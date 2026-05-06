स्क्रीन देखने की वजह से हो रहा है आंखों में दर्द, अपनाएं ये 5 घरेलू उपाय; मिलेगी राहत

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts. Cookie Policy.
Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 6, 2026 3:28 PM IST
आज के डिजिटल दौर में मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और टैबलेट हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। ऑफिस का काम हो, ऑनलाइन पढ़ाई, सोशल मीडिया या फिर शाम की बारिश में हमें सुकून के पलों के लिए गाने सुनने हो, हर काम के लिए स्क्रीन का इस्तेमाल बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं लगातार घंटों तक स्क्रीन देखने से आपकी आंखों पर दबाव पड़ता है। इससे आंखों में दर्द, जलन, सूखापन और धुंधलापन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इस स्थिति को मेडिकल भाषा में डिजिटल आई स्ट्रेन या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी कहा जाता है। बढ़ते स्क्रीन के इस्तेमाल के कारण होने वाले आंखों के दर्द पर तुरंत ध्यान न दिया जाए तो इससे आंखों से जुड़ी गंभीर बीमारी हो सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कुछ आसान घरेलू उपायों और सही आदतों को अपनाकर स्क्रीन देखने के कारण होने वाले आंखों के दर्द से काफी हद तक राहत पाई जा सकती है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे।
अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन की रिसर्च बताती है कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन को लगातार देखता है, तो आंखों की मांसपेशियों पर दबाव बढ़ जाता है। स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट भी आंखों को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा स्क्रीन देखते समय लोग सामान्य से कम पलक झपकाते हैं, जिससे आंखों का नेचुरल पानी सूखने लगता है। इससे आंखों में दर्द होने लगता है। कुछ मामलों में स्क्रीन देखने के कारण आंखों में जलन, लालिमा और सूजन की परेशानी भी होती है।
स्क्रीन देखने के कारण आंखो में दर्द होना सामान्य बात है।
रिसर्च के मुताबिक, अगर आप लंबे समय तक स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं तो ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं-
स्क्रीन देखने के कारण अगर आपको भी आंखों में दर्द की परेशानी हो रही है तो आप कुछ आसान से घरेलू उपायों को अपनाकर इससे राहत पा सकते हैं।
20-20-20 नियम आंखों को आराम देने का यह सबसे आसान और प्रभावी तरीका माना जाता है। स्क्रीन पर काम करने के दौरान हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी वस्तु या कोई अन्य चीज को देखने की कोशिश करें। इस नियम को अपनाने से आंखों की मांसपेशियों को आराम मिलता है और आंखों पर पड़ने वाला तनाव भी कम होता है।
लंबे समय तक स्क्रीन देखने के कारण अगर आपको आंखों में दर्द हो रहा है, तो ठंडे पानी से आंखों को धोएं। इससे आंखों को ताजगी मिलती है और थकान कम होती है। आपके पास पानी नहीं है तो आप ठंडे कपड़े को भी आंखों पर रख सकते हैं।
good sleep
रिसर्च बताती है कि नींद की कमी से भी आंखों में दर्द की परेशानी बढ़ती है। जब शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिलता, तो आंखों पर ज्यादा असर पड़ता है। इसलिए रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है।
आंखों में दर्द होने पर हल्के हाथों से आंख और उसके आसपास की त्वचा की मसाज करें। इससे आंखों का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाता है। जिससे आंखों में होने वाला दर्द कम होता है।
भारतीय घरों में गुलाब जल आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। कॉटन पर थोड़ा गुलाब जल लगाकर बंद आंखों पर रखने से आंखों की थकान कम हो सकती है। ध्यान रहे कि आंखों के लिए हमेशा नेचुरल गुलाब जल का ही इस्तेमाल करें। बाजार में मिलने वाले केमिकल वाले गुलाब जल से सावधान रहें।
इन घरेलू उपायों को अपनाने के बाद भी अगर आपको आंखों में दर्द की परेशानी बनी रहती है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें।
Disclaimer: मोबाइल, लैपटॉप और अन्य डिजिटल स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल आंखों की सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। यही कारण है कि आंखों में दर्द, जलन और थकान जैसी समस्याएं आज बेहद आम हो चुकी हैं। लेकिन इन परेशानियों से आप 20-20-20 नियम, ठंडे पानी से आंखें धोना, पर्याप्त नींद लेने जैसी छोटी- छोटी बातों को अपनाकर राहत पा सकते हैं। ध्यान रहे कि स्क्रीन देखने के कारण अगर आपको लंबे समय तक आंखों में दर्द की परेशानी हो रही है तो इस विषय पर डॉक्टर से बात करें। लंबे समय में आंखों के दर्द को इग्नोर करना आपके लिए घातक साबित हो सकता है।
आंखों को आराम दें, ठंडा सेक करें और दर्द बढ़ने पर तुरंत नेत्र विशेषज्ञ से संपर्क करें।
संक्रमण, चोट, माइग्रेन, आंखों का दबाव बढ़ना या नसों की समस्या एक आंख में दर्द पैदा कर सकती है।
आंखों में संक्रमण, स्क्रीन टाइम, तनाव, एलर्जी या सूखापन आंखों के अंदर दर्द का कारण बन सकता है।
Disclaimer: The content on TheHealthSite.com is only for informational purposes. It is not at all professional medical advice. Always consult your doctor or a healthcare specialist for any questions regarding your health or a medical condition.