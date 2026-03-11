ड्राइविंग के दौरान माइग्रेन शुरू हो जाए तो क्या करें? डॉक्टर से जानें तुरंत राहत पाने के सुरक्षित तरीके

Driving Karte Time Sar Dard Hona: क्या आपको भी माइग्रेन है और अक्सर ड्राइव करते समय अचानक ही सिर दर्द होना शुरू हो जाता है? आइए डॉक्टर से जानें इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें।

Driving Karte Time Migraine Ho Jaye To Kya Kare: जो लोग ड्राइव करते हैं, वह इस बात को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि गाड़ी चलाते समय हमारी गर्दन को सहारा न मिलने पर दर्द शुरू हो जाता है। वैसे तो आजकल कई तरह की एक्सेसरीज आ गई हैं जो गाड़ी में हमारे कंफर्ट को बेहतर बनाती हैं। लेकिन उन लोगों के लिए समस्या ज्यादा बढ़ जाती है जिन्हें माइग्रेन हो। ऐसे लोगों को अगर कार चलाते समय दर्द शुरू हो जाए तो थोड़ा चिंता विषय है। इसलिए हमने आकाश हेल्थ केयर के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और एचओडी डॉक्टर मधुकर भारद्वाज से बात की।

उन्होंने बताया कि ‘माइग्रेन एक ऐसी समस्या है जिसमें अचानक तेज सिरदर्द, मतली, चक्कर और रोशनी से संवेदनशीलता जैसे लक्षण शुरू हो सकते हैं। अगर यह दर्द ड्राइविंग के दौरान शुरू हो जाए तो स्थिति खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि इससे सड़क पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है।’ साथ ही हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसे समय में घबराने की बजाय कुछ जरूरी सावधानियां अपनाना बेहद जरूरी है, ताकि खुद की और दूसरों की सुरक्षा बनी रहे। आइए हम इन सावधानियों के बारे में जानते हैं।

सबसे पहले सुरक्षित जगह पर गाड़ी रोकें

एक्सपर्ट के अनुसार, अगर ड्राइविंग करते समय माइग्रेन का अटैक शुरू हो जाए तो सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर गाड़ी रोक ली जाए। डॉक्टर बताते हैं, ‘माइग्रेन के दौरान व्यक्ति को तेज दर्द, धुंधला दिखना या चक्कर आने जैसे लक्षण हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में गाड़ी चलाना दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए जैसे ही लक्षण महसूस हों, तुरंत वाहन को सुरक्षित स्थान पर रोक कर कुछ समय आराम करना जरूरी है।’

तेज रोशनी और शोर से दूर रहें

माइग्रेन के मरीजों को अक्सर तेज रोशनी और शोर से परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए गाड़ी रोकने के बाद कोशिश करें कि आप शांत और कम रोशनी वाली जगह पर कुछ देर बैठें। विशेषज्ञों के अनुसार, ‘तेज धूप, ट्रैफिक का शोर और लगातार स्क्रीन या रोशनी माइग्रेन के दर्द को बढ़ा सकते हैं। अगर संभव हो तो कुछ देर आंखें बंद करके आराम करना मददगार हो सकता है।’

पानी पिएं और शरीर को हाइड्रेट रखें

डिहाइड्रेशन भी माइग्रेन का एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। इसलिए ड्राइविंग के दौरान हमेशा अपने साथ पानी रखना अच्छा माना जाता है। डॉक्टर कहते हैं, ‘शरीर में पानी की कमी से माइग्रेन का दर्द और ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए अगर अटैक शुरू हो जाए तो थोड़ा-थोड़ा पानी पीना फायदेमंद हो सकता है।’

जरूरत पड़ने पर दवा लें

जिन लोगों को बार-बार माइग्रेन की समस्या होती है, उन्हें डॉक्टर अक्सर कुछ दवाएं साथ रखने की सलाह देते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट के मुताबिक, ‘अगर मरीज को पहले से माइग्रेन की दवा दी गई है, तो लक्षण शुरू होते ही डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा लेने से दर्द को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है।’

थोड़ी देर आराम करने के बाद ही ड्राइव करें

माइग्रेन का दर्द अचानक कम भी हो सकता है, लेकिन तुरंत ड्राइविंग शुरू करना सही नहीं होता। डॉक्टर बताते हैं, ‘जब तक दर्द और चक्कर पूरी तरह से कम न हो जाएं, तब तक ड्राइविंग से बचना चाहिए। जरूरत हो तो किसी परिचित को बुलाकर मदद ले सकते हैं या कुछ देर आराम के बाद ही आगे की यात्रा शुरू करें।’

माइग्रेन के मरीज ड्राइविंग के दौरान क्या सावधानियां रखें

डॉक्टरों के अनुसार, जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है उन्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए:

लंबे समय तक खाली पेट ड्राइव न करें पर्याप्त पानी पिएं तेज धूप में सनग्लास का इस्तेमाल करें पर्याप्त नींद लें तनाव को नियंत्रित रखने की कोशिश करें।

ड्राइविंग के दौरान माइग्रेन का अटैक आना खतरनाक स्थिति बन सकता है, लेकिन सही समय पर सावधानी बरतने से दुर्घटना के जोखिम को कम किया जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि माइग्रेन के मरीजों को अपने ट्रिगर्स पहचानने चाहिए और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से परामर्श लेकर सही उपचार और दवाओं की योजना बनानी चाहिए।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।