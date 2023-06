टोमैटो फ्लू और मंकीपॉक्स के लक्षण होते हैं एक जैसे, इस तरह समझें दोनों में अंतर

इस लेख में आप पढ़ सकेंगे टोमैटो फ्लू और मंकीपॉक्स के लक्षणों में मुख्य अंतर और इनके इलाज और बचाव के तरीके।

Difference Between Tomato Flu And Monkeypox : कोविड संक्रमण के साथ-साथ अन्य कई प्रकार की संक्रामक बीमारियों के मामलों में बीते कुछ सप्ताह से बहुत अधिक बढ़ोतरी देखी जा रही है। इनमें फ्लू, मलेरिया, डेंगू के अलावा मंकीपॉक्स और टोमैटो फ्लू जैसी बीमारियां भी शामिल हैं। वहीं, टोमैटो फ्लू और मंकीपॉक्स की वजह से स्थिति अधिक चिंताजनक बन गयी है। एक्सपर्ट्स के अनुसार इन बीमारियों को लेकर चिंता बढ़ने की एक वजह इनके बारे में लोगों में जानकारी का अभाव भी है क्योंकि, लोग कम जानकारी के कारण इनसे बचाव और रोकथाम के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर पाते। वहीं, कई बार टोमैटो फ्लू और मंकीपॉक्स के लक्षणों को समझ नहीं पाते और इसी वजह से उन्हें सही तरीके से इलाज भी नहीं मिल पाता। इस लेख में आप पढ़ सकेंगे टोमैटो फ्लू और मंकीपॉक्स के लक्षणों में मुख्य अंतर और इनके इलाज और बचाव के तरीके। (How to differentiate between the tomato flu and monkeypox)

टोमैटो फ्लू और मंकीपॉक्स में अंतर क्या है?

टोमैटो फ्लू एक प्रकार का संक्रमण है जो हाथों, पैरों और मुंह में हो सकता है। इस प्रकार के संक्रमण में लोगों के शरीर में छाले और बड़े-बड़े लाल फोड़े हो जाते हैं। यह एक संक्रामक बीमारी है और सावधानियां बरतने से इस बीमारी का प्रसार रोका जा सकता है। हालांकि, टोमैटो फ्लू के इलाज के लिए कोई दवा मौजूद नहीं है। आमतौर पर टोमैटो फ्लू इन कारणों से फैलता है।

संक्रमित बच्चों के साथ खेलने वाले बच्चों में इसके वायरस का प्रसार हो सकता है।

संक्रमित व्यक्ति को छूने या उसके पास बैठने से भी टोमैटो फ्लू फैल सकता है।

टोमैटो फ्लू के लक्षण क्या हैं?

टमाटर की तरह दिखने वाले लाल और बड़े-बड़े छाले (Tomato-like red blisters)

रैशेज

जोड़ों में दर्द

तेज बुखार

कैसे फैलता है मंकीपॉक्स?

जैसा कि मंकीपॉक्स जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है जिसे चेचक जैसी बीमारी बताया जाता है। हालांकि यह चेचक की तुलना में कम गम्भीर होती है। आमतौर पर यह बीमारी मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में देखी जाती है और गिलहरी, चूहों , बंदरों और अन्य जानवरों से यह बीमारी इंसानों में फैलती है। इसके अलावा,

संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आने से मंकीपॉक्स फैलता है।

संक्रमित व्यक्ति के बर्तन, कपड़े और चादर आदि के इस्तमाल से भी मंकीपॉक्स फैल सकता है।

मंकीपॉक्स के लक्षण क्या हैं?

उत्तर प्रदेश सरकार ने टमाटर फ्लू पर जारी की एडवाइजरी

भारत में भी टोमैटो फ्लू के कुछ मामले पाए गए हैं और इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संक्रमण से बचाव के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। राज्य के 75 जिलों में सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (सीएमओ) के साथ साझा की गई एडवाइजरी में कहा गया है-

संक्रमण से बचने और रोकथाम के लिए अपने आसपास साफ-सफाई बनाए रखें।

माता-पिता अपने बच्चों में बुखार या छाले या फोड़े दिखायी देने पर बच्चों को आइसोलेशन में रखें। उन्हें दूसरे बच्चों के साथ खेलने-कूदने और उन्हें छूने से रोकें।

एडवाइजरी में कहा गया है कि टमाटर फ्लू में अन्य वायरल संक्रमण (बुखार, थकान, शरीर में दर्द और चकत्ते) के समान लक्षण होते हैं, लेकिन यह सार्स-सीओवी2, मंकीपॉक्स, डेंगू या चिकनगुनिया से संबंधित नहीं है।

बच्चों में दिखते हैं ये शुरूआती लक्षण

एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल डॉक्टर्स के महासचिव डॉ. अभिषेक शुक्ला ने कहा, "बच्चों में, मंकीपॉक्स के प्राथमिक लक्षण अन्य वायरल संक्रमण में दिखने वाले लक्षणों जैसे बुखार, रैशेज और जोड़ों में दर्द जैसे ही होते हैं। हालांकि, टमाटर फ्लू का इलाज करने के लिए कोई विशिष्ट दवा उपलब्ध नहीं है। इसलिए, सबसे अच्छा विकल्प यही है कि लोग साफ-सफाई का ध्यान रखें और खुद को संक्रमण से सुरक्षित रखें।"

बता दें कि भारत में टोमैटो फ्लू का पहला मामला केरल के कोल्लम जिले में 6 मई को सामने आया था।

(आईएएनएस)

