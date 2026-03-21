पित्त की थैली की पथरी कैसे निकलेगी? क्या इसमें घर के नुस्खे असरदार होते हैं?

Gallbladder Stones Kaise Thik Ho Sakta Hai: अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को पित्त की थैली में पथरी है, और वह घरेलू नुस्खे आजमा रहे हैं तो पहले डॉक्टर से जान लें कि यह असरदार होते हैं या नहीं।

Kya Gallbladder Stone Home Remedies Se Thik Ho Sakta Hai: आजकल पित्त की थैली में पथरी की समस्या तेजी से बढ़ रही है। खराब खानपान, मोटापा और अनियमित जीवनशैली इसके मुख्य कारण हैं। अक्सर लोग घरेलू नुस्खों की मदद लेते हैं, लेकिन क्या ये उपाय वास्तव में काम करते हैं? यही सलाल हमने आकाश हेल्थकेयर के सीनियर कंसल्टेंट एवं डायरेक्टर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हेपेटोलॉजी एवं थेराप्यूटिक एंडोस्कोपी डॉक्टर शरद मल्होत्रा से पूछा।

वह बताते हैं कि ‘गाल ब्लैडर में पथरी तब बनती है जब पित्त में कोलेस्ट्रॉल या अन्य तत्व असंतुलित हो जाते हैं। ये पथरी धीरे-धीरे बड़ी हो सकती हैं और दर्द या संक्रमण का कारण बन सकती हैं।’ यानी कि पथली न हो, इसलिए लिए कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। आइए हम इस बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं ताकि खुद को व अपने परिवार वालों को इस समस्या से बचा पाएं।

पित्त की थैली की पथरी के लक्षण

शुरुआती चरण में पथरी के लक्षण नहीं दिखते, लेकिन जैसे-जैसे यह बढ़ती है, कुछ संकेत सामने आने लगते हैं-

पेट के ऊपरी हिस्से में तेज दर्द

खाना खाने के बाद भारीपन महसूस होना

मतली या उल्टी होना

गैस और अपच की समस्या

डॉक्टर मल्होत्रा कहते हैं, ‘कई बार पथरी का पता अचानक अल्ट्रासाउंड के दौरान चलता है। लेकिन अगर दर्द बार-बार हो रहा है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।’

क्या घरेलू नुस्खों से पथरी निकल सकती है?

इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कई घरेलू उपाय बताए जाते हैं, जैसे नींबू पानी, जैतून का तेल, या कुछ खास जूस पीना, जिससे पथरी ‘घुल’ जाने का दावा किया जाता है। लेकिन विशेषज्ञ इन दावों को गलत मानते हैं। डॉक्टर स्पष्ट कहते हैं, ‘अब तक कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि घरेलू नुस्खों से गाल ब्लैडर की पथरी निकल सकती है। ये उपाय केवल अस्थायी राहत दे सकते हैं, लेकिन पथरी को खत्म नहीं करते।’

सही इलाज क्या है?

अगर पथरी छोटी है और कोई लक्षण नहीं दे रही, तो डॉक्टर केवल निगरानी रखने की सलाह देते हैं। लेकिन अगर दर्द या अन्य समस्या हो रही है, तो सर्जरी ही सबसे प्रभावी इलाज माना जाता है। डॉ. बताते हैं, ‘गॉलब्लैडर स्टोन का सबसे सुरक्षित और स्थायी इलाज ‘लेप्रोस्कोपिक सर्जरी’ है, जिसमें पित्त की थैली को निकाल दिया जाता है। यह एक मिनिमली इनवेसिव प्रक्रिया है और मरीज जल्दी रिकवर हो जाता है।’

You may like to read

क्या पित्त की थैली निकालने के बाद जीवन सामान्य रहता है?

यह सवाल मरीजों के मन में अक्सर आता है। विशेषज्ञों के अनुसार, पित्त की थैली हटाने के बाद भी व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है। डॉ. कहते हैं, ‘लिवर लगातार पित्त बनाता रहता है, इसलिए गॉलब्लैडर हटने के बाद भी पाचन प्रक्रिया पर ज्यादा असर नहीं पड़ता।’

किन लोगों में ज्यादा खतरा?

कुछ लोगों में गॉलब्लैडर स्टोन का खतरा ज्यादा होता है:

महिलाएं, खासकर 30-50 उम्र के बीच

मोटापे से ग्रस्त लोग

ज्यादा तला-भुना खाने वाले

डायबिटीज के मरीज

तेजी से वजन घटाने वाले लोग

कैसे करें बचाव?

संतुलित और कम वसा वाला आहार लें

नियमित व्यायाम करें

वजन नियंत्रित रखें

ज्यादा देर तक भूखे न रहें

पर्याप्त पानी पिएं

गॉलब्लैडर स्टोन एक आम लेकिन गंभीर समस्या हो सकती है, जिसे नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। डॉ. का कहना है, 'घरेलू नुस्खों के भरोसे रहना सही नहीं है। अगर लक्षण दिखाई दें, तो समय पर जांच और सही इलाज जरूरी है, ताकि जटिलताओं से बचा जा सके।' इसलिए, अगर आपको बार-बार पेट में दर्द या अपच की समस्या हो रही है, तो इसे सामान्य गैस समझकर टालें नहीं- यह पथरी का संकेत भी हो सकता है।

Add The HealthSite as a Preferred Source

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।