सावधान: आंत की गड़बड़ी बना रही है आपको मानसिक बीमार, नहीं रखा इन 4 बातों का ध्यान तो हो सकता है बड़ा नुकसान

Gut and mental health: आंत से जुड़ी कुछ बीमारियां या खराब आदतें आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकती हैं। चलिए जानते हैं मानसिक स्वास्थ्य को हेल्दी रखने के लिए आंत से जुड़ी किन आदतों को सुधारना जरूरी है।

How to keep you gut healthy: एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य ठीक होना बहुत जरूरी है। इनमें से किसी एक में भी कोई गड़बड़ी होना आपके सामान्य जीवन को प्रभावित कर सकती है। इस बारे में तो हम सब जानते हैं कि हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य इंटरकनेक्टेड है। लेकिन इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं आपका मानसिक स्वास्थ्य आपकी आंत से भी बारीकी से जुड़ा हुआ है। सरल शब्दों में कहें तो यदि हमें आंत से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या होती है या फिर यदि हम हमारी आंत का ठीक से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। एक अध्ययन के अनुसार यदि आपके आंत के माइक्रोबायोम का बैलेंस खराब होता है, तो इससे आपका मूड भी प्रभावित हो सकता है और गंभीर स्थितियों में कई मानसिक रोग होने का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए आपको आंत से जुड़ी कुछ बातें सुधारनी होगी। (How to keep your mental health good)

डाइट में सुधार करें (Healthy diet for gut)

अपनी आंतों को हेल्दी रखने के लिए अगर आपको सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल में कोई बदलाव करना है, तो वह डाइट का बदलाव ही है। डाइट आपकी आंत को हेल्दी रखने में सबसे जरूरी रोल निभाती है। हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लें। कोलेजन वाले फूड्स का सेवन करें, जो आपकी आंतो को हेल्दी रखने के साथ-साथ आपकी मानसिक हालत में सुधार लाने में भी मदद करेगा।

रोज करें एक्सरसाइज (Regular exercise for gut)

सही डाइट का फायदा आपकी आंतों को सिर्फ तभी मिल पाएगा जब आप रेगुलर वर्कआउट करेंगे। यदि आप नियमित रूप से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपकी पाचन क्रिया ठीक से काम नहीं कर पाएगी और पाचन से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। पाचन से जुड़ी समस्याएं हों या फिर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हों, ये दोनों ही स्थिति सीधे आपकी मानसिक हालत को प्रभावित करती हैं।

प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स (Probiotic and prebiotic for gut health)

प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक दोनों ही आपकी आंतों के लिए बहुत जरूरी हैं। इनका सही मात्रा में सेवन करते रहना ही जरूरी माना जाता है। प्रोबायोटिक आंत में अच्छे बैक्टीरिया के सही बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है। प्रीबायोटिक एक प्रकार का प्लांट फाइबर है, जो गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टीमुलेट करता है। अपनी डाइट में प्रोबायोटिक व प्रीबायोटिक फूड को शामिल करना जरूरी है।

शराब और सिगरेट छोड़ दें (Quit smoking and cigarette for gut health)

अल्कोहल और धूम्रपान आपकी मानसिक और आंत दोनों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए यदि आप शराब पीते है या फिर सिगरेट, बीड़ी, हुक्का या अन्य किसी प्रकार के धूम्रपान या तंबाकू का सेवन करते हैं, तो यह आपकी आंत और दिमाग मानसिक स्वास्थ्य दोनों की नुकसान पहुंचा सकता है।

डिस्क्लेमर: यदि आपको आंत या मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या महसूस हो रही है, तो आपको इस बारे में एक बार डॉक्टर जरूर बात कर लेनी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार ये लक्षण किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकते हैं।

