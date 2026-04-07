World Health Day 2026: शारीरिक और मानसिक, दोनों बीमारियां होती हैं जानलेवा, डॉक्टर से जानें कैसे रखें दोनों को स्वस्थ

World Health Day 2026: हम या तो अपनी मेंटल हेल्थ का अधिक ध्यान रखते हैं या फिर फिजिकल हेल्थ का, लेकिन दोनों का ध्यान रखना बराबर जरूरी है। वरना थोड़ी सी चूक गंभीर समस्या पैदा कर सकती है।

World Health Daya

World Health Day 2026: हेल्थ को अक्सर सिर्फ फिजिकल फिटनेस के रूप में ही देखा और समझा जाता है, लेकिन एक अच्छी केवल शारीरिक बीमारी की अनुपस्थिति तक ही सीमित नहीं रहती है। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। इनमें से किसी एक की उपेक्षा करने से जीवन की समग्र गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 (World Health Day 2026) के अवसर पर कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, मुंबई के इंटरनल मेडिसिन कंसल्टेंट डॉक्टर बी.ए. चौरसिया इस बात पर जोर देते हैं कि एक स्वस्थ और संतुलित जीवन के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच संतुलन बनाए रखना बेहद आवश्यक है।

डॉक्टर बताते हैं कि 'शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कई तरीकों से एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। डायबिटीज, हार्ट डिजीज और हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी पुरानी शारीरिक बीमारियां कई बार स्ट्रेस, टेंशन और एंग्जाइटी जैसी मानसिक समस्याओं को जन्म दे सकती हैं।' इसी तरह लंबे समय तक रहने वाला मानसिक तनाव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकता है, नींद के पैटर्न को प्रभावित कर सकता है, रक्तचाप बढ़ा सकता है और कई जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के जोखिम को भी बढ़ा सकता है। यही कारण है कि डॉक्टर स्वास्थ्य के दोनों पहलुओं पर एक साथ ध्यान देने की सलाह देते हैं। आइए हम इस विषय पर थोड़ा विस्तार से जानते हैं।

डॉक्टर ने बताया बैलेंस लाइफस्टाइल का महत्व

शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बैलेंस लाइफस्टाइल अपनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर नियमित शारीरिक गतिविधि करने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह न केवल शरीर को मजबूत बनाती है बल्कि मूड को भी बेहतर करती है। व्यायाम के दौरान शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन निकलते हैं, जिन्हें अक्सर फील गुड हार्मोन कहा जाता है। तेज चलना, योग करना या दिन में कम से कम 30 मिनट तक हल्का व्यायाम करना तनाव कम करने, हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाने और बॉडी का एनर्जी लेवल बढ़ाने में मदद कर सकता है।

डाइट पर ध्यान देना है बहुत जरूरी

डॉक्टर बताते हैं कि ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाए रखने के लिए अच्छी और बैलेंस डाइट लेना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फलों, सब्जियों, साबुत अनाज, प्रोटीन और स्वस्थ वसा से भरपूर आहार शरीर और मस्तिष्क दोनों के लिए फायदेमंद होता है। आवश्यक पोषक तत्वों की कमी कई बार ऊर्जा के स्तर, मूड और एकाग्रता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए पर्याप्त पानी पीना और अधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, अत्यधिक चीनी तथा कैफीन के सेवन को सीमित रखना भी जरूरी है।

सही समय पर सोना और जागना

अच्छी नींद भी स्वस्थ जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार है। पर्याप्त नींद न मिलने से एकाग्रता, मूड, प्रतिरक्षा प्रणाली और शरीर के मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ सकता है। वयस्कों को हर रात लगभग सात से आठ घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद लेने की कोशिश करनी चाहिए। सोने का नियमित समय बनाए रखना, सोने से पहले स्क्रीन का उपयोग कम करना और शांत वातावरण बनाना नींद की गुणवत्ता को बेहतर बना सकता है।

ऐसे रखें मेंटल हेल्थ का ख्याल

मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। लगातार उदासी, चिड़चिड़ापन, रोजमर्रा की गतिविधियों में रुचि कम होना या ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ऐसे समय में किसी योग्य डॉक्टर, काउंसलर या मनोवैज्ञानिक से सलाह लेना जरूरी होता है। परिवार और दोस्तों से बातचीत करना, अपने मन की बात साझा करना, ध्यान या गहरी सांस लेने जैसी तकनीकों का अभ्यास करना और अपने पसंदीदा कामों के लिए समय निकालना मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।

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इन बातों का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है

इसके साथ ही नियमित हेल्थ चेकअप भी जरूरी है, क्योंकि इससे फ्यूचर में होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स का समय रहते पता लगाया जा सकता है और समय पर सही सलाह मिल सकती है। अच्छी सेहत का अर्थ केवल बीमारियों का इलाज करना नहीं है, बल्कि मन और शरीर दोनों का संतुलन बनाए रखना है।

स्वस्थ आदतें अपनाकर, समय पर डॉक्टर की सलाह लेकर और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखकर हर व्यक्ति एक बेहतर और संतुलित जीवन जी सकता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर डॉक्टर यही संदेश देते हैं कि शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की सेहत का ख्याल रखना आज की सबसे बड़ी जरूरत है।

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Highlights

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कई तरीकों से एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं।

डायबिटीज, हार्ट डिजीज और हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी पुरानी शारीरिक बीमारियां कई बार स्ट्रेस, टेंशन और एंग्जाइटी जैसी मानसिक समस्याओं को जन्म दे सकती हैं।

नियमित हेल्थ चेकअप जरूरी है, क्योंकि इससे फ्यूचर में होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स का समय रहते पता लगाया जा सकता है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।