प्री-डायबिटीज को डायबिटीज बनने से कैसे रोका जा सकता है, एक्सपर्ट्स से जानें ये 5 टिप्स

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Written By: Mukesh Sharma | Published : May 3, 2026 5:18 PM IST
सबसे पहले तो प्री-डायबिटीज क्या है उसको समझना होगा। डायबिटीज के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन प्रीडायबिटीज क्या होता है इस बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है। दरअसल, अगर आप समय रहते प्री-डायबिटीज के जान जाएं तो आपको डायबिटीज को जानने की जरूरत न पड़े। चलिए अब बातें घुमाना बंद कर देते हैं और मुद्दे की बात पर आते हैं। प्री-डायबिटीज दरअसल व स्टेज है जो डायबिटीज होने से पहले शरीर में विकसित होती है, यानी किसी भी व्यक्ति को डायबिटीज होने से पहले प्रीडायबिटीज ही होता है। प्री-डायबिटीज के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखा जाए तो डायबिटीज को विकसित होने से रोका जा सकता है और प्री-डायबिटीज स्टेज को भी खत्म किया जा सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि प्रीडायबिटीज क्या होता है और इसलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि इसे डायबिटीज बनने से कैसे रोका जाए।
ब्लड शुगर थोड़ा बहुत बढ़ने लगना ही प्री-डायबिटीज का लक्षण है और अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि खानपान से जुड़ी कोई दिक्कत है। क्योंकि, डायबिटीज होने के पीछे और उससे बचने के तरीकों के पीछे, हर चीज के पीछे ही खान-पान का ही खेल है। जिस प्रकार गलत खानपान के कारण आप डायबिटीज के करीब पहुंच गए हैं, उसी प्रकार सही खानपान की मदद से आप इससे बचाव भी कर सकते हैं। चलिए जानते हैं क्या खाना चाहिए और क्या नहीं -
नोट: डायबिटीज से बचने के लिए फल खाना अच्छा विकल्प है, लेकिन फलों का जूस नहीं। क्योंकि फलों का जूस सीधे पेट में जाकर शुगर बढ़ाता है और उसमें फाइबर नहीं होता है। जबकि फल खाने से शुगर धीरे-धीरे पेट में जाकर घुलता है, जिससे ब्लड शुगर मैनेज रहता है।
(और पढ़ें - डायबिटीज की अगर शुरूआत हुई है तो क्या उसे रोका जा सकता है?)
यह समझना भी जरूरी है कि सिर्फ खाना-पीना सुधार लेने से ही डायबिटीज का खतरा नहीं टलेगा, खासतौर पर
जब तक आप अपनी पसीना नहीं बहाना शुरू करेंगे और इसलिए नियमित एक्सरसाइज करें। इसके लिए आप निम्न टिप्स अपना सकते हैं -
अगर आप अपने शरीर का थोड़ा सा वजन भी कम कर लेते हैं, तो डायबिटीज होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा और आपका प्री-डायबिटीज शुगर लेवल भी धीरे-धीरे कम होने लगेगा। साथ ही एक्सरसाइज के साथ-साथ आपको इस बात का ध्यान भी देना है कि आप रोजाना पर्याप्त नींद ले रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हैं।
अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और आप उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, तो सही डाइट और एक्सरसाइज तो जरूरी है कि साथ ही साथ आपको डॉक्टर से सलाह भी ले लेनी चाहिए। साथ ही में डॉक्टर कुछ अन्य टेस्ट भी कर सकते हैं, जिनमें यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपका ब्लड शुगर लेवल क्यों बढ़ा है।
डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य सिर्फ प्री-डायबिटीज और डायबिटीज जुड़ी जानकारियां देना हैं और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल प्री-डायबिटीज या डायबिटीज से जुड़ी किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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