शादी के तुरंत बाद मिस हो गए पीरियड्स, तो कैसे पता करें ये प्रेग्नेंसी है या नहीं?

How to know if you just missed your period or pregnant: शादी के तुरंत बाद यदि पीरियड्स मिस हो जाएं तो अधिकांश महिलाओं के मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या यह प्रेग्नेंसी है? यह स्थिति उत्साह, चिंता और असमंजस तीनों का मिश्रण हो सकती है। दिल्ली के एलांटिस हेल्थकेयर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ. मनन गुप्ता का कहना है कि महिलाओं में पीरियड्स मिस होना गर्भावस्था का प्रमुख संकेत माना जाता है।

लेकिन यह हमेशा प्रेग्नेंसी का ही संकेत नहीं है। शादी के बाद कई बार महिलाओं के शरीर में हार्मोनल बदलाव, तनाव, लाइफस्टाइल में परिवर्तन या स्वास्थ्य संबंधी कारण भी देरी से पीरियड्स आने की वजह बन सकता है।

शादी के बाद महिलाओं में आते हैं हार्मोनल बदलाव

डॉ. मनन गुप्ता कहते हैं कि शादी के बाद महिलाओं की जीवनशैली में अचानक बदलाव आना सामान्य बात है। नए घर का माहौल, जिम्मेदारियां, मानसिक तनाव, नींद के पैटर्न में बदलाव और खानपान की आदतों में परिवर्तन सीधे तौर पर हार्मोन पर असर डाल सकते हैं। महिला के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन पीरियड्स सर्कल को नियंत्रित करते हैं। जब इन हार्मोन का संतुलन बिगड़ता है, तो पीरियड्स लेट या मिस हो सकते हैं। इसलिए केवल एक पीरियड मिस होना प्रेग्नेंसी का पक्का संकेत नहीं माना जा सकता है।

किन कारणों में शादी के बाद तुरंत हो सकती है प्रेग्नेंसी

स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर शादी के बाद अनप्रोटेक्टेड फिजिकल रिलेशन बने हैं और पीरियड्स अपनी तारीख से 5 से 7 दिन लेट हैं, तो प्रेग्नेंसी की संभावना हो सकती है। शादी के बाद पीरियड्स लेट हो जाएं और महिलाओं को हल्की मतली, थकान, स्तनों में भारीपन या दर्द, बार-बार पेशाब आने जैसी परेशानी हो रही है, तो ये प्रेग्नेंसी का संकेत हो सकती है।

प्रेग्नेंसी का पता कैसे लगाएं

पीरियड्स मिस होने के बाद प्रेग्नेंसीका जल्दी पता लगाने का सबसे आसान और विश्वसनीय तरीका है होम प्रेग्नेंसी टेस्ट। यह टेस्ट यूरिन में एचसीजी (Human Chorionic Gonadotropin) हार्मोन की मौजूदगी को जांचता है। यह हार्मोन प्रेग्नेंसी के बाद शरीर में बनना शुरू होता है। आमतौर पर पीरियड मिस होने के 5 से 7 दिन बाद सुबह के पहले यूरिन से टेस्ट करना अधिक सटीक परिणाम देता है। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो प्रेग्नेंसी की संभावना बहुत अधिक होती है, लेकिन नेगेटिव आने पर भी तुरंत घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार हार्मोन का स्तर शुरुआती दिनों में कम होने के कारण परिणाम नेगेटिव आ सकता है। ऐसी स्थिति में 2 से 3 दिन बाद दोबारा टेस्ट करना चाहिए।

डॉक्टर का कहना है कि महिलाओं के मन में अगर होम टेस्ट के बाद भी कन्फ्यूजन बना रहे तो ब्लड टेस्ट (बीटा एचसीजी) करवाने से प्रेग्नेंसी का सटीक पता चल सकता है। ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट से भी पहले प्रेग्नेंसी का पता लगा सकता है और यह हार्मोन की सटीक मात्रा भी बताता है।

इसके कुछ मामलों में प्रेग्नेंसी का पता लगाने के लिए डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की सलाह दे / सकते हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड आमतौर पर गर्भधारण के 5 से 6 सप्ताह बाद ही किया जाता है। इसलिए शादी के बाद आपके पीरियड्स तुरंत मिस हो गए हैं, तो इस बारे में अपने डॉक्टरसे बात करें।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।