लो BP और तेज सिर दर्द, दोनों एक साथ हों तो कैसे निपटें?

क्या आपको जब भी बीपी लो हो जाता है तो सिर दर्द भी होने लगता है? अगर हां, तो आइए डॉक्टर से जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे निपटा जा सकता है।

Low BP Or Headache Se Kaise Nipte: लो ब्लड प्रेशर और तेज सिरदर्द दो ऐसी समस्याएं हैं जो कई बार एक साथ दिखाई देती हैं और मरीज को अचानक कमजोरी, चक्कर और असहजता महसूस होने लगती है। आकाश हेल्थकेयर के सीनियर कंसल्टेंट- इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर प्रभात रंजन सिन्हा के अनुसार, 'जब ब्लड प्रेशर सामान्य स्तर से नीचे चला जाता है, तो मस्तिष्क तक पर्याप्त रक्त प्रवाह नहीं पहुंच पाता, जिससे सिरदर्द और चक्कर जैसी समस्याएं हो सकती हैं।'

डॉक्टरों का कहना है कि 'लो बीपी को अक्सर लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन यदि इसके साथ तेज सिरदर्द, धुंधला दिखना या बेहोशी जैसे लक्षण हों, तो यह गंभीर स्थिति का संकेत भी हो सकता है।' आज हम आपको इस लेख में विस्तार से बताने वाले हैं कि यह गंभीर स्थितियां क्या हैं और आप इनसे कैसे निपट सकते हैं, ताकि आगे चलकर कभी भी आप इस स्थिति में हों तो उसे समझ पाएं और खुद को संभाल पाएं।

क्या कहते हैं डॉक्टर?

डॉक्टर प्रभात रंजन सिन्हा कहते हैं, ‘मैं अक्सर ऐसे मरीज देखता हूं जो तेज सिरदर्द की शिकायत लेकर आते हैं और जांच में उनका ब्लड प्रेशर सामान्य से कम पाया जाता है। जब शरीर में रक्त का दबाव कम हो जाता है, तो दिमाग तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की सप्लाई प्रभावित होती है, जिससे सिरदर्द, चक्कर और कमजोरी महसूस हो सकती है।

लो बीपी और सिरदर्द एक साथ होने के मुख्य कारण

डिहाइड्रेशन (शरीर में पानी की कमी)

शरीर में पानी कम होने पर ब्लड वॉल्यूम घटता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो सकता है और सिरदर्द शुरू हो सकता है।

लंबे समय तक भूखे रहना

समय पर भोजन न करने से ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों प्रभावित होते हैं, जिससे सिर भारी लगना या दर्द हो सकता है।

अचानक खड़े होना (पोस्टुरल हाइपोटेंशन)

लेटे या बैठे रहने के बाद अचानक खड़े होने से ब्लड प्रेशर गिर सकता है और सिरदर्द या चक्कर आ सकते हैं।

अधिक गर्मी या थकान

गर्मी में अधिक पसीना आने से शरीर में नमक और पानी की कमी हो जाती है, जिससे लो BP और सिरदर्द हो सकता है।

कुछ दवाओं का प्रभाव

ब्लड प्रेशर, हार्ट या एंग्जायटी से जुड़ी कुछ दवाएं भी BP कम कर सकती हैं।

ऐसे में तुरंत क्या करें

डॉक्टर बताते हैं, ‘मैं मरीजों को सलाह देता हूं कि अगर लो BP के साथ सिरदर्द हो तो सबसे पहले आराम करें और तुरंत पानी या ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन लें।’

एक गिलास पानी या नींबू पानी पिएं थोड़ा नमक या इलेक्ट्रोलाइट लें लेटकर पैरों को हल्का ऊपर रखें तेज धूप या गर्म जगह से दूर रहें

डॉक्टर कहते हैं, ‘कई बार हल्का नमक और पर्याप्त तरल लेने से ब्लड प्रेशर सामान्य होने लगता है और सिरदर्द भी कम हो जाता है।’

कब डॉक्टर से मिलना जरूरी

यदि निम्न लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए-

बार-बार चक्कर आना बेहोशी जैसा महसूस होना धुंधला दिखना लगातार तेज सिरदर्द सीने में दर्द या सांस लेने में परेशानी

डॉक्टर बताते हैं, ‘मैं हमेशा यह सलाह देता हूं कि अगर लक्षण बार-बार हो रहे हों या लंबे समय तक बने रहें, तो जांच जरूर कराएं। कई बार यह एनीमिया, हार्मोनल समस्या या दिल से जुड़ी बीमारी का संकेतभी हो सकता है।’

बचाव के लिए अपनाएं ये आसान उपाय

दिन भर में पर्याप्त पानी पिएं लंबे समय तक खाली पेट न रहें बहुत देर तक एक ही स्थिति में न बैठें संतुलित आहार लें जिसमें नमक और पोषक तत्व पर्याप्त हों

नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं

अंत में डॉक्टर कहते हैं, ‘लो बीपी और सिरदर्द दोनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सही समय पर सावधानी और संतुलित लाइफस्टाइल अपनाकर इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।’

