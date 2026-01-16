Don’t Miss Out on the Latest Updates.
How Thyroid Conditions Can Affect Skin: थायराइड का सीधा संबंध हमारे मेटाबॉलिज्म से होता है। ऐसे में जब किसी व्यक्ति का थायराइड असंतुलित होता है तो इसका सबसे पहला असर त्वचा (Skin) पर दिखाई देता है। चाहे हाइपो थायरायडिज्म (थायराइड कम होना) हो या हाइपर थायरायडिज्म (थायराइड ज्यादा होना), दोनों ही स्थितियों में स्किन अपनी चमक खोने लगती है। डॉ. जांगिड़, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन केयर एक्सपपर्ट, स्किनक्योर क्लिनिक का कहना है कि भारत जैसे देश में जब थायराइड की बात आती है तो लोग उसे कॉस्मेटिक और ब्यूटी प्रोडक्ट से जोड़कर देखते हैं। लेकिन त्वचा की चमक खोने में थायराइड की भी अहम भूमिका है।
डॉ. जांगिड़ बताते हैं कि त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है और यह हार्मोनल बदलावों के प्रति बहुत संवेदनशील होती है। थायराइड हार्मोनस्किन सेल्स की ग्रोथ, ऑयल प्रोडक्शन, नमी और ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करते हैं। जब किसी व्यक्ति को थायराइड असंतुलित हो जाता है तो त्वचा की रिपेयर होने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम या ज्यादा होने से स्किन ड्राई या जरूरत से ज्यादा ऑयली हो सकती है। कुछ मामलों में थायराइड के कारण त्वचा पर दाग-धब्बे और पिगमेंटेशन बढ़ सकता है। इससे त्वचा समय से पहले ही बूढ़ी और बेजान नजर आने लगती है।
थायराइड चाहे वो हाइपरथायराइड या फिर हाइपो थायराइड हो दोनों ही स्थितियों में त्वचा से जुड़ी कुछ कॉमन प्रॉब्लम सामने आती है। इसमें शामिल हैः
डॉक्टर का कहना है कि थायराइड के कारण होने वाली स्किन से जुड़ी परेशानियां महिलाओं में ज्यादा देखी जाती है। पुरुषों में थायराइड के कारण स्किन प्रॉब्लम कम होती हैं।
आपको थायराइड के कारण स्किन प्रॉब्लम हो रही या नहीं, इसकी पहचान आप नीचे बताए गए लक्षणों से कर सकते हैं।
डॉ. जांगिड़ के साथ बातचीत के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि थायराइड केवल एक हार्मोनल समस्या नहीं है, बल्कि यह आपकी त्वचा, बाल और पूरे शरीर की सेहत को प्रभावित करता है। आपको या आपके परिवार में किसी व्यक्ति को लंबे समय से स्किन से जुड़ी परेशानी हो रही है तो उसे इग्नोर न करें। थायराइड जैसी बीमारी का पता लगाने के लिए समय-समय पर मेडिकल टेस्ट जरूर करवाएं।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
