आम खट्टे हैं या मीठे? बिना काटे इन 4 आसान तरीकों से पता लगाएं आपके खरीदे हुए आम कहीं खट्टे तो नहीं

How to find mango is sweet or sour : हम आपको ऐसे 4 तरीकों के बारे में बता रहे हैं, जिसकी मदद से आप खट्टे और मीठे आम के बीच में आसानी से अंतर पता लगा सकते हैं।

How to find mango is sweet or sour : गर्मी का सीजन आ चुका है और ऐसे में लोगों के बीच अपने पसंदीदा आम को खाने की चाहत और ज्यादा बढ़ जाती है। बाजार में करीब 100 से ज्यादा किस्मों के आम है, जिन्हें देखकर ये पता लगाना मुश्किल है कि कौन सा ज्यादा बेस्ट है और कौन सा आम ज्यादा बेस्ट। कई बार हम लोग बाहर से अच्छा आम देखकर खरीद लाते हैं लेकिन जब खाने बैठते हैं तो आम बिल्कुल खट्टा होता है। अब करें तो क्या करें, कैसे पता लगाएं कि आम खट्टा है या मीठा। बिना खाएं तो ये पता लगाना मुश्किल होता है आम खट्टा है या मीठा लेकिन हम आपको ऐसे 4 तरीकों के बारे में बता रहे हैं, जिसकी मदद से आप खट्टे और मीठे आम के बीच में आसानी से अंतर पता लगा सकते हैं। आइए जानते हैं खट्टे और मीठे आम के बीच अंतर का पता लगाने वाले आसान टिप्स।

खट्टे और मीठे आम के बीच अंतर का पता लगाने वाले टिप्स

1-आम और उसकी जड़

आम खरीदते हुए आपको आम की जड़ या फिर जहां से आम टूटा हुआ है उसे देखना है। आप आम के उभार का भी ध्यान रखें। आपको करना क्या है कि आम की जड़ वाला हिस्सा अगर अंदर की ओर धंसा हुआ है और उसके आस-पास का हिस्सा बाहर की ओर है और आप उस धंसे गुए हिस्से को आसानी से देख पा ररे हैं तो समझ लीजिए कि आम बिल्कुल मीठा है। लेकिन अगर जड़ वाला हिस्सा बाहर की तरफ है और आम का आकार जड़ के मुकाबले छोटा है तो समझ लें कि भले ही देखने में आम बड़ा है लेकिन ये अंदर से उतना मीठा नहीं होगा, जितना की आप सोच रहे हैं। इसलिए आम की जड़ का ख्याल रखना जरूरी है।

2-आम के नीचे देखें

ऊपर से देखने के बाद अब आपको आम नीचे से देखना है। अगर आम की नीचे का छिलका काला, गहरे रंग या फिर अंदर की ओर धंसा हुआ है तो इसका मतलब है कि आम ताजा नहीं है। ये आम बासी है और अंदर से सूखना शुरू हो चुका है और बहुत ज्यादा पक चुका है। इस तरह के आम भले ही देखने में साफ और सुंदर दिखाई दें लेकिन ये मीठे बिल्कुल भी नहीं होते हैं।

3-आम को दबाएं

अगर आप इन दोनों चीजों को देखने के बाद भी ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि आम खट्टा है या मीठा तो अब आम की बीच में कहीं भी छुएं। अगर आम जरा सा दबाने के बाद आसानी से दब रहा है और उसमें से पानी नहीं निकल रहा है तो ये आम मीठा होगा। जरूरत से ज्यादा पका आम स्वाद को खराब कर देता है इसलिए ऐसा आम बिल्कुल न खरीदें, जो हल्का सा दबाने पर पानी छोड़ दे।

4-आम की सुगंध

इन सब चीजों के अलावा मीठे आम से आने वाली सुगंध बिल्कुल अलग ही होती है और ये सगुंध भले ही आपको बहुत तेज न आए लेकिन ये आपको भीनी-भीनी सी आती हुई जरूर प्रतीत होगी। वहीं ज्यादा पके हुए आमया फिर खट्टे आम में विनेगर जैसी सुगंध होती है।

आप इन आसान तरीकों की मदद से खट्टे और मीठे आम के बीच अंतर का पता लगा सकते हैं। आम खरीदते वक्त उनके रंग और आकार पर न जाएं और इन 4 बातों का ख्याल रख बड़ी आसानी से मीठे आम का पता लगाएं।

