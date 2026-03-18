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Heatwave में गला सूखना और गले का दर्द क्यों बढ़ता है? बता रहे हैं डॉक्टर

डॉ. (मेजर) राजेश भारद्वाज, कंसल्टेंट, मेडफर्स्ट ENT सेंटर का कहना है कि  अत्यधिक गर्म और शुष्क हवा गले की नमी को कम कर देती है, जिससे गले में असहजता और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है

Heatwave में गला सूखना और गले का दर्द क्यों बढ़ता है? बता रहे हैं डॉक्टर
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. (Major) Rajesh Bhardwaj

Written by Ashu Kumar Das |Published : March 18, 2026 4:19 PM IST

Garmi mein Gale ki kharash se Kaise Bache: गर्मियों के मौसम में तापमान बढ़ने के साथ-साथ लू और गर्म हवा का प्रभाव शरीर पर साफ दिखाई देने लगता है। इस मौसम में अक्सर लोगों को गले में खराश, सूखापन, जलन और खांसी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। डॉ. (मेजर) राजेश भारद्वाज, कंसल्टेंट, मेडफर्स्ट ENT सेंटर का कहना है कि  अत्यधिक गर्म और शुष्क हवा गले की नमी को कम कर देती है, जिससे गले में असहजता और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए इस मौसम में गले की सेहत का विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है।

गर्मियों में गले की खराश होने पर क्या करें और क्या नहीं?

  1. गर्मी के दिनों में शरीर को हाइड्रेट रखना बेहद महत्वपूर्ण है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर और गले दोनों में नमी बनी रहती है, जिससे गले के सूखने और खराश की समस्या कम होती है।
  2. लू और धूल भरी हवा भी गले को प्रभावित कर सकती है। जब हम तेज धूप या गर्म हवा में बाहर निकलते हैं, तो धूल और प्रदूषण के कण गले में जाकर जलन और खराश पैदा कर सकते हैं। इसलिए बाहर जाते समय मुंह और नाक को ढकना और धूप से बचाव करना जरूरी है।
  3. बाहर से घर लौटने के बाद गले की खराश को दूर करने के लिए गुनगुने पानी से गरारे करें। गुनगुने पानी से गरारे करने से भी गले को साफ रखने और संक्रमण के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है।
  4. गर्मियों में एसी और कूलर का ज्यादा इस्तेमाल भी गले की ड्राईनेस का कारण बन सकता है। लंबे समय तक ठंडी और सूखी हवा में रहने से गले की प्राकृतिक नमी कम हो जाती है, जिससे गले में सूखापन और खराश महसूस हो सकती है। इसलिए एसी का तापमान संतुलित रखना और बीच-बीच में सामान्य तापमान वाली जगह पर समय बिताना बेहतर होता है।
  5. पानी के साथ गर्मियों में शरीर को हाइड्रेट करने के लिए नारियल पानी, छाछ और नींबू पानी जैसे प्राकृतिक पेय को डाइट में शामिल करें। डॉ. (मेजर) राजेश भारद्वाज बताते हैं कि गर्मियों में इस तरह के पेय को पीने से न सिर्फ शरीर हाइड्रेट रहता है, बल्कि गले को भी आराम पहुंचाता है। हालांकि गर्मियों में ज्यादा ठंडे पेय को पीने से भी बचना चाहिए।

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खानपान का भी गले की सेहत पर सीधा असर पड़ता है। गर्मियों में बहुत ज्यादा मसालेदार, तला हुआ या अत्यधिक ठंडा भोजन गले में जलन और परेशानी बढ़ा सकता है। इसके बजाय हल्का, पौष्टिक और संतुलित भोजन करना चाहिए। मौसमी फल और सब्जियां शरीर को आवश्यक पोषण देने के साथ इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं, जिससे गले से जुड़ी समस्याओं से बचाव होता है।

यदि गले में खराश, दर्द या सूखापन लंबे समय तक बना रहता है या इसके साथ बुखार, निगलने में परेशानी या आवाज में बदलाव जैसी समस्याएं भी दिखाई देती हैं, तो ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। सही समय पर उपचार और सावधानी बरतने से गर्मियों के मौसम में गले से जुड़ी समस्याओं से काफी हद तक बचाव किया जा सकता है।

Hightlights

  • गर्मियों में ड्राईनेस के कारण गले की खराश हो जाती है।
  • गले की खराश को ठीक करने के लिए हाइड्रेट रहें।
  • पानी के अलावा नारियल पानी और नींबू को डाइट का हिस्सा बनाएं।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

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About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए ... Read More