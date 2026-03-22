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शिशुओं को पेट में गैस और दर्द की परेशानी क्यों होती है? डॉक्टर से समझिए कारण और कम करने के तरीके

Baby Gas and Stomach Pain : जन्म के कुछ महीनों बाद तक शिशुओं के पेट में दर्द और गैस की परेशानी हो सकती है। आइए डॉक्टर से जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह और कैसे करें इस परेशानी को कम?

शिशुओं को पेट में गैस और दर्द की परेशानी क्यों होती है? डॉक्टर से समझिए कारण और कम करने के तरीके
infants experience gas and stomach pain
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Aditya Satish Kulkarni

Written by Kishori Mishra |Published : March 22, 2026 1:00 PM IST

Reasons of infants experience gas and stomach pain : जब बच्चा रोता है, तो माता-पिता के लिए यह काफी परेशान करने वाला पल बन जता है। मुख्य रूप से जब बच्चा अचानक से बिना किसी कारण के रोने, पेट सिकोड़ने या घुटनों को पेट की ओर खुद को खींचने लगे, तो यह माता-पिता के लिए काफी परेशान करने वाली स्थिति बन जाती है। माता-पिता इस स्थिति में काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। मुंबई स्थित नारायणा हेल्थ SRCC चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी, कंसल्टेंट डॉ. आदित्य सतीश कुलकर्णी का कहना है कि अक्सर ऐसी स्थिति गैस या कॉलिक के कारण होता है, जो जन्म के पहले कुछ महीनों में सामान्य है। इस समय शिशु का पाचन तंत्र बाहर की दुनिया में पूरी तरह काम करना सीख रहा होता है। इस लेख में हम जानेंगे शिशुओं के पेट में गैस और दर्द का क्या कारण होता है?

किन कारणों से शिशुओं को गैस और पेट दर्द की परेशानी होती है?

शिशुओं में पेट दर्द और गैस की परेशानी होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, आइए जानते हैं इस बारे में-

गट मैच्योर न होना

डॉक्टर का कहना है कि नवजात शिशु का पाचन तंत्र अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ होता है। ऐसे में वे दूध को पचाने और मल त्याग के बीच तालमेल ठीक से नहीं बन पाते हैं, जिसकी वजह से उनके पेट में गैस बनती है। ऐसे में उन्हें पेट में असहजता महसूस होती है।

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काफी ज्यादा हवा निकलना

डॉ. कुलकर्णी का कहना है कि कुछ शिशु दूध पीते समय अतिरिक्त हवा निगल लेते हैं, जिसकी वजह से उनका पेट फूलने लगता है और पेट में अतिरिक्त गैस जमा होने लगती है। इस स्थिति में उनके पेट में काफी तेज दर्द हो सकता है।

माइल्ड रिफ्लक्स होना

अगर दूध पीने के तुरंत बाद बच्चा अहज दिख रहा हो, तो हो सकता है कि यह रिफ्लक्स का संकेत हो। ऐसे में एक बार डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत होती है।

फीड कराने की कुछ गलत आदतों के कारण हो सकता है गैस

बच्चों के फीड करने की कुछ आदतों जैस- ब्रेस्टफीडिंग के दौरान ब्रेस्ट को सही तरीके से चूस न पाना (Poor Latch), बहुत तेज बोतल से दूध पीना, अधिक मात्रा में दूध पिलाना, फीड के बीच बर्पिंग न कराना और शिशु को पूरी तरह लेटाकर दूध पिलाना इत्यादि के कारण शिशुओं के पेट में ज्यादा गैस बन सकती है। इन सभी आदतों से निगली हुई हवा बढ़ती है और पेट में दर्द और फुलाव बढ़ सकता है।

शिशु में गैस और पेट दर्द कम करने का क्या तरीका है?

अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा गैस और पेट दर्द की परेशानी से दूर रहे, तो इसके लिए आप कुछ सही आदतों को अपना सकते हैं, जैसे-

  • शिशुओं को हमेशआ सेमी-अपराइट पॉजिशन यानि 35-45 डिग्री के कोण पर लिटाकर ही दूध पिलाएं। कभी भी पूरी तरह से लेटाकर उन्हें दूध न पिलाएं। इससे गैस ज्यादा बनती है, साथ ही चॉकिंग का भी खतरा रहता है।
  • निगली हुई हवा को बाहर निकालने के लिए शिशु को हल्के हाथों से पीठ थपथपाएं, ताकि वे डकार लें और पेट के अंदर जमा अतिरिक्त गैस बाहर निकल सके।
  • शिशुओं के पेट पर हल्की मसाज और पैरों को साइकल की तरह हिलाने से फंसी हुई गैस निकलती है।
  • अगर शिशु के पेट में काफी गैस बन रही है, तो इस स्थिति में हल्का गर्म तौलिया पेट पर रखने से राहत मिल सकती है। साथ ही supervised tummy time भी मदद करता है।

डॉक्टर से संपर्क कब करें?

कुछ लक्षण दिखने पर आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत होती है, जैसे-

  1. अगर बच्चा बार-बार उल्टी कर रहा हो, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।
  2. शिशु के मल से अगर ब्लड आ रहा है, तो ऐसे में एक बार डॉक्टर की सलाह लें।
  3. अगर आपके बच्चे का वजन ठीक से न बढ़ रहा हो, तो ऐसे में डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें।
  4. लंबे समय तक लगातार रोना या बुखार आ रहा है, तो इस स्थिति में डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए।

डॉक्टर कहते हैं कि अधिकतर मामलों में शिशु की गैस और पेट की असहजता अस्थाई होती है और जैसे-जैसे पाचन तंत्र विकसित होता है, यह अपने आप ठीक हो जाती है। सही फीडिंग तकनीक, धैर्य और थोड़े समय के साथ शिशु बहुत अधिक आरामदायक हो जाता है।

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Highlights

  • पेट में गैस बनने का कारण सही पॉजिशन में दूध न पिलाना हो सकता है।
  • काफी ज्यादा हवा निगलने के कारण भी शिशुओं के पेट में गैसबनती है।
  • अगर बच्चे को बार-बार उल्टी हो रही है, तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More