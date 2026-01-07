भारत में बढ़ते सर्वाइकल कैंसर से बचाव कैसे करें?

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, वैश्विक स्तर पर सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में चौथा सबसे आम कैंसर है। साल 2022 के आंकड़ों के अनुसार विश्वभर में 6 लाख से ज्यादा सर्वाइकल कैंसर के मामले दर्ज किए गए थे। वहीं, इस कैंसर से 3 लाख से ज्यादा महिलाओं ने अपनी जान गंवाई थी। अगर भारत की बात करें तो सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है। आंकड़ों के अनुसार, भारत में साल 2022 में 1 लाख 27 हजार मामले दर्ज किए गए और लगभग 80 हजार महिलाओं की जान गई। देश में सर्वाइकल कैंसर के मामलों में लगातार वृद्धि भी देखने को मिल रही हैं। इसलिए इस कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल जनवरी माह को सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ (Cervical Cancer Awareness Month) के रूप में मनाया जाता है। आज इस मौके पर आपके लिए सर्वाइकल कैंसर से बचाव कैसे करना चाहिए, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है।
सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं में विकसित होता है। आपको बता दें कि गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय का निचला और संकरा हिस्सा है, जो गर्भाशय को योनि से जोड़ता है। इसे सर्विक्स (Cervix) भी कहा जाता है। यह कैंसर गर्भाशय ग्रीवा में धीरे-धीरे विकसित होता है, यही वजह है कि ज्यादातर मामलों में शुरुआत में कोई लक्षण महसूस नहीं होता है। जब सर्वाइकल कैंसर रोगी की स्थिति गंभीर हो जाती है, तब शरीर में कई तरह की दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं।
सर्वाइकल कैंसर का सबसे प्रमुख कारण, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) है। यह एक यौन संचारित वायरस है। जब यह वायरस लंबे समय तक शरीर में रहता है तो गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं में असामान्य बदलाव कर देता है, जो कैंसर का रूप ले सकता है। हालांकि, सर्वाइकल कैंसर के कई अन्य जोखिम कारक भी हैं। इसमें शामिल हैं-
शुरुआती अवस्था में सर्वाइकल कैंसर के लक्षण महसूस नहीं होते हैं। जैसे-जैसे बीमारी गंभीर रूप लेती है, सर्वाइकल कैंसर के लक्षण सामने आने लगते हैं।
सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए एचपीवी वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। 9 से 45 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को इस वैक्सीन को जरूर लगवाना चाहिए। इस वैक्सीन को लगाने से सर्वाइकल कैंसर से बचाव संभव है।
सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए आपको समय-समय पर स्क्रीनिंग भी जरूर करवानी चाहिए। 21 साल के बाद Pap smear टेस्ट करवाना चाहिए। वहीं, 30 की आयु के बाद HPV DNA टेस्ट करवाने से काफी हद तक सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है।
जनवरी का यह महीना हमें याद दिलाता है कि जागरूकता, जांच और वैक्सीनेशन- तीनों मिलकर सर्वाइकल कैंसर को खत्म कर सकते हैं। एक समय पर की गई जांच और सही जानकारी हजारों माताओं, बहनों और बेटियों की जान बचा सकती है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information