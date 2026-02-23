Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Piles Ki Problem: आज की बदलती और भागदौड़ भरी लाइफ स्टाइल और लंबे समय तक बैठकर काम करने की आदत के कारण बवासीर (Piles) की समस्या तेजी से बढ़ रही है। पहले इसे उम्रदराज लोगों की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब 25–40 वर्ष के युवाओं में भी इसके मामले बढ़ रहे हैं। बवासीर के शुरुआती चरण में कब्ज को नियंत्रित करना, फाइबर युक्त आहार जैसे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज खाना, पर्याप्त पानी पीना और नियमित व्यायाम बेहद प्रभावी साबित होते हैं।
हालांकि, बार-बार खून आना, तीव्र दर्द या बढ़ती गांठ को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। फिर ऐसे मामलों में लेजर या सर्जिकल ट्रीटमेंट लेने तक की नौबत आ सकती है। आकाश हेल्थकेयर के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर शरद मल्होत्राबताते हैं कि 'सही समय पर पहचान, एक्सपर्ट से परामर्श और जीवनशैली में सुधार से बवासीर को गंभीर होने से रोका जा सकता है और कई मामलों में सर्जरी की आवश्यकता से भी बचा जा सकता है।' आइए अब हम बवासीर के बारे में विस्तार से जानते हैं।
बवासीर गुदा (anus) और मलाशय (rectum) की नसों में सूजन और फैलाव की स्थिति है। यानी कि जब इन नसों पर अधिक दबाव पड़ता है, तो वहां गांठ बन जाती है, जिसे पाइल्स कहा जाता है। World Health Organizationके अनुसार, कब्ज, मोटापा, कम फाइबर वाला आहार और शारीरिक गतिविधि की कमी इस समस्या के प्रमुख कारणों में शामिल हैं।
बवासीर मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है:
इंटरनल बवासीर, बवासीर का एक प्रमुख प्रकार है, जो मलाशय (Rectum) के अंदर विकसित होता है और बाहर से दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि शुरुआती में मरीजों को दर्द या असहजता महसूस नहीं होती है, जिससे समस्या का लंबे समय तक पता नहीं चल पाता है। इंटरनल पाइल्स में सबसे आम लक्षण मल त्याग के दौरान या बाद में ताजे लाल रंग का खून आना होता है, जो आमतौर पर दर्द रहित होता है। समय के साथ, अगर इलाज न किया जाए तो यह स्थिति बड़ी ही गंभीर हो सकती है। इससे गांठ बाहर की ओर निकलने लगती है और सूजन व परेशानी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है।
बाहरी बवासीर में गुदा (Anus) के बाहरी हिस्से में सूजी हुई नसों के कारण गांठ बन जाती है। बवासीर का यह प्रकार आमतौर पर दर्दनाक होती है और मरीज को जलन, सूजन तथा लगातार असहजता महसूस हो सकती है। बैठने, चलने या मल त्याग के दौरान दर्द बढ़ सकता है, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित होता है। कुछ मामलों में खून के थक्के (थ्रॉम्बोसिस) भी बन सकते हैं, जो दर्द को और तीव्र कर देते हैं। वहीं, मिश्रित बवासीर (Mixed Piles) में आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में समय पर चिकित्सकीय परामर्श, सही आहार और जीवनशैली में सुधार अत्यंत आवश्यक है ताकि जटिलताओं से बचा जा सके।
डॉक्टरों के अनुसार बवासीर अचानक नहीं होती, बल्कि लंबे समय तक चलने वाली गलत आदतों का परिणाम होती है। जैसे- लंबे समय तक कब्ज रहना, मल त्याग के दौरान ज्यादा जोर लगाना, फाइबर की कमी वाला भोजन, पानी कम पीना, घंटों बैठकर काम करना, मोटापा, गर्भावस्था, भारी वजन उठाना और शराब और मसालेदार भोजन का अधिक सेवन आदि।
एक्सपर्ट का कहना है 'बवासीर की समस्या का सबसे बड़ा कारण क्रॉनिक कब्ज है। यदि व्यक्ति समय पर डाइट और लाइफस्टाइल सुधार ले, तो शुरुआती स्टेज में बिना सर्जरी के भी राहत मिल सकती है।'
बवासीर को चार स्टेज में बांटा जाता है-
मल त्याग के समय गांठ बाहर आती है लेकिन खुद अंदर चली जाती है
यदि लगातार खून आ रहा हो, तेज दर्द हो या गांठ सख्त हो जाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है।
पाइल्स के शुरुआती संकेतों को पहचानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी समय इलाज सबसे आसान होता है।
डॉक्टर बताते हैं कि कई लोग शर्म के कारण शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे बीमारी आगे बढ़ जाती है।
बवासीर का इलाज उसकी स्टेज पर निर्भर करता है। शुरुआती अवस्था में दवाइयों और जीवनशैली सुधार से काफी राहत मिल सकती है।
हर 40 मिनट में उठकर चलें
यदि बवासीर स्टेज 3 या 4 में पहुंच जाए और दवाइयों से राहत न मिले, तो डॉक्टर निम्न उपचार सुझा सकते हैं-
डॉक्टर के अनुसार, आजकल लेजर तकनीक से बवासीर का इलाज जल्दी और कम दर्द में संभव है।
डॉक्टरों का कहना है कि यदि सही समय पर इलाज और जीवनशैली में बदलाव किया जाए तो बवासीर को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन पुरानी आदतें दोबारा अपनाने पर समस्या वापस भी आ सकती है।
गैस्ट्रो विशेषज्ञ का कहना है- 'बवासीर का स्थायी समाधान केवल दवा नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल सुधार है। कब्ज को कंट्रोल करना और फाइबर युक्त आहार लेना सबसे जरूरी है।'
बवासीर एक आम लेकिन संवेदनशील बीमारी है। शुरुआती लक्षणों को पहचानकर समय पर इलाज कराया जाए तो सर्जरी से बचा जा सकता है। सही खानपान, नियमित दिनचर्या और डॉक्टर की सलाह इस समस्या से राहत दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information