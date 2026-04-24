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घर पर मलेरिया से बचाव के 5 आसान उपाय, रोजाना अपनाने से नहीं काटेगा एक भी मच्छर

World Malaria Day 2026: हर साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। वर्ल्ड मलेरिया डे के खास मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं इससे बचाव करने के आसान टिप्स के बारे में-

घर पर मलेरिया से बचाव के 5 आसान उपाय, रोजाना अपनाने से नहीं काटेगा एक भी मच्छर
हर साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है।

Written by Ashu Kumar Das |Published : April 24, 2026 4:12 PM IST

How to Protect Your Family From Malaria at Home : गर्मियों और बरसात के मौसम में मलेरिया का खतरा तेजी से बढ़ जाता है। मलेरिया जैसी बीमारी संक्रमित मादा Anopheles मच्छर के काटने से फैलती है और समय पर ध्यान न देने पर गंभीर रूप ले सकती है। National Centre for Vector Borne Disease Controlकी वेबसाइट पर मौजूद जानकारी बताती है कि भारत में 2022 में 1.8 लाख लोग मलेरिया का शिकार हुए थे। यह आंकड़ा 2020 में 32 लाख तक का था। डेटा के अनुसार 1990 से 2022 तक भारत में मलेरिया मामलों में 90% से अधिक कमी आई है। मलेरिया के मामलों की कमी के पीछे मुख्य वजह है जागरूकता। भारत और विश्व के अन्य देशों के लोगों में मलेरिया के प्रति जागरूकता लाने के लिए हर साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। मलेरिया डे के खास मौके पर हम आपको बताने जा रहे हैं, कुछ आसान उपाय। इन उपायों को अपनाकर आप आसानी से घर पर ही मलेरिया को मात दे सकते हैं।

क्या मलेरिया की दवाओं का असर कम हो रहा है? मलेरिया का इलाज समय पर न हो तो यह गंभीर हो सकता है।

मलेरिया क्यों होता है?

विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट पर छपी रिपोर्ट बताती है कि किसी व्यक्ति को मलेरिया जैसी बीमारी Plasmodium नाम के परजीवी से होता है, जो मच्छरों के जरिए इंसान के शरीर में प्रवेश करता है। मलेरिया के मामले आमतौर पर गर्मियों और बरसात के मौसम में ज्यादा दर्ज किए जाते हैं। आइए आगे जानते हैं मलेरिया से बचाव के उपायों के बारे में।

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मलेरिया से बचाव के लिए क्या करें?

1. सफाई का ध्यान रखें

मलेकिया का मच्छर सिर्फ गंदे पानी नहीं बल्कि साफ पानी में भी पनपता है। इसलिए घर और अपने आसपास के क्षेत्र का पूरी तरह से ध्यान रखें। अपने क्षेत्र में किसी प्रकार का पानी जमा न होने दें। कूलर, गमले, टायर और बाल्टी में पानी जमा न रहने दें। गर्मियों में आप पक्षियों या जानवरों के लिए पानी रख रहे हैं, तो इसे हर 2 से 3 दिन पर जरूर बदलें। छत और नालियों की सफाई भी रेगुलर बेसिस पर करें।

2. मच्छरदानी का इस्तेमाल करें

बाजार में कई इलेक्ट्रिक रिपेलेंट या क्रीम आते हैं जो मच्छर भगाने का दावा करते हैं। लेकिन इन क्रीम और रिपेलेंट में केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, जो स्वास्थ्य के लिहाज से नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसलिए रात को सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। मच्छरदानी का इस्तेमाल करने से मच्छर आपको काटते नहीं है और मलेरिया से बचाव होता है।

3. घर को मच्छर-प्रूफ बनाएं

मलेरिया का मच्छर घर के अंदर प्रवेश न कर पाए, इसके लिए घर को मच्छर प्रूफ बनाएं। खिड़कियों और दरवाजों पर जाली लगाएं। शाम के समय मच्छर ज्यादा घर में आते हैं, इसलिए उस समय दरवाजों और खिड़कियों को बंद करके रखें।

4. पूरी बाजू के कपड़े पहनें

मलेरिया का मच्छर आपको और आपके बच्चों को न काटे इसके लिए हमेशा फुल स्लीव के कपड़े पहनें। शाम के समय घर से बाहर निकलते समय शरीर को पूरी तरह से ढककर रखें। इससे मच्छरों के काटने का खतरा कम होता है।

5. घरेलू उपाय अपनाएं

अगर मच्छर घर में घुस गए हैं, तो कपूर रखकर या नीम के पत्तों को जलाकर उन्हें दूर भगाएं। मच्छरों को दूर करने के लिए आप कमरे के अंदर तुलसी का पौधा भी रख सकते हैं।

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याद रखें घर पर मलेरिया से बचाव करना मुश्किल नहीं है- बस रोजमर्रा की कुछ अच्छी आदतें अपनानी होंगी। थोड़ी सावधानी से आप मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से अपने परिवार को गंभीर बीमारी से बचा सकती है।

FAQs

मलेरिया रोग के जनक कौन थे?

Charles Louis Alphonse Laveran को मलेरिया परजीवी की खोज के लिए जाना जाता है। इसलिए Charles Louis Alphonse Laveran को ही मलेरिया रोग का जनक कहा जाएगा।

विश्व मलेरिया दिवस के उद्देश्य क्या हैं?

रोकथाम, उपचार, जागरूकता बढ़ाना और मलेरिया उन्मूलन के लिए वैश्विक प्रयास तेज करना।  

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए 6 ... Read More