Select Language

थायराइड का त्वचा पर असर: रूखेपन से लेकर सूजन तक, जानें सब कुछ

चाहे हाइपो थायरायडिज्म (थायराइड कम होना) हो या हाइपर थायरायडिज्म (थायराइड ज्यादा होना), दोनों ही स्थितियों में स्किन अपनी चमक खोने लगती है। डॉक्टर बता रहे हैं थायराइड होने पर कौन सी स्किन प्रॉब्लम होती है।

थायराइड का त्वचा पर असर: रूखेपन से लेकर सूजन तक, जानें सब कुछ
VerifiedVERIFIED By: Dr. B. L. Jangid

Written by Ashu Kumar Das |Published : January 16, 2026 4:05 PM IST

How Thyroid Conditions Can Affect Skin: थायराइड का सीधा संबंध हमारे मेटाबॉलिज्म से होता है। ऐसे में जब किसी व्यक्ति का थायराइड असंतुलित होता है तो इसका सबसे पहला असर त्वचा (Skin) पर दिखाई देता है। चाहे हाइपो थायरायडिज्म (थायराइड कम होना) हो या हाइपर थायरायडिज्म (थायराइड ज्यादा होना), दोनों ही स्थितियों में स्किन अपनी चमक खोने लगती है। डॉ. जांगिड़, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन केयर एक्सपपर्ट, स्किनक्योर क्लिनिक का कहना है कि भारत जैसे देश में जब थायराइड की बात आती है तो लोग उसे कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट से जोड़कर देखते हैं। लेकिन त्वचा की चमक खोने में थायराइड की भी अहम भूमिका है।

थायराइड और त्वचा के बीच कनेक्शन

डॉ. जांगिड़ बताते हैं कि त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है और यह हार्मोनल बदलावों के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। थायराइड हार्मोनस्किन सेल्स की ग्रोथ, ऑयल प्रोडक्शन, नमी और ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करते हैं। जब किसी व्यक्ति को थायराइड असंतुलित हो जाता है तो त्वचा की रिपेयर होने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम या ज्यादा होने से स्किन ड्राई या जरूरत से ज्यादा ऑयली हो सकती है। कुछ मामलों में थायराइड के कारण त्वचा पर दाग-धब्बे और पिगमेंटेशन बढ़ सकता है। इससे त्वचा समय से पहले ही बूढ़ी और बेजान नजर आने लगती है।

हाइपो थायराइड के कारण होने वाली स्किन प्रॉब्लम

  1. ड्राई स्किन- हाइपो थायराइड जैसी कंडीशन में स्किन में नमी बनाए रखने की क्षमता कम हो जाती है। इससे त्वचा बहुत ज्यादा ड्राई, खिंची-खिंची और फटी हुई नजर आने लगती है।
  2. स्किन का पीला पड़ना- हाइपो थायराइड में शरीर का ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। इससे त्वचा का नेचुरल ग्लो धीरे-धीरे खत्म होने लगता है। इसकी वजह से त्वचा में पीला पड़ने की समस्या भी होती है।
  3. चेहरे में सूजन- कुछ लोगों में थायराइड हार्मोन की कमी के कारण चेहरे पर पानी जमने लगता है। इससे अक्सर चेहरा फूला-फूला और सूजन वाला नजर आता है।
  4. पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स- हाइपोथायराइड मेलेनिन प्रोडक्शन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। इसकी वजह से गर्दन काली पड़ना, कोहनी और घुटनों पर कालापन, पिगमेंटेशन व डार्क स्पॉट्स होते हैं।

Also Read

More News

हाइपर थायराइड के कारण होने वाली स्किन समस्याएं

  1. ऑयली स्किन- हाइपर थायराइड जैसी थायराइड कंडीशन में शरीर का तापमान अक्सर बढ़ा हुआ होता है। इससे त्वचा पर ज्यादा पसीना आता है। जिसके कारण स्किन ऑयली दिखती है।
  2. त्वचा पर रेडनेस- हाइपरथायराइड में शरीर का ब्लड फ्लो सामान्य से ज्यादा होता है। जिसके कारण त्वचा पर अक्सर रेडनेस और गर्माहट महसूस होती है।
  3. ग्रेव्स से जुड़ी स्किन प्रॉब्लम- कुछ मामलों में Pretibial Myxedema नामक स्थिति हो सकती है, जिसमें पिंडलियों की त्वचा मोटी और लाल हो जाती है।

थायराइड के कारण होने वाली कॉमन स्किन प्रॉब्लम

थायराइड चाहे वो हाइपरथायराइड या फिर हाइपो थायराइड हो दोनों ही स्थितियों में त्वचा से जुड़ी कुछ कॉमन प्रॉब्लम सामने आती है। इसमें शामिल हैः

  • एक्ने और पिंपल्स
  • झुर्रियां जल्दी पड़ना
  • स्किन एलर्जी
  • घाव भरने में देर लगना
  • स्किन का ढीला होना

डॉक्टर का कहना है कि थायराइड के कारण होने वाली स्किन से जुड़ी परेशानियां महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है। पुरुषों में थायराइड के कारण स्किन प्रॉब्लम कम होती हैं।

थायराइड से जुड़ी स्किन प्रॉब्लम की पहचान कैसे करें?

आपको थायराइड के कारण स्किन प्रॉब्लम हो रही या नहीं, इसकी पहचान आप नीचे बताए गए लक्षणों से कर सकते हैं।

  • लगातार ड्राई या ऑयली स्किन
  • अचानक स्किन टोन बदलना
  • बिना कारण के पिगमेंटेशन होना
  • स्किन इंफेक्शन बार-बार होना

निष्कर्ष

डॉ. जांगिड़ के साथ बातचीत के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि थायराइड केवल एक हार्मोनल समस्या नहीं है, बल्कि यह आपकी त्वचा, बाल और पूरे शरीर की सेहत को प्रभावित करता है। आपको या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को लंबे समय से स्किन से जुड़ी परेशानी हो रही है तो उसे इग्नोर न करें। थायराइड जैसी बीमारी का पता लगाने के लिए समय-समय पर मेडिकल टेस्ट जरूर करवाएं।

TRENDING NOW

Highlights

  • थायराइड के कारण स्किन प्रॉब्लम होती है।
  • थायराइड के कारण स्किन समय से पहले बूढ़ी दिखती है।
  • थायराइड के कारण ऑयली स्किन की समस्या भी होती है।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

आशु कुमार दास

आशु कुमार दास एक अनुभवी हेल्थ कंटेंट स्पेशलिस्ट हैं। इन्हें हेल्थ कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हुए ... Read More