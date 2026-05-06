स्क्रीन देखने की वजह से हो रहा है आंखों में दर्द, अपनाएं ये 5 घरेलू उपाय; मिलेगी राहत

लंबे समय तक स्क्रीन पर देखने के कारण अक्सर लोगों को आंखों में दर्द होता है। लेकिन राहत की बात यह है कि आंखों के दर्द को घरेलू उपायों से मैनेज किया जा सकता है।

Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 6, 2026 3:28 PM IST

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आज के डिजिटल दौर में मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और टैबलेट हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। ऑफिस का काम हो, ऑनलाइन पढ़ाई, सोशल मीडिया या फिर शाम की बारिश में हमें सुकून के पलों के लिए गाने सुनने हो, हर काम के लिए स्क्रीन का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं लगातार घंटों तक स्क्रीन देखने से आपकी आंखों पर दबाव पड़ता है। इससे आंखों में दर्द, जलन, सूखापन और धुंधलापन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इस स्थिति को मेडिकल भाषा में डिजिटल आई स्ट्रेन या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी कहा जाता है। बढ़ते स्क्रीन के इस्तेमाल के कारण होने वाले आंखों के दर्द पर तुरंत ध्यान न दिया जाए तो इससे आंखों से जुड़ी गंभीर बीमारी हो सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कुछ आसान घरेलू उपायों और सही आदतों को अपनाकर स्क्रीन देखने के कारण होने वाले आंखों के दर्द से काफी हद तक राहत पाई जा सकती है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे।

स्क्रीन देखने से आंखों में दर्द क्यों होता है?

अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन की रिसर्च बताती है कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन को लगातार देखता है, तो आंखों की मांसपेशियों पर दबाव बढ़ जाता है। स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट भी आंखों को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा स्क्रीन देखते समय लोग सामान्य से कम पलक झपकाते हैं, जिससे आंखों का नेचुरल पानी सूखने लगता है। इससे आंखों में दर्द होने लगता है। कुछ मामलों में स्क्रीन देखने के कारण आंखों में जलन, लालिमा और सूजन की परेशानी भी होती है।

स्क्रीन देखने के कारण आंखो में दर्द होना सामान्य बात है।

स्क्रीन देखने से आंखों में दर्द के लक्षण

रिसर्च के मुताबिक, अगर आप लंबे समय तक स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं तो ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं-

आंखों में दर्द या भारीपन आंखों में जलन आंखों में अक्सर सूखापन रहना आंखों से पानी आना धुंधला दिखाई देना आंखों के साथ- साथ सिरदर्द आंखों का लाल होना रोशनी से परेशानी गर्दन और कंधों में दर्द

आंखों के दर्द से राहत पाने के घरेलू उपाय

स्क्रीन देखने के कारण अगर आपको भी आंखों में दर्द की परेशानी हो रही है तो आप कुछ आसान से घरेलू उपायों को अपनाकर इससे राहत पा सकते हैं।

1. 20-20-20 नियम अपनाएं

20-20-20 नियम आंखों को आराम देने का यह सबसे आसान और प्रभावी तरीका माना जाता है। स्क्रीन पर काम करने के दौरान हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी वस्तु या कोई अन्य चीज को देखने की कोशिश करें। इस नियम को अपनाने से आंखों की मांसपेशियों को आराम मिलता है और आंखों पर पड़ने वाला तनाव भी कम होता है।

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2. ठंडे पानी से आंखों को धोएं

लंबे समय तक स्क्रीन देखने के कारण अगर आपको आंखों में दर्द हो रहा है, तो ठंडे पानी से आंखों को धोएं। इससे आंखों को ताजगी मिलती है और थकान कम होती है। आपके पास पानी नहीं है तो आप ठंडे कपड़े को भी आंखों पर रख सकते हैं।

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3. सही नींद लें

रिसर्च बताती है कि नींद की कमी से भी आंखों में दर्द की परेशानी बढ़ती है। जब शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिलता, तो आंखों पर ज्यादा असर पड़ता है। इसलिए रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है।

4. आंखों की मसाज करें

आंखों में दर्द होने पर हल्के हाथों से आंख और उसके आसपास की त्वचा की मसाज करें। इससे आंखों का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाता है। जिससे आंखों में होने वाला दर्द कम होता है।

5. गुलाब जल का इस्तेमाल

भारतीय घरों में गुलाब जल आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। कॉटन पर थोड़ा गुलाब जल लगाकर बंद आंखों पर रखने से आंखों की थकान कम हो सकती है। ध्यान रहे कि आंखों के लिए हमेशा नेचुरल गुलाब जल का ही इस्तेमाल करें। बाजार में मिलने वाले केमिकल वाले गुलाब जल से सावधान रहें।

इन घरेलू उपायों को अपनाने के बाद भी अगर आपको आंखों में दर्द की परेशानी बनी रहती है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें।

Disclaimer: मोबाइल, लैपटॉप और अन्य डिजिटल स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल आंखों की सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। यही कारण है कि आंखों में दर्द, जलन और थकान जैसी समस्याएं आज बेहद आम हो चुकी हैं। लेकिन इन परेशानियों से आप 20-20-20 नियम, ठंडे पानी से आंखें धोना, पर्याप्त नींद लेने जैसी छोटी- छोटी बातों को अपनाकर राहत पा सकते हैं। ध्यान रहे कि स्क्रीन देखने के कारण अगर आपको लंबे समय तक आंखों में दर्द की परेशानी हो रही है तो इस विषय पर डॉक्टर से बात करें। लंबे समय में आंखों के दर्द को इग्नोर करना आपके लिए घातक साबित हो सकता है।

FAQs एक आंख दर्द करे तो क्या करें? आंखों को आराम दें, ठंडा सेक करें और दर्द बढ़ने पर तुरंत नेत्र विशेषज्ञ से संपर्क करें। केवल एक आंख में दर्द क्यों होता है? संक्रमण, चोट, माइग्रेन, आंखों का दबाव बढ़ना या नसों की समस्या एक आंख में दर्द पैदा कर सकती है। आंखों के अंदर दर्द होने का क्या कारण है? आंखों में संक्रमण, स्क्रीन टाइम, तनाव, एलर्जी या सूखापन आंखों के अंदर दर्द का कारण बन सकता है।

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