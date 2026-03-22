शिशुओं को पेट में गैस और दर्द की परेशानी क्यों होती है? डॉक्टर से समझिए कारण और कम करने के तरीके

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Reasons of infants experience gas and stomach pain : जब बच्चा रोता है, तो माता-पिता के लिए यह काफी परेशान करने वाला पल बन जता है। मुख्य रूप से जब बच्चा अचानक से बिना किसी कारण के रोने, पेट सिकोड़ने या घुटनों को पेट की ओर खुद को खींचने लगे, तो यह माता-पिता के लिए काफी परेशान करने वाली स्थिति बन जाती है। माता-पिता इस स्थिति में काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। मुंबई स्थित नारायणा हेल्थ SRCC चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी, कंसल्टेंट डॉ. आदित्य सतीश कुलकर्णी का कहना है कि अक्सर ऐसी स्थिति गैस या कॉलिक के कारण होता है, जो जन्म के पहले कुछ महीनों में सामान्य है। इस समय शिशु का पाचन तंत्र बाहर की दुनिया में पूरी तरह काम करना सीख रहा होता है। इस लेख में हम जानेंगे शिशुओं के पेट में गैस और दर्द का क्या कारण होता है?
शिशुओं में पेट दर्द और गैस की परेशानी होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, आइए जानते हैं इस बारे में-
डॉक्टर का कहना है कि नवजात शिशु का पाचन तंत्र अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता है। ऐसे में वे दूध को पचाने और मल त्याग के बीच तालमेल ठीक से नहीं बन पाते हैं, जिसकी वजह से उनके पेट में गैस बनती है। ऐसे में उन्हें पेट में असहजता महसूस होती है।
डॉ. कुलकर्णी का कहना है कि कुछ शिशु दूध पीते समय अतिरिक्त हवा निगल लेते हैं, जिसकी वजह से उनका पेट फूलने लगता है और पेट में अतिरिक्त गैस जमा होने लगती है। इस स्थिति में उनके पेट में काफी तेज दर्द हो सकता है।
अगर दूध पीने के तुरंत बाद बच्चा अहज दिख रहा हो, तो हो सकता है कि यह रिफ्लक्स का संकेत हो। ऐसे में एक बार डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत होती है।
बच्चों के फीड करने की कुछ आदतों जैस- ब्रेस्टफीडिंग के दौरान ब्रेस्ट को सही तरीके से चूस न पाना (Poor Latch), बहुत तेज बोतल से दूध पीना, अधिक मात्रा में दूध पिलाना, फीड के बीच बर्पिंग न कराना और शिशु को पूरी तरह लेटाकर दूध पिलाना इत्यादि के कारण शिशुओं के पेट में ज्यादा गैस बन सकती है। इन सभी आदतों से निगली हुई हवा बढ़ती है और पेट में दर्द और फुलाव बढ़ सकता है।
अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा गैस और पेट दर्द की परेशानी से दूर रहे, तो इसके लिए आप कुछ सही आदतों को अपना सकते हैं, जैसे-
कुछ लक्षण दिखने पर आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत होती है, जैसे-
डॉक्टर कहते हैं कि अधिकतर मामलों में शिशु की गैस और पेट की असहजता अस्थाई होती है और जैसे-जैसे पाचन तंत्र विकसित होता है, यह अपने आप ठीक हो जाती है। सही फीडिंग तकनीक, धैर्य और थोड़े समय के साथ शिशु बहुत अधिक आरामदायक हो जाता है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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