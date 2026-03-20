फिर से ठंडा हो गया मौसम, ऐसे में इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए अपनाएं ये 4 टिप्स

कुछ दिन गर्मी और धूप के बाद फिर से मौसम ठंडा हो गया है। ऐसे में संक्रमण और बीमारियों से बचने के लिए इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना जरूरी है।

immunity boosting tips

Immunity Boosting Tips: मार्च के शुरुआत में तापमान बढ़ने की वजह से गर्मी शुरू हो गई थी। तेज धूप भी निकलने लगी थी और बाहर निकलने पर पसीना टपकने लगा था। लोगों ने सर्दियों के कपड़े संभालकर, गर्मियों के कपड़े वार्डरोब में सजा दिए थे। लेकिन, पिछले 2 से 3 दिनों से बारिश और तेज हवाओं ने फिर से मौसम को ठंडा कर दिया है। अचानक मौसम बदलने की वजह से कई लोगों को गले में खराश, सर्दी, जुकाम और खांसी जैसी समस्याएं होनी शुरू हो गई हैं। ऐसे में ज्यादातर लोग दवा का सहारा ले रहे हैं। जबकि, इस समस्याओं से बचने के लिए सबसे जरूरी है इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाना। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए आप कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं। आइए, आरोग्य डाइट और न्यूट्रिशन क्लीनिक की डाइटिशियन डॉ. सुगीता मुटरेजा से जानते हैं इम्यूनिटी बूस्ट कैसे करें?

इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं?

1. पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लें

इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज, दालें और प्रोटीन से भरपूर चीजें शामिल करें। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए विटामिन-सी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करना बहुत जरूरी है। संतरा, आंवला और नींबू का सेवन जरूर करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अदरक, लहसुन और हल्दी का सेवन करना भी फायदेमंद होता है। अगर आप इस समय पर इन सभी चीजों का सेवन करेंगे, तो संक्रमण और मौसमी बीमारियों से काफी हद तक बचाव संभव है।

2. योगाभ्यास जरूर करें

गर्मी के बाद फिर से मौसम ठंडा हो गया है, ऐसे में इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए योगाभ्यास भी किया जा सकता है। रोजाना योग करने या शारीरिक रूप से सक्रिय रहने से इम्यून सिस्टम मजबूत बन सकता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप रोजाना 30 मिनट वॉक करें। सुबह के समय प्राणायाम करें और योगासान जरूर करें।

3. खुद को हाइड्रेट रखें

मौसम कोई भी हो, अगर आप खुद को हाइड्रेट रखेंगे तो कई बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। ठंडे मौसम में ज्यादातर लोग पानी कम पीते हैं और इससे शरीर का एनर्जी लेवल कम होने लगता है और शरीर को बीमारियों से लड़ने में मुश्किल होती है। इसलिए खुद को फिट रखने और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी है। इससे शरीर से टॉक्सिंस आसानी से बाहर निकल जाएंगे और शरीर बेहतर तरीके से काम कर पाएगा। स्वस्थ रहने के लिए आपको दिनभर में 7 से 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। इसके अलावा, नारियल पानी और नींबू पानी का सेवन करना भी फायदेमंद होता है। हर्बल टी पीने से भी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बनती है।

4. तनाव से दूर रहें

लंबे समय तक तनाव में रहने से इम्यून सिस्टम बुरा तरह से प्रभावित होता है। तनाव में रहने से इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है और व्यक्ति किसी भी बीमारी की चपेट में जल्दी आ जाता है। इसलिए तनाव कम को करने के लिए मेडिटेशन जरूर करें। तनावमुक्त रहने के लिए आप अपने पंसदीदा लोगों के साथ समय बिताएं और अपनी हॉबीज पर ध्यान दें।

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Highlights:

बीमारियों से बचाव के लिए इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखना बहुत जरूरी है।

इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए प्रोटीन और विटामिन सी का सेवन करें।

मजबूत इम्यून सिस्टम से मौसमी बीमारियों से बचाव होगा।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।