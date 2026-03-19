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Joint Pain Ke Liye Best Treatment Konsa Hai: जॉइंट पेन यानी जोड़ों का दर्द आज के समय में एक आम समस्या बन चुकी है। पहले यह समस्या बढ़ती उम्र के साथ जुड़ी मानी जाती थी, लेकिन अब युवा वर्ग भी इससे प्रभावित हो रहा है। घुटनों, कंधों, पीठ या कूल्हों में दर्द के कई कारण हो सकते हैं- जैसे चोट, गलत लाइफस्टाइल, मोटापा या Osteoarthritis जैसी स्थितियां। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है- इलाज के लिए दवा लें, फिजियोथेरेपी करें या ऑपरेशन कराएं?
एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के तौर पर मेरा मानना है कि हर मरीज के लिए एक ही इलाज सही नहीं होता। सही विकल्प का चुनाव मरीज की उम्र, दर्द की गंभीरता, कारण और उसकी दैनिक गतिविधियों पर निर्भर करता है।
जॉइंट पेन के शुरुआती चरण में दवाएं काफी प्रभावी होती हैं। पेन किलर्स, एंटी-इंफ्लेमेटरी दवाएं और सप्लीमेंट्स दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि दवाएं केवल लक्षणों को कंट्रोल करती हैं, समस्या की जड़ को खत्म नहीं करतीं। इसलिए इन्हें लंबे समय तक बिना डॉक्टर की सलाह के लेना नुकसानदायक हो सकता है। मैं अपने मरीजों से हमेशा कहता हूं, ‘दवाओं को केवल अस्थायी राहत के तौर पर लें, न कि स्थायी समाधान समझें।’
फिजियोथेरेपी जॉइंट पेन के इलाजका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर तब जब दर्द मांसपेशियों की कमजोरी या गलत पोस्टर के कारण हो। सही एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग से न केवल दर्द कम होता है, बल्कि जोड़ों की मूवमेंट और ताकत भी बढ़ती है। 'कई मामलों में नियमित फिजियोथेरेपी से ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती। यह इलाज का सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका है, अगर इसे सही तरीके से और लगातार किया जाए, 'मैं अक्सर अपने मरीजों को यही सलाह देता हूं।'
जब दर्द लंबे समय तक बना रहे, दवाएं और फिजियोथेरेपी असर न करें, और मरीज की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होने लगे, तब सर्जरी पर विचार किया जाता है। जैसे कि घुटनों में गंभीर Osteoarthritis होने पर Knee Replacement सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि, ऑपरेशन हमेशा अंतिम विकल्प होना चाहिए। ‘सर्जरी तभी करानी चाहिए जब बाकी सभी विकल्प असफल हो जाएं और मरीज के जीवन की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हो रही हो,’ यह मेरा स्पष्ट मानना है।
जॉइंट पेन के इलाज में केवल दवा या थेरेपी ही नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल भी अहम भूमिका निभाता है। वजन कंट्रोल में रखना, नियमित व्यायाम करना और संतुलित आहार लेना जरूरी है। जॉइंट पेन का इलाज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। सही समय पर सही निर्णय लेना ही सबसे महत्वपूर्ण है। दवा, फिजियोथेरेपी और ऑपरेशन- तीनों के अपने-अपने फायदे और सीमाएं हैं। एक अनुभवी डॉक्टर की सलाह से ही सही रास्ता चुना जा सकता है, जिससे न केवल दर्द से राहत मिले बल्कि जीवन की गुणवत्ता भी बेहतर हो सके।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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