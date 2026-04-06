ऋषिकेश राफ्टिंग में भूलकर भी न जाएं ये 5 लोग, जान पर पड़ सकता है भारी

Rafting Safety Tips: अगर आप राफ्टिंग करने की सोच रहे हैं तो पहले इन जरूर बातों को गांठ बांध लें, क्योंकि थोड़ी भी चूक आपके लिए बड़ी और गंभीर समस्या पैदा कर सकती है।

राफ्टिंग

Kya Sab Rafting Kar Sakte Hain: इंस्टाग्राम की रील देखकर आपका मन भी एक बार राफ्टिंग करने का जरूर हो गया होगा और दोस्तों के साथ ऋषिकेश जाने का प्लान भी रेडी होगा। उत्तराखंड के खूबसूरत शहर ऋषिकेश में गंगा नदी पर रिवर राफ्टिंग करना हर एडवेंचर लवर्स के लिए किसी सपने से कम नहीं होता है। 7 लोगों का साथ, जय गंगा मैया के नारे, तेज बहती धारा, ऊंची-ऊंची लहरें और रोमांच से भरा माहौल हर साल हजारों पर्यटकों को यहां खींच लाता है।

लेकिन यह दिखने में जितना मजेदार लगता है, उतना खतरनाक भी हो सकता है। कई बार लोग बिना अपनी हेल्थ कंडीशन समझे, बिना ट्रेनिंग के या गलत समय पर राफ्टिंग करने चले जाते हैं। यही कारण है कि हमें अक्सर हादसे होने की खबर मिलती है। इसलिए राफ्टिंग पर जाने से पहले हर किसी को कुछ जरूरी बातों के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि थोड़ी सी समझदारी या लापरवाही आपकी जान बचा भी सकती है और खतरे में भी डाल सकती है। आइए हम राफ्टिंग करने से पहले, ध्यान दी जाने वाली बातों के बारे में जानते हैं।

बिना सुरक्षा उपकरण के राफ्टिंग करना

गलत तरीके से राफ्टिंग करना

राफ्टिंग करने का पहला रूल यह होता है कि आप लाइफ जैकेट और हेलमेट को पहनकर रखें। इन्हें हल्के में लेना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इन्हें इसलिए पहना जाता है ताकि आप अगर पाने में जाएं भी तो डूबे नहीं और आपकी जान बच जाए।

गाइड के निर्देश न सुनना

यह तो आपने भी सुना होगा कि राफ्टिंग में टीमवर्क और टाइमिंग बहुत जरूरी होती है। अगर आप गाइड की बात नहीं मानते हैं या गलत तरीके से लेते हैं, कि नाव का संतुलन बिगड़ सकता है और आप पानी में गिर सकते हैं। ऐसा होने पर पैनिक होने से बचें, क्योंकि आपको लाइफ जैकेट पहनाई गई है जो डूबने से बचाएगी।

नशे की हालत में राफ्टिंग न करें

कई बार युवा मजे करने के लिए राफ्टिंग करने जाते हैं। इसी मजे-मजे में वह ड्रिंक या अन्य तरह का नशा भी कर लेते हैं। ऐसी हालत में किसी को भी राफ्टिंग करने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि नशे की हालत में शरीर का संतुलन और निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है, जिससे दुर्घटना का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

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गलत मौसम में राफ्टिंग करने जाना

गलत मौसम में राफ्टिंग

कुछ तूफानी करने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी जान को जोखिम में डाल दें। इसलिए राफ्टिंग करने के लिए ऋषिकेश जाने से पहले मौसम का मुआवजा जरूर कर लें। ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश के मौसम या अचानक बढ़े जलस्तर में राफ्टिंग करना बहुत ही खतरनाक होता है। हमेशा मौसम की जानकारी लेकर ही जाएं।

फिटनेस को ध्यान में रखें

राफ्टिंग जोश में की जाने वाली एक्टिविटी नहीं है, इसमें शारीरिक ताकत और सहनशक्ति की जरूरत होती है। अगर आप बहुत थके हुए हैं या आपकी फिटनेस कमजोर है, तो यह आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है।

इन बीमारियों वाले लोग राफ्टिंग बिल्कुल न करें

दिल के मरीज- वह लोग जिन्हें दिल से जुड़ी बीमारी है, उन्हें इस तरह के तेज एडवेंचर और अचानक तनाव देने वाली एक्टिविटीज से दूर रहना चाहिए। हाई बीपी- अगर आप हाइपरटेंशन की समस्या है तो तेज बहाव में जाने बचें क्योंकि डर की स्थिति में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर आपहै तो तेज बहाव में जाने बचें क्योंकि डर की स्थिति में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अस्थमा- जिन्हें अस्थमा है, वह लगो राफ्टिंग करने से बचें, क्योंकि इस दौरान अगर आप ठंडे पानी में जाते हैं और सांस लेने में दिक्कत होती है तो स्थिति गंभीर हो सकती है। मिर्गी- बहुत से लोगों को नहीं पता होगा लेकिन पानी में अचानक दौरा पड़ना जानलेवा हो सकता है। और यह दौरा डर की वजह से भी हो सकता है। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा लेकिन पानी मेंजानलेवा हो सकता है। और यह दौरा डर की वजह से भी हो सकता है।

इनके अलावा गंभीर बैक पेन, हाल ही में सर्जरी या प्रेग्नेंसी वाली महिलाएं न जाएं। ऐसी स्थिति में शरीर पर झटका लगना नुकसानदायक हो सकता है।

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Highlights

अगर आपको सांस लेने में या दिल से जुड़ी कोई समस्या है तो राफ्टिंग न करें।

राफ्टिंग से पहले गाइड से सारे इंस्ट्रक्शन्स ले लें और लाइफ जैकेट पहन लें।

साथ ही दिल के मरीज, अस्थमा और हाई बीपी वाले लोगों को राफ्टिंग करने से बचना चाहिए।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।