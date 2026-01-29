स्मार्टफोन है तो लाइन में क्यों लगना? घर बैठे इन 3 APPs से जनरेट करें ABHA ID; जानें प्रोसेस

How to Create ABHA Id With Smartphone apps: आभा आईडी बनाने के लिए आपको अस्पतालों की लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही मोबाइल ऐप्स के जरिए आभा आईडी आसानी Step को फॉलो करके बना सकते हैं।

How to Create ABHA Id With Smartphone apps: भारत सरकार ने हेल्थ सर्विस को आसान बनाने के लिए ABHA ID (आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट) की शुरुआत की है। ABHA ID एक डिजिटल हेल्थ आईडी है, जिसके जरिए आपकी मेडिकल रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शन और इलाज से जुड़ी जानकारी सुरक्षित रूप से स्टोर होती है। यूं तो आभा आईडी क्षेत्र की आशा और आंगनबाड़ी बहनजी, नजदीकी सरकारी अस्पताल में जाकर बनाई जा सकती है।

लेकिन कुछ ऐप्स ऐसे भी हैं, जिन्हें इस्तेमाल करके आप घर बैठे ही आभा आईडी बना सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको ऐसे ही 5 ऐप्स की जानकारी देने वाले हैं, जिसे आप मोबाइल में डाउनलोड करके ABHA ID बना सकते हैं।

ABHA ID क्या है?

ABHA ID एक 14 अंकों की यूनिक हेल्थ आईडी होती है, जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) के तहत जारी की जाती है। इसके आईडी के जरिए व्यक्ति के सभी मेडिकल रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहते हैं। सिर्फ एक शहर ही नहीं बल्कि देश के किसी भी प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में आसानी से इलाज होता है। मरीज को मोटी व भारी फाइलें लेकर अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती है।

ABHA ID बनाने वाले 3 बेस्ट मोबाइल ऐप्स

आप मोबाइल फोन में कुछ ऐप्स डाउनलोड करके बिना किसी लाइन या झंझट के घर बैठे ही आभा आईडी बनवा सकते हैं। आइए जानते हैं इन ऐप्स के बारे में

1. ABHA App (Official App)- यह भारत सरकार का आधिकारिक ऐप है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आसानी से ABHA App डाउनलोड कर सकते हैं और इससे आभा आईडी क्रिएट कर सकते हैं।

You may like to read

ABHA App से आभा आईडी कैसे बनाएं?

Step 1: सबसे पहले Google Play Store या Apple App Store से 'ABHA' (NHA द्वारा विकसित) ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें। Step 2: अपनी पसंद की भाषा (हिंदी या इंग्लिश) चुनें और सभी 'Terms and Conditions' को ध्यान से पढ़कर 'I Agree' पर क्लिक करें। Step 3: 'Create Now' पर क्लिक करें होम स्क्रीन पर आपको "Create your ABHA now" का विकल्प दिखेगा, उस पर टैप करें। Step 4: आधार (Aadhaar) का विकल्प चुनें आईडी बनाने के लिए 'Aadhaar Card' का विकल्प चुनें। Step 5: इसके बाद मोबाइल ऐप पर आधार नंबर दर्ज करें। इसके बाद आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP (One Time Password) आएगा। Step 6: OTP दर्ज करें और 'Next' या 'Verify' बटन पर क्लिक करें। Step 7: मोबाइल नंबर और ईमेल डालें अपना एक्टिव मोबाइल नंबर डालें। Step 8: ABHA Address (PHR Address) बनाएं अब आपको अपना एक यूनिक यूजरनेम बनाना होगा (जैसे: raja@abdm)। यह बिल्कुल ईमेल आईडी जैसा होता है। Step 9: पासवर्ड सेट करें ऐप को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत पासवर्ड बनाएं। Step 10: इसके बाद स्क्रीन पर आपका 14 अंकों का ABHA नंबर और डिजिटल कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा। आप इसे भविष्य के लिए डाउनलोड या सेव कर सकते हैं।

2. UMANG App- UMANG भारत सरकार का मल्टी-सर्विस ऐप है। इस ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करके न सिर्फ आभा आईडी क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि कई सरकारी सुविधाओं का भी फायदा उठा सकते हैं।

UMANG App से आभा आईडी कैसे बनाएं?

Step 1: Google Play Store या App Store से UMANG App डाउनलोड करें। अपने मोबाइल नंबर और MPIN के जरिए लॉगिन करें। Step 2: ऐप के सबसे ऊपर बने सर्च बार में "ABHA" या "Ayushman Bharat Digital Mission" लिखकर सर्च करें। Step 3: सर्च रिजल्ट में आए ABHA (Ayushman Bharat Health Account) सर्विस पर क्लिक करें। यहां आपको "Create ABHA" का विकल्प मिलेगा। Step 4: अब 'Generate via Aadhaar' पर क्लिक करें। अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और 'I Agree' वाले बॉक्स पर टिक करें। Step 5: आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उसे दर्ज करके सबमिट करें। Step 6: स्क्रीन पर आपकी प्रोफाइल जानकारी (जैसे नाम, फोटो, लिंग) दिखाई देगी। इसे चेक करें और 'Next' पर क्लिक करें। Step 7:अब अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और एक बार फिर मोबाइल पर आए OTP को डालकर वेरीफाई करें। Step 8: यहां आपको अपना एक यूनिक एड्रेस बनाना होगा (जैसे: rahul@abdm)। यदि आपका पसंदीदा नाम उपलब्ध है, तो उसे चुनें। Step 9: सभी जानकारी भरने के बाद 'Submit' बटन पर क्लिक करें। आपकी 14 अंकों की ABHA ID तुरंत जनरेट हो जाएगी। Step 10: सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन के बाद, आप उमंग ऐप से ही अपना ABHA Card (PDF) डाउनलोड या प्रिंट कर सकते हैं।

3. Driefcase App- इस ऐप के जरिए आप अपने मोबाइल नंबर का यूज करके आभा आईडी बना सकते हैं। Driefcase ऐप की खास बात ये है कि आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड को भी मोबाइल एप्लीकेशन में बिल्कुल सुरक्षित रख सकते हैं। इसके जरिए आपको हर बार अस्पताल पहुंचने के बाद पर्ची कटवाने और फाइलों की जरूरत नहीं पड़ेगी।

Driefcase App के जरिए आभा आईडी कैसे बनाएं

ABHA ID बन जाने के बाद क्या करें?

विभिन्न प्रकार के ऐप्स के जरिए ABHA ID बनने के बाद आप इसमें मेडिकल रिपोर्ट लिंक कर सकते हैं। अपने नजदीकी अस्पताल में इलाज करवाते हुए इसे लिंक कर सकते हैं। इन ऐप्स को मोबाइल में डाउनलोड करके डिजिटल हेल्थ लॉकर बना सकते हैं। ताकि जरूरत पड़ने पर कहीं भी इस्तेमाल किए जा सकें।

Add The HealthSite as a Preferred Source

TRENDING NOW

ABHA ID से जुड़े जरूरी टिप्स

पासवर्ड सुरक्षित रखें

OTP किसी से शेयर न करें

समय-समय पर रिकॉर्ड अपडेट करें

निष्कर्ष

ABHA ID भारत की डिजिटल हेल्थ व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके जरिए आपका मेडिकल डेटा सुरक्षित रहता है और इलाज में सुविधा मिलती है। ऊपर बताए गए 3 मोबाइल ऐप्स के माध्यम से आप आसानी से घर बैठे अपनी ABHA ID बना सकते हैं।