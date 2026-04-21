पूरे साल हेल्दी रहेगा लिवर, डॉक्टर ने दी सलाह, बताया- 'हेल्दी लिवर क्यों है सबसे जरूरी?'

Liver Ko Healthy Kaise Rakhe: हम सभी के लिए अपने लिवर का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन यह तभी संभव है जब आप अभी से ही अपनी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कर दें। आइए डॉक्टर से जानते हैं लिवर सी सेहत का ख्याल रखने का तरीका

लिवर हेल्थ

Liver Ko Healthy Rakhne Ke Liye Kya Kare: जब हम अपनी सेहत के बारे में सोचते हैं, तो अक्सर सबसे पहले हमारा ध्यान दिल पर जाता है। हम अपने कदमों को गिनते हैं, अपनी नींद पर नजर रखते हैं, चीनी खाने पर खुद को दोषी महसूस करते हैं, और प्रोडक्ट के लेबल देखकर अपनी कैलोरी गिनते हैं। लेकिन, आपके शरीर के अंदर एक साइलेंट पावर हाउस दिन-रात काम कर रहा होता है, जिसकी हेल्थ के बारे में ज्यादा सोच भी नहीं पाते हैं। यह पावर हाउस है लिवर।

जैसे-जैसे हम 2026 की ओर बढ़ रहे हैं और लिवर से जुड़ी लाइफ की समस्याएं दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही हैं, ऐसे में इंसान के शरीर के इस सबसे बड़े अंदरूनी अंग को समझना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए हमने आप तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए नारायणा हेल्थ सिटी, बेंगलुरु के कंसल्टेंट मेडिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डॉक्टर सुनील कुमार एन से बात की। आइए जानते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं।

लिवर क्या होता है और कैसे काम करता है?

लिवर एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो शरीर में खून की हर बूंद को प्रोसेस करता है, आपकी ऊर्जा को नियंत्रित करता है, और जिंदगी के लिए जरूरी बुनियादी चीजें बनाता है। यह हर दिन 500 से भी ज्यादा अलग-अलग काम करता है। इसका मुख्य काम आपके खून के बहाव के लिए एक सुरक्षा गार्ड की तरह काम करना है।

जब आप कुछ खाते या पीते हैं, तो आपका पाचन तंत्र उसे तोड़कर लिवर तक पहुंचाता है। फिर लिवर यह तय करता है कि क्या चीज काम की है और क्या बेकार। यह पोषक तत्वों को ऊर्जा में बदलता है, विटामिन को बाद के लिए जमा करके रखता है, और शरीर से बाहर निकालने के लिए जहरीले तत्वों की पहचान करता है।

लिवर में होते हैं खुद को ठीक करने के गुण

डॉक्टर बताते हैं कि लिवर की सबसे कमाल की बात यह है कि इसमें खुद को ठीक करने की जबरदस्त क्षमता होती है। इंसान के शरीर में यह अकेला ऐसा अंग है जो पूरी तरह से खुद को फिर से बना सकता है। अगर इसका कोई बड़ा हिस्सा खराब भी हो जाए, तो भी यह खुद को फिर से ठीक कर सकता है। लेकिन, इस सुपर पावर की एक शर्त भी है- यह इतना मजबूत है कि यह शायद ही कभी अपनी कोई शिकायत करता है।

इसका मतलब यह है कि हो सकता है आपका लिवर सालों से किसी परेशानी से जूझ रहा हो, लेकिन आपको उसका एक भी लक्षण दिखाई न दे। जब तक ज्यादातर लोगों को अपनी समस्या का पता चलता है, तब तक अक्सर लिवर को काफी नुकसान पहुंच चुका होता है। इसीलिए इसे 'खामोश अंग' भी कहा जाता है। और क्योंकि लिवर सबसे कम शिकायत करता है और सबसे ज्यादा काम करता है, इसलिए अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने लिवर की सेहत का खास ख्याल रखें।

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क्या है मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन-एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज?

काफी लंबे समय तक, लिवर की बीमारियों को ज्यादातर बहुत ज्यादा शराब पीने से ही जोड़कर देखा जाता था। हालांकि शराब निश्चित रूप से एक वजह है, लेकिन मेडिकल जगत अब अपना ध्यान एक नई और बढ़ती हुई चुनौती पर केंद्रित कर रहा है- फैटी लिवर। हाल ही में, एक्सपर्ट्स ने इस स्थिति का नाम बदलकर MASLD कर दिया है, जिसका पूरा नाम 'मेटाबॉलिक डिसफंक्शन-एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज' है।

हालांकि यह नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इस बदलाव की वजह बहुत महत्वपूर्ण है। यह पुराने कलंकों से ध्यान हटाकर, उसे मेटाबॉलिक स्वास्थ्य पर केंद्रित करता है। इसका मतलब है यह देखना कि हमारा लिवर हमारे वजन, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर के साथ किस तरह तालमेल बिठाता है।

क्या है MASLD होने की वजह?

आज, दुनिया भर में लगभग एक-तिहाई वयस्कों को किसी न किसी रूप में MASLD की समस्या है। इसकी मुख्य वजह हमारा आधुनिक परिवेश है, जो प्रोसेस्ड (संसाधित) खाद्य पदार्थों और शारीरिक गतिविधियों की कमी से भरा हुआ है। नाम बदलकर, डॉक्टर हमारे लिए यह समझना आसान बना रहे हैं कि लिवर का स्वास्थ्य हमारी संपूर्ण सेहत का ही एक हिस्सा है, ठीक वैसे ही जैसे दिल का स्वास्थ्य या फिटनेस।

हेल्दी लिवर और लाइफस्टाइल के लिए बेस्ट आदतें

इस साल की थीम रोजमर्रा के चुनावों की शक्ति पर केंद्रित है। अपने लिवर को सुरक्षित रखने के लिए आपको अपनी जीवनशैली में किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। इसके बजाय, यह ठोस और टिकाऊ आदतें बनाने के बारे में है।

प्लेट को बनाएं पावरफुल

आप जो खाते हैं, वही आपके लिवर रूपी कारखाने के लिए ईंधन का काम करता है। इसके पुर्ज़ों को सुचारू रूप से चलाने के लिए, साबुत खाद्य पदार्थों पर ध्यान दें। चमकीले रंग की सब्ज़ियाँ, फल और पत्तेदार साग एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो लिवर को खुद की मरम्मत करने में मदद करते हैं। फाइबर भी आपके लिवर का एक बेहतरीन दोस्त है, क्योंकि यह आपके शरीर को वसा (फैट) को अधिक कुशलता से पचाने में मदद करता है।

मेटाबॉलिज्म के लिए शारीरिक गतिविधि

बदलाव लाने के लिए आपको मैराथन दौड़ने की जरूरत नहीं है। रोजाना सिर्फ 30 मिनट की तेज़ चाल (ब्रिस्क वॉकिंग) भी आपके शरीर को जमा हुई वसा को जलाने में मदद करती है। जब आप शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं, तो आपके लिवर को शरीर में मौजूद अतिरिक्त ऊर्जा को संभालने के लिए उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। शारीरिक गतिविधि, लिवर में जमा हुई वसा की मात्रा को कम करने का सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है।

अपने पेय पदार्थों पर पुनर्विचार

हम सभी जानते हैं कि शराब लिवर पर ज़ोर डालती है, लेकिन मीठे पेय पदार्थ अक्सर एक छिपा हुआ दुश्मन साबित होते हैं। चीनी की अधिक मात्रा- विशेष रूप से फ़िज़ी (गैस वाले) पेय पदार्थों में पाया जाने वाला फ्रुक्टोज- को लिवर द्वारा संसाधित किया जाता है और सीधे वसा में बदल दिया जाता है। मीठे सोडा की जगह पानी या एक कप ब्लैक कॉफी पीने से, आप अपने लिवर को एक बहुत जरूरी आराम देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि अध्ययनों से पता चला है कि सीमित मात्रा में ब्लैक कॉफी का सेवन लिवर की कोशिकाओं के लिए काफी सुरक्षात्मक हो सकता है।

नियमित जांच है जरूरी

जानकारी ही शक्ति है। अपने सालाना हेल्थ चेकअप के दौरान, अपने डॉक्टर से लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में पूछें। चूंकि लिवर की समस्याओं से आमतौर पर दर्द नहीं होता, इसलिए एक साधारण ब्लड टेस्ट ही अक्सर यह जानने का एकमात्र तरीका होता है कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं। किसी समस्या का जल्दी पता चलने का मतलब है कि आप मेडिकल इलाज के बजाय, अपनी आदतों में कुछ आसान बदलाव करके उसे ठीक कर सकते हैं।

डिटॉक्स के मिथक से परे

हाल के सालों में, बाजार डिटॉक्स टी और लिवर क्लींजर से भर गया है। यह सोचना लुभावना लग सकता है कि तीन दिन का जूस फास्ट, महीनों की गलत आदतों के असर को खत्म कर सकता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा सीधी है। आपका लिवर आपका डिटॉक्स सिस्टम। इसे साफ करने के लिए किसी खास चाय की जरूरत नहीं होती; इसे अपना काम करने के लिए सही माहौल की जरूरत होती है।

इनमें से कई तुरंत असर करने वाले सप्लीमेंट्स का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता, और कुछ तो नुकसानदायक भी हो सकते हैं। डिटॉक्स करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने शरीर को वे पोषक तत्व दें जिनकी उसे ज़रूरत है, और वह आराम दें जिसका वह हकदार है। लिवर की सच्ची सेहत एक लंबी दौड़ है, कोई छोटी दौड़ नहीं। अपनी सेहत की खातिर ऐसी दिखावटी चीज़ों से बचना ही बेहतर है।

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लिवर से जुड़ी समस्याएं शुरुआत में अपने हल्के लक्षण दिखाती हैं, जिन पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर थोड़ी भी अनदेखी की जाए तो लिवर फेलियर या फैटी लिवर जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। इसलिए अगर पेट में दर्द, लगातार थकान, पेट के दाहिने हिस्से में सूजन या दर्द, त्वचा और आंखों में पीलापन (पीलिया), भूख में कमी या गहरे रंग का पेशाब हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।