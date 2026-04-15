चेस्ट एक्स-रे की रिपोर्ट कैसे पढ़ें? Report से क्या-क्या पता चलता है

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Chest X Ray: क्या आपने कभी चेस्ट एक्स-रे कराया है? अगर हां, तो एक्स-रे कराकर उसकी रिपोर्ट आते ही आप डॉक्टर के पास चले गए होंगे। यह जरूरी भी है, क्योंकि डॉक्टर रिपोर्ट पढ़कर और एक्स-रे देखकर आपकी स्थिति का पता लगाते हैं और जरूरत पड़ने पर आगे की जांच कराने की सलाह देते हैं। लेकिन, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपको चेस्ट एक्स-रे की रिपोर्ट पढ़नी आती है, तो ज्यादातर लोगों को जबाव न ही होगा। आपको बता दें कि चेस्ट एक्स-रे एक बेहद सरल, तेल और किफायती जांच है। यह फेफड़ों और दिल के अंदर की स्थिति के बारे में जानकारियां देता है। इसलिए आपको एक्स-रे रिपोर्ट पढ़नी जरूर आनी चाहिए। आइए, बेस्ट डायग्नोस्टिक्स, रोहिणी और बुराड़ी के रेडियोलॉजी विभाग के हेड (HOD) डॉ. डॉ. मितेश भल्ला से जानते हैं कि चेस्ट एक्स-रे की रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाती है?
चेस्ट एक्स-रे कराने से न सिर्फ फेफड़ों की स्थिति स्पष्ट होती है, बल्कि यह दिल के आकार और छाती की हड्डियों में किसी प्रकार के फ्रैक्चर को भी दिखाता है।
कई बार मरीज रिपोर्ट में लिखे हुए तकनीकी शब्दों को समझ नहीं पाता है। कुछ सामान्य शब्दों से रिपोर्ट को इस तरह पढ़ा जा सकता है-
|रिजल्ट
|मतलब
|Clear/Normal
|फेफड़े और दिल पूरी तरह स्वस्थ
|Consolidation
|फेफड़ों में संक्रमण या सूजन का संकेत
|Effusion
|छाती की झिल्ली में पानी भरना
|Enlarged Heart
|दिल का बढ़ा हुआ आकार
एक्स-रे रिपोर्ट के जरिए शरीर के मुख्य अंगों की वर्तमान स्थिति का पता लगाया जाता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
चेस्ट एक्स-रे से फेफड़ों और दिल की सेहत का पता लगाया जा सकता है।
जी हां, अगर बहुत ज्यादा बार एक्स-रे कराया जाता है तो इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है।
चेस्ट एक्स-रे आमतौर पर लैब, क्लीनिक या इलाके पर निर्भर करता है। आमतौर पर 210 रुपये से 450 रुपये तक हो जाता है।
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