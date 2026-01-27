Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Drink Or Smoke Karne Ki Aadat: आज के समय में बहुत से लोग सिगरेट पीते हैं, बहुत से लोग शराब का सेवन करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोनों आदतों को एक साथ अपनाते हैं। आमतौर पर लोगों को लगता है कि अगर कभी-कभी सिगरेट और शराब साथ में ली जाए तो इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन सच यह है कि जब ये दोनों चीजें एक साथ शरीर में जाती हैं, तो इनका असर अलग-अलग नहीं बल्कि दोगुना और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आइए जानते हैं कि सिगरेट और शराब को साथ में लेने से शरीर को किस तरह के गंभीर नुकसान हो सकते हैं।
स्मोक करने को लेकर आयुर्देहि डॉक्टर रोहित साने बताते हैं कि सिगरेट स्मोक के टॉक्सिन केमिकल्स कोरोनरी आर्टरीज में सूजन लाने का काम करते हैं, जिससे प्लैक बनता है। इसकी वजह से आर्टरीज नैरो हो जाती हैं और हार्ट तक पहुंचने वाले ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। रिजल्ट यह होता है कि हार्ट को ऑक्सीजन के लिए हार्ट रेट फास्ट हो जाता है। वहीं अत्यधिक ड्रिंक करने से हार्ट मसल कमजोर हो सकती हैं जिससे पंपिंग पावर पर बुरा असर पड़ सकता है। और भी कई नुकसान हैं, जिनके बारे में आपका जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
सिगरेट पीने से खून की नलियों में गंदगी जमने लगती है, जिससे खून का बहाव ठीक से नहीं हो पाता। वहीं शराब का ज्यादा सेवन दिल की मांसपेशियों को कमजोर बना सकता है और ब्लड प्रेशर को असंतुलित कर देता है। जब कोई व्यक्ति सिगरेट और शराब दोनों का सेवन करता है, तो दिल को सामान्य से कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे दिल का दौरा, स्ट्रोक और अनियमित धड़कन जैसी समस्याओं का खतरा काफी बढ़ जाता है।
लिवर हमारे शरीर का एक अहम अंग है, जो खून को साफ करने और जहरीले तत्वों को बाहर निकालने का काम करता है। शराब सीधे तौर पर लिवर को नुकसान पहुंचाती है। अगर इसके साथ सिगरेट भी पी जाए, तो लिवर पर दोहरा दबाव पड़ता है। इससे फैटी लिवर, लिवर में सूजन और आगे चलकर लिवर फेल होने तक की स्थिति बन सकती है। साथ ही, लिवर की खुद को ठीक करने की क्षमता भी कमजोर हो जाती है।
सिगरेट और शराब दोनों ही अपने-अपने स्तर पर कैंसर की वजह बन सकते हैं। लेकिन जब ये दोनों एक साथ लिए जाते हैं, तो शरीर में जहरीले तत्व ज्यादा तेजी से असर करते हैं। खासकर मुंह, जीभ, गला, फेफड़े और खाने की नली से जुड़े कैंसर का खतराबहुत बढ़ जाता है। रिसर्च के अनुसार, जो लोग दोनों आदतें साथ में अपनाते हैं, उनमें कैंसर होने की संभावना सामान्य लोगों की तुलना में कई गुना ज्यादा होती है।
शराब और सिगरेट दोनों ही धीरे-धीरे इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं। जब कोई व्यक्ति शराब पीते समय सिगरेट पीता है, तो दिमाग को दोनों चीजों की आदत एक साथ पड़ जाती है। इससे एक आदत छोड़ने पर दूसरी की तलब और बढ़ जाती है। नतीजा यह होता है कि व्यक्ति चाहकर भी इन दोनों से छुटकारा नहीं पा पाता और लत और गहरी होती चली जाती है।
शराब पेट की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाती है और सिगरेट पाचन रसों के संतुलन को बिगाड़ देती है। दोनों के साथ सेवन से गैस, एसिडिटी, अल्सर और अपच जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। इसके अलावा, शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत भी कम हो जाती है, जिससे छोटी-छोटी बीमारियां भी जल्दी पकड़ लेती हैं।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
