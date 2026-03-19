Add The Health Site as a
Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

Select Language

Sweating in Summer: गर्मियों में ज्यादा पसीने के कारण बार-बार होने वाली एलर्जी से छुटकारा कैसे पाएं?

Pasine ki Allergy ka Ilaj: गर्मियों का मौसम इसलिए भी लोगों को पसंद नहीं होता है, क्योंकि इस दौरान ज्यादा पसीना आता है और उसके कारण बार-बार एलर्जी व इन्फेक्शन जैसी समस्याएं होने लगती हैं।

Sweating in Summer: गर्मियों में ज्यादा पसीने के कारण बार-बार होने वाली एलर्जी से छुटकारा कैसे पाएं?

Written by Mukesh Sharma |Published : March 19, 2026 6:03 PM IST

Allergy And Infection Problems Caused by Sweating in Hindi: गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा पसीना परेशान करता है न? पसीना आना प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करती है। शरीर के निकले इस पसीने में पानी, नमक और कुछ टॉक्सिन्स होते हैं। गर्मियों में क्योंकि तापमान बढ़ा हुआ होता है तो शरीर को ठंडा रखने के लिए पसीना अधिक निकलता है। लेकिन कई लोगों के लिए ज्यादा पसीना निकलना परेशानी बन जाता है। असल में लगातार पसीना आने से त्वचा पर खुजली, लाल चकत्ते और एलर्जी जैसी समस्याएं सामने आने लगती हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर सही देखभाल न की जाए, तो यह आपकी परेशानियों को बढ़ सकती है। अच्छी बात यह है कि जीवन-शैली में कुछ आसान उपाय अपनाकर आप इस समस्या से बच सकते हैं।

त्वचा को साफ और सूखी

गर्मियों में पसीना अधिक आता ही है, जो बैक्टीरिया और फंगस को बढ़ाता है और एलर्जी जैसी परेशानियां सामने आती हैं। अगर आपको भी पसीना अधिक आता है तो दिन में कम से कम दो बार नहाएं और पसीना आने पर त्वचा को साफ करें और पोंछे। साथ ही आप सूती कपड़े पहनें, ताकि त्वचा को सांस लेने का मौका मिल सके।

(और पढ़ें - कहीं ज्यादा पसीना आना कोई बड़ी बीमारी तो नहीं?)

Also Read

More News

सही कपड़ों का चुनें

गर्मियों में आपको कभी भी सिंथेटिक व टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि यह पसीने को रोकते हैं और एलर्जी की परेशानियों को बढ़ाते हैं। आप गर्मियों में हल्के, ढीले और कॉटन के कपड़े पहनें। इन कपड़ों में पसीना आता भी है तो जल्दी सूख जाता है और त्वचा पर रैशेज भी नहीं होते।

(और पढ़ें - स्किन एलर्जी कैसे दूर करें)

हाइड्रेशन व सही खान-पान

शरीर को बाहर के साथ ही अंदर से भी ठंडा रखना जरूरी है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीएं। आप नारियल पानी, छाछ और फल जैसे तरबूज, खीरा आदि का सेवन कर सकते हैं। साथ ही इस मौसम तली-भुनी और मसालेदार चीजों से बचें, क्योंकि ये शरीर के तापमान को बढ़ा देती है, जिससे आपको पसीना भी अधिक आता है।

घरेलू उपाय अपनाएं

गर्मियों में आप दो बार नहाएं यह सुनिश्चित करें। वहीं नीम का पानी, एलोवेरा जेल या चंदन के लेप का इस्तेमाल त्वचा पर करें, जो कि ठंडक प्रदान करता है और एलर्जी से राहत दिलाता है। यह आसान उपाय आपको गर्मियों में पसीने से होने वाली एलर्जी से बच सकता हैं और त्वचा को स्वस्थ व सुरक्षित बनाए रखने में मदद करता है।

Add The HealthSite as a Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा दिल्ली यूनिर्विसिटी से जर्नलिज्म डिग्री होल्डर हैं और पिछले 8 साल से Health Journalism से जुड़े हुए ... Read More