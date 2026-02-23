बवासीर की गांठ को जड़ से खत्म कैसे करें? जानें Piles से जुड़ी एक-एक जरूरी बात

जिन लोगों को बवासीर की समस्या होती है वह न सही से बैठ पाते हैं और न ही बिना दर्द के मल त्याग पाते हैं। आइए आपको बताते हैं यह क्या होता है और क्यों होता है?

Piles Ki Problem: आज की बदलती और भागदौड़ भरी लाइफ स्टाइल और लंबे समय तक बैठकर काम करने की आदत के कारण बवासीर (Piles) की समस्या तेजी से बढ़ रही है। पहले इसे उम्रदराज लोगों की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब 25–40 वर्ष के युवाओं में भी इसके मामले बढ़ रहे हैं। बवासीर के शुरुआती चरण में कब्ज को नियंत्रित करना, फाइबर युक्त आहार जैसे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज खाना, पर्याप्त पानी पीना और नियमित व्यायाम बेहद प्रभावी साबित होते हैं।

हालांकि, बार-बार खून आना, तीव्र दर्द या बढ़ती गांठ को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। फिर ऐसे मामलों में लेजर या सर्जिकल ट्रीटमेंट लेने तक की नौबत आ सकती है। आकाश हेल्थकेयर के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉक्टर शरद मल्होत्राबताते हैं कि 'सही समय पर पहचान, एक्सपर्ट से परामर्श और जीवनशैली में सुधार से बवासीर को गंभीर होने से रोका जा सकता है और कई मामलों में सर्जरी की आवश्यकता से भी बचा जा सकता है।' आइए अब हम बवासीर के बारे में विस्तार से जानते हैं।

पहले जानें बवासीर क्या है?

बवासीर गुदा (anus) और मलाशय (rectum) की नसों में सूजन और फैलाव की स्थिति है। यानी कि जब इन नसों पर अधिक दबाव पड़ता है, तो वहां गांठ बन जाती है, जिसे पाइल्स कहा जाता है। World Health Organizationके अनुसार, कब्ज, मोटापा, कम फाइबर वाला आहार और शारीरिक गतिविधि की कमी इस समस्या के प्रमुख कारणों में शामिल हैं।

बवासीर के प्रकार

बवासीर मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है:

आंतरिक बवासीर (Internal Piles)

इंटरनल बवासीर, बवासीर का एक प्रमुख प्रकार है, जो मलाशय (Rectum) के अंदर विकसित होता है और बाहर से दिखाई नहीं देता। यही कारण है कि शुरुआती में मरीजों को दर्द या असहजता महसूस नहीं होती है, जिससे समस्या का लंबे समय तक पता नहीं चल पाता है। इंटरनल पाइल्स में सबसे आम लक्षण मल त्याग के दौरान या बाद में ताजे लाल रंग का खून आना होता है, जो आमतौर पर दर्द रहित होता है। समय के साथ, अगर इलाज न किया जाए तो यह स्थिति बड़ी ही गंभीर हो सकती है। इससे गांठ बाहर की ओर निकलने लगती है और सूजन व परेशानी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है।

बाहरी बवासीर (External Piles)

बाहरी बवासीर में गुदा (Anus) के बाहरी हिस्से में सूजी हुई नसों के कारण गांठ बन जाती है। बवासीर का यह प्रकार आमतौर पर दर्दनाक होती है और मरीज को जलन, सूजन तथा लगातार असहजता महसूस हो सकती है। बैठने, चलने या मल त्याग के दौरान दर्द बढ़ सकता है, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित होता है। कुछ मामलों में खून के थक्के (थ्रॉम्बोसिस) भी बन सकते हैं, जो दर्द को और तीव्र कर देते हैं। वहीं, मिश्रित बवासीर (Mixed Piles) में आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं। ऐसी स्थिति में समय पर चिकित्सकीय परामर्श, सही आहार और जीवनशैली में सुधार अत्यंत आवश्यक है ताकि जटिलताओं से बचा जा सके।

You may like to read

बवासीर की गांठ बनने के मुख्य कारण

डॉक्टरों के अनुसार बवासीर अचानक नहीं होती, बल्कि लंबे समय तक चलने वाली गलत आदतों का परिणाम होती है। जैसे- लंबे समय तक कब्ज रहना, मल त्याग के दौरान ज्यादा जोर लगाना, फाइबर की कमी वाला भोजन, पानी कम पीना, घंटों बैठकर काम करना, मोटापा, गर्भावस्था, भारी वजन उठाना और शराब और मसालेदार भोजन का अधिक सेवन आदि।

एक्सपर्ट का कहना है 'बवासीर की समस्या का सबसे बड़ा कारण क्रॉनिक कब्ज है। यदि व्यक्ति समय पर डाइट और लाइफस्टाइल सुधार ले, तो शुरुआती स्टेज में बिना सर्जरी के भी राहत मिल सकती है।'

बवासीर की कितनी स्टेज होती है? कब स्थिति गंभीर होती है?

बवासीर को चार स्टेज में बांटा जाता है-

स्टेज 1

हल्की सूजन

मल त्याग के समय हल्का खून

गांठ बाहर नहीं आती

स्टेज 2

मल त्याग के समय गांठ बाहर आती है लेकिन खुद अंदर चली जाती है

स्टेज 3

गांठ बाहर आकर हाथ से अंदर करनी पड़ती है

दर्द और जलन बढ़ जाती है

स्टेज 4 (गंभीर स्थिति)

गांठ बाहर ही रहती है

तेज दर्द और लगातार रक्तस्राव

सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है

यदि लगातार खून आ रहा हो, तेज दर्द हो या गांठ सख्त हो जाए, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है।

बवासीर के शुरुआती लक्षण और पहचान

पाइल्स के शुरुआती संकेतों को पहचानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी समय इलाज सबसे आसान होता है।

मल त्याग के समय खून आना

गुदा के आसपास खुजली

जलन या दर्द

सूजन या गांठ महसूस होना

लंबे समय तक कब्ज रहना

बैठने में असहजता

डॉक्टर बताते हैं कि कई लोग शर्म के कारण शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे बीमारी आगे बढ़ जाती है।

बवासीर की गांठ को जड़ से खत्म कैसे करें?

बवासीर का इलाज उसकी स्टेज पर निर्भर करता है। शुरुआती अवस्था में दवाइयों और जीवनशैली सुधार से काफी राहत मिल सकती है।

डाइट में बदलाव

फाइबर युक्त भोजन लें (ओट्स, दालें, हरी सब्जियां)

रोज 3–4 लीटर पानी पिएं

फल जैसे पपीता, सेब और अमरूद खाएं

कब्ज से बचाव

सुबह नियमित समय पर मल त्याग की आदत बनाएं

देर तक मल रोक कर न रखें

सिट्ज बाथ (गुनगुने पानी में बैठना)

दिन में 2 बार 10–15 मिनट तक

इससे सूजन और दर्द कम होता है

लंबे समय तक बैठने से बचें

हर 40 मिनट में उठकर चलें

दवाइयां

डॉक्टर की सलाह से ही क्रीम या दवा लें

खुद से दवा लेने से समस्या बढ़ सकती है

कब सर्जरी की जरूरत पड़ती है?

यदि बवासीर स्टेज 3 या 4 में पहुंच जाए और दवाइयों से राहत न मिले, तो डॉक्टर निम्न उपचार सुझा सकते हैं-

लेजर सर्जरी

स्टेपलर सर्जरी

रबर बैंड लिगेशन

डॉक्टर के अनुसार, आजकल लेजर तकनीक से बवासीर का इलाज जल्दी और कम दर्द में संभव है।

क्या बवासीर पूरी तरह ठीक हो सकती है?

डॉक्टरों का कहना है कि यदि सही समय पर इलाज और जीवनशैली में बदलाव किया जाए तो बवासीर को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन पुरानी आदतें दोबारा अपनाने पर समस्या वापस भी आ सकती है।

गैस्ट्रो विशेषज्ञ का कहना है- 'बवासीर का स्थायी समाधान केवल दवा नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल सुधार है। कब्ज को कंट्रोल करना और फाइबर युक्त आहार लेना सबसे जरूरी है।'

बचाव ही सबसे बेहतर उपाय

रोज कम से कम 30 मिनट वॉक करें- आप रोजाना कम से कम 30 मिनट तेज स्पीड से चलें। यह दिल, पाचन और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। वॉक करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, वजन कंट्रोल रहता है और कब्ज जैसी समस्याओं में भी राहत मिलती है। अगर आप सुबह या शाम भी नियमित रूप से सैर करते हैं तो शरीर एक्टिव रहता है।

पानी ज्यादा पिएं- बवासीर की समस्या से बचने के लिए जरूरी है कि आप पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, ताकि पीना शरीर की सफाई और पाचन को आसान बना पाए। बता दें कि पानी आंतों को सही तरीके से काम करने में मदद करता है और कब्ज की समस्या से बचाता है। डॉक्टर के अनुसार आप दिनभर में 8–10 गिलास पानी पीने की आदत डालें ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे।

फास्ट फूड कम करें- कई लोग पाइल्स होने के बाद भी अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं और फास्ट फूड खाते रहते हैं। आपको बता दें कि फास्ट फूड में अधिक तेल, नमक और रिफाइंड आटा होता है, जो डाइजेशन और हार्ट हेल्थ पर नकारात्मक असर डाल सकता है। वहीं अगर आप रोज ही जंक फूड खाना शुरु कर दें तो मोटापा, एसिडिटी और कब्ज की समस्या बढ़ सकती है।

शराब और धूम्रपान से दूरी रखें- अगर आप शराब पीते हैं या धूम्रपान करते हैं तो इसे आज से ही छोड़ दें। यह दोनों हमारे शरीर के कई अंगों को प्रभावित करते हैं। ये आदतें लंबे समय बाद कैंसर का रूप ले सकती है।

कब्ज को नजरअंदाज न करें- अक्सर लोग बवासीर को शुरुआत में कब्ज की समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर इसपर ध्यान न दिया जाए तो यह गंभीर परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए आप अपनी डाइट में फाइबर बढ़ाएं, पानी अधिक पिएं और जरूरत हो तो डॉक्टर से सलाह अवश्य लें।

बवासीर एक आम लेकिन संवेदनशील बीमारी है। शुरुआती लक्षणों को पहचानकर समय पर इलाज कराया जाए तो सर्जरी से बचा जा सकता है। सही खानपान, नियमित दिनचर्या और डॉक्टर की सलाह इस समस्या से राहत दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं।

Add The HealthSite as a Preferred Source

Highlights

बवासीर के लक्षणों को पहचानकर समय पर इलाज कराया जाए तो सर्जरी से बचा जा सकता है।

सही खानपान, नियमित दिनचर्या और डॉक्टर की सलाह इस समस्या से राहत दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं।

पुरानी आदतें दोबारा अपनाने पर समस्या वापस भी आ सकती है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।