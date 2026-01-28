Don’t Miss Out on the Latest Updates.
आज के डिजिटल जमाने में केंद्र सरकार द्वारा हेल्थ सर्विस को ऑनलाइन और आसान बनाने के लिए कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। हेल्थ सर्विस को ऑनलाइन करने की कोशिश में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के अंतर्गत शुरू की गई है आभा आईडी (ABHA ID – Ayushman Bharat Health Account)।
स्वास्थ्य मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी के मुताबिक, आभा आईडी एक प्रकार का डिजिटल हेल्थ पहचान पत्र है, जिसके जरिए आपकी मेडिकल रिपोर्ट, दवाइयों की जानकारी, डॉक्टर की पर्ची और इलाज से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे आसानी से आभा आईडी बनाई जा सकती है और इससे आपको क्या-क्या फायदा मिलता है।
आभा आईडी एक 14 अंकों की यूनिक डिजिटल हेल्थ पहचान संख्या होती है, जिसे भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। देश के नागरिकों की आभा आईडी बनवाने का मुख्य उद्देश्य उनके हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटल करना है। ताकि विभिन्न प्रकार के इलाज को आसान और पारदर्शी बनाना है। इससे मरीज और डॉक्टर के बीच बेहतर कनेक्शन बनाना है। इसे पहले हेल्थ आईडी के नाम से जाना जाता था, जिसे अब ABHA ID कहा जाता है।
भारत का कोई भी नागरिक आभा आईडी बनवा सकता है। इस आईडी को बनवाने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। आप भारत के किसी भी शहर में रहते हैं तो आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी या सरकारी अस्पताल जाकर आभा आईडी बनवाने के लिए बात कर सकते हैं।
किसी भी सरकारी योजना के मुकाबले आभा आईडी की सबसे खास बात ये है कि इसे बनवाने के लिए ज्यादा दस्तावेजों की जरूरत नहीं होती है।
आसा, आंगनबाड़ी के अलावा आप घर बैठे भी मोबाइल से आभा आईडी बनवा सकते हैं। आभा आईडी बनवाने के लिए नीचे बताए गए प्रोसेस को फॉलो करें।
आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन आभा आईडी बनवाने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आप टोल फ्री नंबर: 14477 पर फोन करके मदद मांग सकते हैं। इस नंबर पर फोन करके एग्जीक्यूटिव आभा आईडी बनाने में आपकी मदद करेंगे।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
