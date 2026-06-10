पहले दीपिका फिर ट्विशा-पलक, इन 3 मामलों ने कैसे बढ़ाया लड़कियों में शादी को लेकर स्ट्रेस

जब भी घरेलू हिंसा या शादी के बाद लड़कियों के सुसाइड का कोई केस आता है, लड़कियों के मन में शादी को लेकर डर बैठ जाता है। दीपिका, ट्विशा और पलक केस के बाद भी ऐसा ही हुआ। लड़कियां शादी को लेकर डर रही हैं और उनके मन में कई सवाल बने हुए हैं?

Written By: Anju Rawat | Published : June 10, 2026 8:33 AM IST

Medically Verified By: Dr. Chandni Tugnait

marriage stress (AI generated)

हाल ही में सामने आए दीपिका, ट्विशा और पलक केस ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन तीनों मामलों पर सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हुई और कई सवाल भी उठे। आरोप है कि दीपिका ने घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना से परेशान होकर घर की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वहीं, पलक और ट्विशा मामले में जांच और कानूनी कार्रवाई अभी जारी है। इन घटनाओं ने सिर्फ तीन परिवारों को ही नहीं, बल्कि हजारों लड़कियों के मन में शादी, सुरक्षा और भविष्य को लेकर नई चिंताएं भी पैदा कर दी हैं।

शादी...यह हर लड़की का एक ऐसा सपना है, जिसे वह बचपन से सजाती है। उसे हर वक्त नए घर की कल्पना और खूबसूरत जिंदगी की चाह की उम्मीद में बैठी रहती है। लेकिन, पिछले कुछ दिनों में दीपिका, ट्विशा और पलक जैसे मामलों ने इस सपने के साथ लड़कियों के मन में एक नया डर भी डाल दिया है। अब कई लड़कियां सिर्फ शादी की ड्रेस या वेन्यू के बारे में नहीं सोच रही हैं, वह सोच रही हैं कि उनका नया घर सच में सुरक्षित होगा या नहीं? क्या उस घर में उनकी आवाज सुनी जाएगी? क्या उनसे कोई प्यार करेगा या उन्हें हर दिन कोई-न-कोई समझौता करना पड़ेगा? लेकिन, जब से दीपिका, ट्विशा और पलक के मामले सामने आए हैं, तब से सोशल मीडिया पर ज्यादातर लड़कियां सवाल पूछ रही हैं कि क्या शादी सच में खुशियों की शुरुआत होती है या यह एक ऐसा फैसला है जो एक लड़की की पूरी जिंदगी को बदल सकती है? आखिर शादी को लेकर लड़कियों में स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है?

लड़कियों में क्यों बढ़ रहा शादी को लेकर स्ट्रेस?

आजकल लगातार ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जिन्होंने लड़कियों के मन में शादी को लेकर असुरक्षा और चिंता बढ़ा दी है। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार है, जैसे-

लड़कियों के मन में सबसे बड़ा डर या स्ट्रेस रहता है कि अगर शादी के बाद कुछ गलत हुआ, तो उनका परिवार साथ देगा या नहीं।

लड़कियों में नए घर और माहौल में खुद को साबित करने का भी स्ट्रेस बना रहता है। नए घर में एजडस्ट करने का तनाव उनके मन में बना रहता है।

इसके अलावा, करियर और आर्थिक स्वतंत्रता और अपनी पहचान खोने के डर से भी कुछ लड़कियों में शादी को लेकर मानसिक तनाव बढ़ जाता है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

गेटवे ऑफ हीलिंग की फाउंडर, डायरेक्टर और मनोचिकित्सक डॉ. चांदनी तुगनैत बताती हैं, "जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, तो लोग खुद को भी उसी तरह की स्थिति में कल्पना करने लगते हैं। इस स्थिति को विकैरियस एंग्जाइटी (Vicarious Anxiety) कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति इस तरह की एंग्जाइटी से गुजरता है, तो उसे पॉजिटिव चीजों में भी तनाव महसूस होने लगता है।"

दीपिका, ट्विशा और पलक केस से क्या सीखने की जरूरत है?

दीपिका, द्विशा और पलक के केस से हमें काफी कुछ सीखने की जरूरत है। अगर आप इन चीजों को समझ जाते हैं, तो आप खुद अपना बचाव कर सकते हैं।

अगर शादी से पहले या बाद में किसी तरह के गिफ्ट की मांग उठ रही है, तो यह बिल्कुल सामान्य नहीं है। गिफ्ट की डिमांड करना, शादी को लेकर बहुत बड़ा रेड फ्लेग है।

अगर ससुराल वालों की तरफ से बार-बार ताने मिल रहे हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें। यह भी रेड फ्लेग का बड़ा संकेत है।

कंट्रोल करना, धमकाना या मारमीट करना घरेलू हिंसा के संकेत हो सकते हैं, इसलिए इनकी अनदेखी सही नहीं है।

बेटी को एडजेस्ट करने की सलाह बिल्कुल न दें। इसके बजाय, उसे बोले की पूरा परिवार तुम्हारे साथ है और अगर कोई दिक्कत होगी तो तुरंत घर आ जाना। उसे सुरक्षित माहौल देने की कोशिश करें।

अगर आपको कोई परेशान करता है, तो अपने पास सारी चैट, कॉल रिकॉर्डिंग या मैसेज आदि संभालकर रखें। ताकि, इन्हें सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके।

अगर आप किसी मुसीबत में फंस जाती हैं, तो समय रहते परिवार, दोस्तों, महिला हेल्पलाइन, पुलिस या कानूनी सहायता लें। इससे बड़ी घटना को रोका जा सकता है।

Disclaimer: अगर किसी रिश्ते में सम्मान, सुरक्षा और भरोसा नहीं है, तो चुप रहकर सब सहना समाधान नहीं है। समय पर आवाज उठाना और मदद लेना सबसे जरूरी कदम है। चुप रहकर ऐसे मामलों को बढ़ावा बिल्कुल न दें। अगर संभव हो तो अपने परिवार वालों से बात करें और स्ट्रेस में हैं तो एक बार साइकेट्रिस्ट से जरूर मिलें।