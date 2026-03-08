Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Kya Ganth Na Hone Par Bhi Breast Cancer Ho Sakta Hai: कई दशकों से स्तन कैंसर की पहचान में ‘गांठ’ को सबसे प्रमुख लक्षण माना जाता रहा है। हालांकि कठोर और बिना दर्द वाली गांठ स्तन कैंसर का सबसे आम संकेत है, लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं कि गांठ नहीं है तो ब्रेस्ट कैंसर भी नहीं होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। जी हां, क्योंकि एसएसओ हॉस्पिटल की सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर इमान रूमानी कहती हैं कि ‘गांठ पर ध्यान केंद्रित करना कभी-कभी खतरनाक साबित हो सकता है। स्तन कैंसर एक जटिल बीमारी है जो त्वचा की बनावट, आकार या दिखावट में छोटे-छोटे बदलावों के रूप में भी सामने आ सकती है।’
लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने अन्य लक्षणों के बारे में बताया है। अगर महिलाएं नियमित रूप से स्वयं-जांच करती हैं और शरीर में होने वाले किसी भी असामान्य बदलाव पर ध्यान देती हैं, तो स्तन कैंसर की शुरुआती पहचान संभव हो सकती है। आइए हम डॉक्टर के बताए इन लक्षणों के बारे में जानते हैं।
कभी-कभी समस्या का पहला संकेत त्वचा के नीचे नहीं बल्कि त्वचा पर दिखाई देता है।
डिम्पलिंग (Dimpling): त्वचा पर छोटे-छोटे गड्ढे पड़ना, जो संतरे के छिलके जैसी बनावट (Peau d’orange) जैसा दिखता है। ऐसा तब होता है जब कैंसर कोशिकाएं त्वचा की लसीका नलिकाओं को अवरुद्ध कर देती हैं।
पकरिंग (Puckering): यदि स्तन का कोई हिस्सा अंदर की ओर खिंचा हुआ या सिकुड़ा हुआ दिखाई दे, तो यह अंदर मौजूद ट्यूमर के कारण हो सकता है जो ऊतकों को खींच रहा हो।
निप्पल और एरिओला स्तन के भीतर होने वाले बदलावों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं।
निप्पल का अंदर की ओर मुड़ना: यदि सामान्य रूप से बाहर की ओर रहने वाला निप्पल अचानक अंदर की ओर मुड़ने लगे या उसकी दिशा बदल जाए, तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है।
निप्पल से स्राव: कभी-कभी हार्मोनल कारणों से भी स्राव हो सकता है, लेकिन यदि बिना दबाए अपने-आप तरल पदार्थ निकले- खासकर यदि वह खून जैसा या पारदर्शी हो और केवल एक ही स्तन से आ रहा हो- तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं।
पपड़ी या खुजली: निप्पल पर लगातार लालिमा, पपड़ी बनना या खुजली होना कभी-कभी पेजेट रोग (Paget’s Disease) का संकेत हो सकता है, जो स्तन कैंसर का एक दुर्लभ प्रकार है।
कई महिलाओं में दोनों स्तनों का आकार थोड़ा अलग होना सामान्य है। लेकिन यदि अचानक किसी एक स्तन में सूजन, भारीपन या आकार में ऐसा बदलाव दिखे जो पहले नहीं था, तो यह सूजन या भीतर मौजूद किसी वृद्धि का संकेत हो सकता है।
स्तनों में दर्द अक्सर हार्मोनल बदलाव या कैफीन के सेवन से जुड़ा होता है और आमतौर पर कैंसर का संकेत नहीं होता। लेकिन यदि स्तन के किसी एक खास हिस्से में लगातार दर्द हो और उसका संबंध मासिक धर्म से न हो, तो जांच करवाना बेहतर है।
स्तन का ऊतक बगल तक फैला होता है। कभी-कभी मुख्य ट्यूमर इतना छोटा होता है कि महसूस नहीं होता, लेकिन कैंसर कोशिकाएं लसीका ग्रंथियों (लिम्फ नोड्स) तक फैल सकती हैं। बगल या कॉलरबोन के आसपास कठोर और सूजी हुई गांठें दिखाई दें तो यह शुरुआती चेतावनी संकेत हो सकता है।
स्वयं-जांच का उद्देश्य डॉक्टर बनना नहीं है, बल्कि अपने शरीर की सामान्य स्थिति को अच्छी तरह समझना है।
स्तन कैंसर महिलाओं में होने वाला एक सामान्य कैंसर है, लेकिन यदि इसे शुरुआती अवस्था में पहचान लिया जाए तो इसका इलाज अधिक सफल हो सकता है। आप स्वयं अपने स्तनों की जांच कर सकती हैं, डॉक्टर से नियमित जांच करवा सकती हैं और मैमोग्राम जैसे परीक्षणों के माध्यम से किसी भी समस्या का समय पर पता लगा सकती हैं।
अगर आपको अपने स्तनों में कोई भी असामान्य बदलाव दिखाई दे, तो घबराएं नहीं- लेकिन उसे नजरअंदाज भी न करें। डॉक्टर से मिलें और आवश्यक जांच करवाएं। समय पर उठाया गया कदम बड़ा अंतर ला सकता है। याद रखें, स्तन कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन जागरूकता और समय पर कार्रवाई कई जीवन बचा सकती है।
इन लक्षणों में से कई सामान्य कारणों जैसे सिस्ट, संक्रमण या हार्मोनल बदलावों के कारण भी हो सकते हैं। फिर भी, जल्दी पहचान ही स्तन कैंसर से लड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। यदि कोई बदलाव एक पूरे मासिक चक्र से अधिक समय तक बना रहे, तो अपने डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information