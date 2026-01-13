Travel Protection: प्रदूषित ट्रैफिक में ड्राइव करते समय कार के अंदर की हवा कैसे साफ रख सकते हैं?

Travel Protection Tips: ट्रैवल के दौरान पॉल्यूशन सिर्फ कार के बाहर नहीं बल्कि अंदर भी हो सकता है। कार के अंदर की हवा को साफ रखने के लिए और खुद को पॉल्यूशन की चपेट में आने से बचाने के लिए डॉक्टर की बताई इन ट्रेवल प्रोटेक्शन टिप्स को फॉलो करें।

Travel Time Mai Pollution Se Kaise Bache: शहरों में जो इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसका एक कारण गाड़ियां ही हैं, लेकिन फिर भी सभी अपनी पर्सनल कार से ही ट्रेवल करते हैं। जिससे ट्रेफिक लगता है और फिर हवा की क्वालिटी पर असर पड़ता है। जैसा ही हो रहा है। इस दौरान भले ही कोई व्यक्ति कार में बैठा है, लेकिन उसकी हेल्थ को भी पॉल्यूशन के खतरा होता है। शहरों में बढ़ते ट्रैफिक और खराब वायु गुणवत्ता के कारण यह देखा जाता है लोग कार के अंदर खुद को सुरक्षित मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि हम तो कार में हैं और पॉल्यूशन बाहर, यानी कि उन्हें कोई खतरा नहीं है। लेकिन सभी गलत हैं।

शोध और रोजमर्रा के अनुभव हमें बताते हैं कि हेवी पॉल्यूशन के दौरान कार का केबिन भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहता है। बाहर से आने वाले धुएं, धूल और सूक्ष्म कण कार के अंदर की हवा को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे में ट्रैवल प्रोटेक्शन के तहत कार के अंदर की हवा को साफ व शुद्ध रखने पर खास ध्यान दिया गया। लेकिन कैसे? हम चाहते हैं कि आप इंटरनेट पर दी गई अफवाहों या बेकार ट्रिक से बचें। इसलिए हमने ट्रैवल प्रोटेक्शन से जुड़ी जानकारी पाने के लिए नारायणा हॉस्पिटल के पलमोनोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभम शर्मा से बात की। आइए आपको बताते हैं डॉक्टर ने ट्रैवल के दौरान प्रोटेक्शन को लेकर क्या टिप्स दीं।

डॉक्टर ने बताया कार का एयर सिस्टम कैसे रखें?

डॉक्टर ने विस्तार से बताते हुए कहा कि कार का एयर कंडीशनिंग सिस्टम बाहर की हवा को अंदर खींचता या फिर अंदर की हवा को ही घुमाता है। जब एयर मोड फ्रेश एयर पर रखा जाता है तो बाहर का प्रदूषित धुआं भी अंदर पहुंच जाता है। इसलिए उन्होंने यह सलाह दी गई कि भारी ट्रैफिक या स्मॉग वाले इलाकों से गुजरते समय एयर मोड को रीसर्कुलेशन पर रखें। इससे होगा यह कि अंदर की हवा बार बार फिल्टर होकर घूमती रहेगी और बाहर का प्रदूषण कार के अंदर नहीं आ पाएगा।

केबिन एयर फिल्टर की भूमिका पर ध्यान दिया गया

डॉक्टर बताते हैं कि अक्सर कार चलाने वाले लोग कार में लगे केबिन एयर फिल्टर को नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि वही अंदर की हवा को साफ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन देखा यह जाता है कि समय-समय पर साफ न करने से पुराने या जाम फिल्टर धूल और प्रदूषक कणों को रोकने में नाकाम हो जाते हैं। इसलिए डॉक्टर ने समय समय पर केबिन फिल्टर बदलने की सलाह दी। इससे हाई एफिशिएंसी या कार्बन लेयर वाले फिल्टर से बदबू और जहरीली गैसों को कम करने में भी मदद मिलेगी।

पोर्टेबल एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल बढ़ा

वह लोग जो अपनी हेल्थ को लेकर ज्यादा कोनसियस हैं, वह पोर्टेबल एयर प्यूरीफायर का इस्तेमल कर सकते हैं। हाल के वर्षों में कार के लिए बने पोर्टेबल एयर प्यूरीफायर का चलन बढ़ गया है। इन उपकरणों में हेपा फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जो सूक्ष्म कणों को पकड़ने में सक्षम होते हैं। इन्हें डैशबोर्ड या कप होल्डर में लगाया जाता है, जिससे यह लंबी ड्राइव के दौरान लगातार हवा को साफ करते रहता है। हालांकि यह भी बताया गया कि प्यूरीफायर को सही क्षमता और कार के केबिन साइज के अनुसार चुना जाना चाहिए।

ड्राइविंग की आदतों में बदलाव जरूरी

डॉक्टर ने सिर्फ उपकरणों पर निर्भर रहने के बजाय ड्राइविंग की आदतों में बदलाव को भी अहम माना है। यह देखा गया कि ट्रकों या पुराने डीजल वाहनों के बहुत पास चलने से प्रदूषण का असर बढ़ा। इसलिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की आदत डालें। साथ ही जब भी गाड़ी रेड लाइट पर खड़ी हो तो खिड़कियां बंद रखें। इससे होगा यह कि काम में कम से कम पॉल्यूशन होगा।

कार की सफाई पर दें ध्यान

आपने देखा होगा कि कई लोग लंबे-लंबे समय तक अपनी कार की सफाई नहीं करते हैं। ऐसे में कार के अंदर जमा धूल भी सांस की परेशानी बढ़ा सकती हैं। अगर आप सीट, मैट और एसी वेंट की नियमित सफाई करते हैं तो अंदर की हवा हल्की और साफ महसूस होगी। वैक्यूम क्लीनिंग और गीले कपड़े से कार पोंछने की आदत अपनाएं, ताकि धूल दोबारा हवा में न उड़े और कार में न घूमे।

लंबी ड्राइव के बाद ताजी हवा को जगह

आप भले ही काल को पॉल्यूशन से बचाने के लिए कुछ भी कर लें, लेकिन जब साफ वातावरण के पास पहुंचे तो कार की विंडो को खोल दें। इससे अंदर की हवा बाहर निकलेगी और ताजी हवा के लिए कार के अंदर जगह बनेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कुछ लोगों को कार में घुटन सी महसूस हो सकती है।

सेफ ट्रैवल पर ध्यान दें

कुल मिलाकर यह समझा गया कि पॉल्यूटिड ट्रैफिक में कार सिर्फ सुविधा देने का काम नहीं करती है, बल्कि यह हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। थोड़ी सी सावधानी, सही उपकरण और समझदारी भरी आदतों से कार के अंदर की हवा को काफी हद तक साफ रखा जा सकता है। इससे सफर न सिर्फ आरामदायक बनता है, बल्कि हमारी सांसों के लिए भी सेफ होता है।

Highlights

कार में ट्रेवल करते समय खिड़कियों को बंद रखें ताकि अंदर पॉल्यूशन न आए।

केबिन एयर फिल्टर की सफाई करें, जो कार का फिल्टर होता है।

लंबी ड्राइव के बीच-बीच में साफ जगहों पर शीशा खोलें और अंदर की हवा को पास होने दें।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।