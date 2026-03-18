Heatwave में गला सूखना और गले का दर्द क्यों बढ़ता है? बता रहे हैं डॉक्टर

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Garmi mein Gale ki kharash se Kaise Bache: गर्मियों के मौसम में तापमान बढ़ने के साथ-साथ लू और गर्म हवा का प्रभाव शरीर पर साफ दिखाई देने लगता है। इस मौसम में अक्सर लोगों को गले में खराश, सूखापन, जलन और खांसी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डॉ. (मेजर) राजेश भारद्वाज, कंसल्टेंट, मेडफर्स्ट ENT सेंटर का कहना है कि अत्यधिक गर्म और शुष्क हवा गले की नमी को कम कर देती है, जिससे गले में असहजता और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए इस मौसम में गले की सेहत का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है।
खानपान का भी गले की सेहत पर सीधा असर पड़ता है। गर्मियों में बहुत ज्यादा मसालेदार, तला हुआ या अत्यधिक ठंडा भोजन गले में जलन और परेशानी बढ़ा सकता है। इसके बजाय हल्का, पौष्टिक और संतुलित भोजन करना चाहिए। मौसमी फल और सब्जियां शरीर को आवश्यक पोषण देने के साथ इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं, जिससे गले से जुड़ी समस्याओं से बचाव होता है।
यदि गले में खराश, दर्द या सूखापन लंबे समय तक बना रहता है या इसके साथ बुखार, निगलने में परेशानी या आवाज में बदलाव जैसी समस्याएं भी दिखाई देती हैं, तो ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। सही समय पर उपचार और सावधानी बरतने से गर्मियों के मौसम में गले से जुड़ी समस्याओं से काफी हद तक बचाव किया जा सकता है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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