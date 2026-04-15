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Online Ayushman Card Kaise banaye: भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए कई ऐसी स्कीम लाती है जो उनकी परेशानियों को कम करें और काम को आसान बनाए। उन्हीं योजनाओं में से एक है आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) जो देश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक बड़ी राहत पहुंचाने का काम करती है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इतनी बड़ी धनराशि सुन बहुत से लोग साइबर कैफे जाते हैं और वहां लंबी कतार पर खड़े हो जाते हैं ताकि उनका भी आयुष्मान कार्ड बनकर तैयार हो जाए और वह इस योजना का लाभ उठा पाएं।
बता दें कि आयुष्मान कार्ड एक हेल्थ कार्ड है, जो व्यक्ति को सरकारी और सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा देता है। यह कार्ड खासतौर पर उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से आते हैं। अब आपको इस योजना का लाभ उठाने के लिए और कार्ड बनाने के लिए कैफे का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में स्मार्ट फोन या फिर कंप्यूटर/लैपटॉप है तो यह कार्ड बनाने बहुत आसान है। आज हम आपको इस लेख में घर बैठे आयुष्मान कार्ड बनाने का स्टेप-टू-स्टेप तरीका बताते हैं।
आयुष्मान कार्ड एक हेल्थ कार्ड है, जो आपको सरकारी और कुछ सूचीबद्ध प्राइवेट अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा देता है। यह कार्ड खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए बनाया गया है
कार्ड बनाने से पहले यह जानना जरूरी है कि आप इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं। क्योंकि अक्सर हम लॉग इन करते हैं या स्कीम से जुड़े होते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। ऐसे में पहले आप सरकारी वेबसाइट पर जाकर चेक करें कि आप वहां एलिजिबल हैं या नहीं-
सबसे पहले आप https://beneficiary.nha.gov.in पर जाएं।
वहां अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और फिर OTP डालें।
आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे कि राज्य और नाम/राशन कार्ड/मोबाइल नंबर से सर्च करें>
अगर आपका नाम लिस्ट में है, तो आप कार्ड बना सकते हैं।
अपनी एलिजीबिलिटी कैसे करें करें?
सबसे पहले National Health Authority की वेबसाइट खोलें- https://beneficiary.nha.gov.in
अपना मोबाइल नंबर डालें और OTP से लॉगिन करें
आयुष्मान कार्ड कैसे बनाएं?
राज्य (State) चुनें और सर्च ऑप्शन में नाम, राशन कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर डालें
इसके बाद सर्च पर क्लिक करें
आयुष्मान कार्ड की केवाईसी
सर्च पर क्लिक करने के बाद आप केवाईसी वाले स्टेप पर पहुंच जाएंगे। अगर आपका नाम लिस्ट में दिखता है, तो “eKYC” पर क्लिक करें-
केवाईसी को आधार कार्ड के जरिए पूरा करें
OTP या फिंगरप्रिंट (अगर डिवाइस है) से वेरिफिकेशन करें
आयुष्मान कार्ड के लिए फॉटो
अपनी लाइव फोटो लें या अपलोड करें
सभी जानकारी सही तरीके से भरें
आयुष्मान कार्ट डाउनलोड कैसे करें?
KYC पूरा होने के बाद आपका आयुष्मान कार्ड जनरेट हो जाएगा
आप इसे PDF में डाउनलोड कर सकते हैं
प्रिंट निकालकर इस्तेमाल कर सकते हैं
वीडियो के माध्यन से जानें आयुष्मान कार्ड बनाने का स्टेप टू स्टेप तरीका- यहां क्लिक करें
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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