहीं है। अगर लक्षण दिखाई दें, तो समय पर जांच और सही इलाज जरूरी है, ताकि जटिलताओं से बचा जा सके।' इसलिए, अगर आपको बार-बार पेट में दर्द या अपच की समस्या हो रही है, तो इसे सामान्य गैस समझकर टालें नहीं- यह पथरी का संकेत भी हो सकता है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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