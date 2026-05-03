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प्री-डायबिटीज को डायबिटीज बनने से कैसे रोका जा सकता है, एक्सपर्ट्स से जानें ये 5 टिप्स

डायबिटीज के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन प्री-डायबिटीज के बारे में अभी भी ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है, जिसका पता होना बहुत जरूरी है। इस लेख में हम आपको इसी बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे।

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Written By: Mukesh Sharma | Published : May 3, 2026 5:18 PM IST

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Image credits by: pre diabetes precautions (this image was generated by chatgpt)

सबसे पहले तो प्री-डायबिटीज क्या है उसको समझना होगा। डायबिटीज के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन प्रीडायबिटीज क्या होता है इस बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। दरअसल, अगर आप समय रहते प्री-डायबिटीज के जान जाएं तो आपको डायबिटीज को जानने की जरूरत न पड़े। चलिए अब बातें घुमाना बंद कर देते हैं और मुद्दे की बात पर आते हैं। प्री-डायबिटीज दरअसल व स्टेज है जो डायबिटीज होने से पहले शरीर में विकसित होती है, यानी किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज होने से पहले प्रीडायबिटीज ही होता है। प्री-डायबिटीज के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाए तो डायबिटीज को विकसित होने से रोका जा सकता है और प्री-डायबिटीज स्टेज को भी खत्म किया जा सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि प्रीडायबिटीज क्या होता है और इसलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि इसे डायबिटीज बनने से कैसे रोका जाए।

सारा खेल खाने-पीने का ही है

ब्लड शुगर थोड़ा बहुत बढ़ने लगना ही प्री-डायबिटीज का लक्षण है और अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि खानपान से जुड़ी कोई दिक्कत है। क्योंकि, डायबिटीज होने के पीछे और उससे बचने के तरीकों के पीछे, हर चीज के पीछे ही खान-पान का ही खेल है। जिस प्रकार गलत खानपान के कारण आप डायबिटीज के करीब पहुंच गए हैं, उसी प्रकार सही खानपान की मदद से आप इससे बचाव भी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं क्या खाना चाहिए और क्या नहीं -

किन चीजों का सेवन न करें

  • तला भुना और बाहर का - बाहर की चीजें जितना हो सके कम खाएं और घर पर भी ज्यादा तला-भुना न खाएं। परांठे, पकोड़े और अन्य तली हुई चीजें अगर घर पर बनी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वे हेल्दी हैं।
  • घर की सफेद चीजें - घर पर कुछ चीजें खासतौर पर जो सफेद हैं, जैसे चीनी, सफेद नमक, सफेद ब्रैड, सफेद चावल और मैदे से बनी कोई भी चीज जैसे बिस्किट, नमकीन व अन्य खाद्य पदार्थ आदि।

किन चीजों का सेवन करें

  • फाइबर वाली चीजें - शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से रोकने के लिए फाइबर रिच फूड्स सबसे जरूरी हैं और उनके लिए आप अपनी डाइट में फल, सब्जियां और साबुत अनाज जैसी चीजें खाएं। इन सभी चीजों के से आपको फाइबर के साथ-साथ जरूरी पोषक तत्व भी मिलेंगे।

नोट: डायबिटीज से बचने के लिए फल खाना अच्छा विकल्प है, लेकिन फलों का जूस नहीं। क्योंकि फलों का जूस सीधे पेट में जाकर शुगर बढ़ाता है और उसमें फाइबर नहीं होता है। जबकि फल खाने से शुगर धीरे-धीरे पेट में जाकर घुलता है, जिससे ब्लड शुगर मैनेज रहता है।

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(और पढ़ें - डायबिटीज की अगर शुरूआत हुई है तो क्या उसे रोका जा सकता है?)

सिर्फ खानपान नहीं एक्सरसाइज भी जरूरी

यह समझना भी जरूरी है कि सिर्फ खाना-पीना सुधार लेने से ही डायबिटीज का खतरा नहीं टलेगा, खासतौर पर

जब तक आप अपनी पसीना नहीं बहाना शुरू करेंगे और इसलिए नियमित एक्सरसाइज करें। इसके लिए आप निम्न टिप्स अपना सकते हैं -

  • रोजाना सुबह और शाम खाना खाना खाने के बाद कम से कम 20-20 मिनट की वॉकिंग करें
  • थोड़ा बहुत अन्य मिक्स एक्सरसाइज करें, जिसे आपको सिर्फ 20 मिनट का ही समय देना है
  • एक्सरसाइज के बाद रोज अपना वजन देखें और 15 दिन बाद आप अपना वजन कम पाएंगे

अगर आप अपने शरीर का थोड़ा सा वजन भी कम कर लेते हैं, तो डायबिटीज होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा और आपका प्री-डायबिटीज शुगर लेवल भी धीरे-धीरे कम होने लगेगा। साथ ही एक्सरसाइज के साथ-साथ आपको इस बात का ध्यान भी देना है कि आप रोजाना पर्याप्त नींद ले रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हैं।

डॉक्टर की सलाह भी जरूरी

अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और आप उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, तो सही डाइट और एक्सरसाइज तो जरूरी है कि साथ ही साथ आपको डॉक्टर से सलाह भी ले लेनी चाहिए। साथ ही में डॉक्टर कुछ अन्य टेस्ट भी कर सकते हैं, जिनमें यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपका ब्लड शुगर लेवल क्यों बढ़ा है।

डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य सिर्फ प्री-डायबिटीज और डायबिटीज जुड़ी जानकारियां देना हैं और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल प्री-डायबिटीज या डायबिटीज से जुड़ी किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

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मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा दिल्ली यूनिर्विसिटी से जर्नलिज्म डिग्री होल्डर हैं और पिछले 8 साल से Health Journalism से जुड़े हुए ... Read More