आसान तरीके से आभा आईडी कैसे बनवाएं? यहां देखें पूरी जानकारी

How To Create an ABHA Card: आभा आईडी भारत सरकार की एक बेहतरीन डिजिटल पहल है। अगर आपने अभी तक अपनी आभा आईडी नहीं बनाई है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसे कैसे घर बैठे बनाया जा सकता है।

आज के डिजिटल जमाने में केंद्र सरकार द्वारा हेल्थ सर्विस को ऑनलाइन और आसान बनाने के लिए कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। हेल्थ सर्विस को ऑनलाइन करने की कोशिश में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के अंतर्गत शुरू की गई है आभा आईडी (ABHA ID – Ayushman Bharat Health Account)।

स्वास्थ्य मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी के मुताबिक, आभा आईडी एक प्रकार का डिजिटल हेल्थ पहचान पत्र है, जिसके जरिए आपकी मेडिकल रिपोर्ट, दवाइयों की जानकारी, डॉक्टर की पर्ची और इलाज से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे आसानी से आभा आईडी बनाई जा सकती है और इससे आपको क्या-क्या फायदा मिलता है।

आभा आईडी क्या है?- What is ABHA ID?

आभा आईडी एक 14 अंकों की यूनिक डिजिटल हेल्थ पहचान संख्या होती है, जिसे भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। देश के नागरिकों की आभा आईडी बनवाने का मुख्य उद्देश्य उनके हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटल करना है। ताकि विभिन्न प्रकार के इलाज को आसान और पारदर्शी बनाना है। इससे मरीज और डॉक्टर के बीच बेहतर कनेक्शन बनाना है। इसे पहले हेल्थ आईडी के नाम से जाना जाता था, जिसे अब ABHA ID कहा जाता है।

आभा आईडी बनाने के फायदे- Benefits of ABHA ID

डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड- इस आईडी को बनाने के बाद आपकी सभी रिपोर्ट, टेस्ट, दवाइयां और डॉक्टर की सलाह ऑनलाइन सुरक्षित रहती हैं। पुराने रिकॉर्ड- आभा आईडी का यूज करते हुए मरीज भारत के किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाते समय इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस आईडी में मरीज के पुराने सारे रिकॉर्ड सुरक्षित रहते हैं। टाइम सेविंग- आभा आई होने से हर बार मरीज को मोटी-मोटी फाइल लेकर अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होती है। एक क्लिक पर सभी जानकारी मौजूद होती हैं। सरकारी योजनाएं- स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार, इस आईडी के जरिए आयुष्मान भारत और अन्य हेल्थ स्कीम से जुड़ने में आसानी होती है।

कौन बनवा सकता है आभा आईडी?

भारत का कोई भी नागरिक आभा आईडी बनवा सकता है। इस आईडी को बनवाने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। आप भारत के किसी भी शहर में रहते हैं तो आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी या सरकारी अस्पताल जाकर आभा आईडी बनवाने के लिए बात कर सकते हैं।

आभा आईडी के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?

किसी भी सरकारी योजना के मुकाबले आभा आईडी की सबसे खास बात ये है कि इसे बनवाने के लिए ज्यादा दस्तावेजों की जरूरत नहीं होती है।

आधार कार्ड मोबाइल नंबर (आधार से लिंक) पैन कार्ड (वैकल्पिक) ड्राइविंग लाइसेंस (वैकल्पिक)

You may like to read

ऑनलाइन आभा आईडी कैसे बनाएं?

आसा, आंगनबाड़ी के अलावा आप घर बैठे भी मोबाइल से आभा आईडी बनवा सकते हैं। आभा आईडी बनवाने के लिए नीचे बताए गए प्रोसेस को फॉलो करें।

आधिकारिक वेबसाइट https://abha.abdm.gov.in (https://abha.abdm.gov.in) पर जाएं।

(https://abha.abdm.gov.in) पर जाएं। इसके बाद Create ABHA पर क्लिक करें। वेबसाइट के होमपेज पर Create ABHA विकल्प चुनें।

आधार या मोबाइल से रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। इसमें आधार नंबर या मोबाइल नंबर भरकर सेव करें।

इसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। इसे OTP वेरिफिकेशन से प्रूफ करें।

अब आपके सामने एक फॉर्म आएगा उसमें अपना नाम, लिंग, उम्र और पुरानी बीमारियों की जानकारी भरें।

सभी जानकारी सही भरने के बाद आपकी आभा आईडी बन जाएगी।

मोबाइल ऐप से कैसे बनाएं आभा आईडी

आप घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए भी अपनी आभा आईडी बनवा सकते हैं।

इसे बनवाने के लिए ABDM App ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करें।

अब ऐप पर मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्टर करें।

इसके बाद आपने मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। इसे वेरीफाई करें।

आपकी आभा आईडी सामने आ जाएगी।

आभा आईडी हेल्पलाइन नंबर

आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन आभा आईडी बनवाने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आप टोल फ्री नंबर: 14477 पर फोन करके मदद मांग सकते हैं। इस नंबर पर फोन करके एग्जीक्यूटिव आभा आईडी बनाने में आपकी मदद करेंगे।

Add The HealthSite as a Preferred Source

TRENDING NOW

Highlights

आभा आई आपकी डिजिटल हेल्थ का रिकॉर्ड है।

इस आईडी के जरिए देश के किसी भी अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं।

आप ABDM App के जरिए घर बैठे आभा आईडी बन सकते हैं।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।