गर्दन के पीछे बनने वाले कूबड़ को कैसे ठीक करें?

लंबे समय तक मोबाइल और स्क्रीन का इस्तेमाल करने से इन दिनों युवाओं में भी कूबड़ की समस्या हो रही है। गर्दन के पीछे बनने वाले ऊभाप को कूबड़ कहा जाता है। आइए जानते हैं इसे कैसे ठीक किया जा सकता है।

Written By: Dr Ashis Acharya | Published : May 18, 2026 1:13 PM IST

Neck Hump

आजकल लंबे समय तक मोबाइल चलाने, झुककर घंटों तक मोबाइल पर काम करने के कारण लोगों को गर्दन के पीछे कूबड़ या “नेक हम्प” की समस्या हो रही है। कुछ लोग कूबड़ को टेक नेक भी कहते हैं। मोबाइल और लैपटॉप के इस्तेमाल के अलावा बढ़ती उम्र के कारण वजन बढ़ना, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी बीमारी के कारण भी कूबड़ की परेशानी देखी जाती है। कूबड़ को मेडिकल भाषा में नेक हम्प, जिसे “बफेलो हम्प” या “डाउजर हम्प” भी कहा जाता है, गर्दन के निचले हिस्से और ऊपरी पीठ पर बनने वाला असामान्य उभार होता है। इसमें रीढ़ की हड्डी आगे की ओर झुक जाती है, जिससे व्यक्ति थोड़ा झुका हुआ दिखाई देता है। कूबड़ न सिर्फ शरीर की बनावट को खराब कर देता है, बल्कि इसका इलाज समय पर न किया जाए तो यह गंभीर बीमारी का रूप भी ले सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कूबड़ के कारण और इससे छुटकारा पाने के उपायों के बारे में-

कूबड़ होने के प्रमुख कारण क्या हैं?

कूबड़ के कारण क खराब पोस्चर नेक हम्प का सबसे आम कारण है। उम्र बढ़ने के साथ रीढ़ की हड्डी में घिसाव और बदलाव होने लगते हैं, जिससे उसकी सामान्य बनावट प्रभावित होती है। इसके अलावा गठिया, संक्रमण, ट्यूमर, फ्रैक्चर, लिगामेंट की समस्या या जन्मजात विकार भी इसकी वजह बन सकते हैं। किशोरों में “स्क्यूरमैन काइफोसिस” जैसी स्थिति भी रीढ़ को असामान्य रूप बढ़ने लगती है जिसके कारण कूबड़ की परेशानी हो सकती है।

कूबड़ में गर्दन के पीछे उभार आने लगता है।

कूबड़ से बचाव के उपाय क्या हैं?

पोस्चर में बदलाव करें- लंबे समय तक मोबाइल देखने या लैपटॉप पर काम करने के कारण कूबड़ की परेशानी न हो इसके लिए बैठते समय अपनी रीढ़ को सीधा रखने की कोशिश करें और झुककर बैठने से बचें। मोबाइल को आंखों के स्तर पर रखें और कंप्यूटर स्क्रीन भी आंखों की सीध में होनी चाहिए, ताकि गर्दन पर अतिरिक्त दबाव पड़ने से बच जाए।

सही कुर्सी का चयन- कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करने के दौरान आपको पीठ से जुड़ी परेशानी न हो इसके लिए सही कुर्सी का चुनाव करें। ऐसी कुर्सी इस्तेमाल करें जिसमें कमर को अच्छा सहारा मिले। डेस्क और कंप्यूटर की ऊंचाई सही रखें ताकि शरीर का पोस्चर संतुलित रहे।

एक्सरसाइज करें- जो लोग लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठकर काम करते हैं वो नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। रोजाना सिर्फ 20 मिनट की गर्दन की एक्सरसाइज कूबड़ की समस्या से बचाव कर सकती है। कंधों को पीछे की ओर खींचते हुए शोल्डर ब्लेड्स को आपस में दबाएं। कुछ सेकंड रोकें और फिर छोड़ दें। इससे कूबड़ की परेशानी कम हो सकती है।

You may like to read

हड्डी का ध्यान रखें- ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं में रीढ़ की हड्डी कमजोर हो सकती है, जिससे गर्दन का कूबड़ बढ़ सकता है। नियमित वेट-बेयरिंग एक्सरसाइज करें।

क्या कूबड़ में सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है?

अगर किसी व्यक्ति को उम्र के कारण कूबड़ की समस्या हुई है तो उसे सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कम उम्र में मोबाइल स्क्रीन, पोस्चर गलत होने की समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर सर्जरी की सलाह दे सकते हैं। इसलिए यदि गर्दन में लगातार दर्द, झुकाव या उभार बढ़ रहा हो, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें।