SunScreen खरीदते वक्त ये 5 बातें रखें ध्यान! जानें कितने SPF वाली सनस्क्रीन देगी सूरज की रोशनी से प्रोटेक्शन

How to Choose right SPF Sunscreen : सूरज की रोशनी में घर से बाहर निकलने पर सनस्क्रीन लगाने की सलाह दी जाती है लेकिन कितनी सनस्क्रीन यूज करें?

How to Choose right SPF Sunscreen : सूरज की इस चिलचिलाती गर्मी में घर से बाहर निकलना मतलब अपनी स्किन को नुकसान पहुंचाना। घर से बाहर निकलते ही हाथों, फेस पर टैनिंग, स्किन का काला पड़ना और स्किन कैंसर का खतरा रहता है। भले ही धूप से हमें विटामिन डी मिलता है लेकिन जरूरत से ज्यादा सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से स्किन कैंसर का भी खतरा रहता है। हेल्थ एक्सपर्ट सूरज की रोशनी में घर से बाहर निकलने पर सनस्क्रीन लगाने की सलाह देते हैं लेकिन हमें कितनी सनस्क्रीन यूज करनी है, इसका पता कुछ ही लोगों को होता है। जरूरत से ज्यादा सनस्क्रीन आपके हाथ और चेहरे को ऑयली बना सकती है और कम आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। आइए आपको बताते हैं कितनी सनस्क्रीन यूज करना जरूरी है।

1-कितनी सनस्क्रीन लें ?​

आपको अपनी दो उंगिलयों पर सनस्क्रीन लेनी है। आप सनस्क्रीन को अपने चेहरे से लेकर गर्दन पर लगाएं। उसके बाद उन्हीं उंगिलयों से अपने हाथों, पीठ, सीने, पेट और पैरों पर सनस्क्रीन लगा सकते हैं। अच्छी तरह से मसाज करने के बाद देखें कि आपकी स्किन शाइन कर रही है या नहीं। अगर स्प्रे यूज कर रहे हैं तो स्किन पर चमक आने तक हल्का-हल्का स्प्रे करें।

2-कितनी देर पहले लगाएं?

अगर आपको घर से बाहर जाना है तो कम से कम 30 मिनट पहले सनस्क्रीन लगा लें और 2 घंटे बाद फिर से ऐसा करें। अगर आप स्वीमिंग या फिर साइकिलिंग के लिए गए हैं तो खत्म करते ही सनस्क्रीन लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि हाई एसपीएफ वाली सनस्क्रीन आपको सुरक्षा तो दे सकती है लेकिन सनबर्न से बचा नहीं सकती है। हाई एसपीएफ वाली सनस्क्रीन यूवी किरणों को ब्लॉक करती है लेकिन पूरी तरह सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। ​

3-सही सनस्क्रीन कौन सी?​

सनस्क्रीन खरीदते वक्त आपको कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है जैसेः

1-सनस्क्रीन कैमिकल वाली है या ऑर्गेनिक

2-यूवीए और यूवीबही रेडिएशन से सुरक्षा देती है या नहीं

3-इंफ्रारेड प्रोटेक्शन देती है या नहीं

4-हाई एसपीएफ वाली सनस्क्रीन

5-इंग्रीडियंट्स कौन-कौन से हैं

4-कितना कम एसपीएफ नुकसानदेह?

एसपीएफ 30 से कम वाली सनस्क्रीन न लें और ये इस गर्मी में सबसे कम एसपीएफ है। खुद की स्किन को इस चिलचिलाती गर्मी से बचाने के लिए कम से कम 30 एसपीएफ वाली सनस्क्रीन का ही यूज करें। एसपीएफ 50 लेंगे तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। इसके अलावा दिन में 1 से 4 के बीच बाहर निकलने से बचें। ​

5-कैसे बचें स्किन कैंसर से

सनस्क्रीन के अलावा खुद को स्किन कैंसर से बचाने के लिए आप एंटीऑक्सीडेंट वाली डाइट ले सकते हैं। आपको अपनी डाइट में ओमेगा-3 फैटी एसिड, विटामिन सी, ई, ए, जिंक, सेलेनियम, बीटा कैरोटीन, लाइकोपेन और पॉलीफेनॉल जैसे तत्वों से संपन्न फूड्स का सेवन करने की जरूरत है।

