पॉल्यूशन और पोलन के छोटे-छोटे कण कैसे सांस की नलियों में सूजन पैदा करने लगते हैं?

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Written By: Mukesh Sharma | Published : May 5, 2026 5:30 PM IST
Medically Verified By: Dr. Abhijeet Singh
जिस प्रकार के अच्छा खाना हमारी सेहत के लिए जरूरी है, उसी प्रकार से अच्छी हवा में सांस लेना भी उतना ही जरूरी है। यहां तक कि खाने की क्वालिटी को मेंटेन करना आपके कंट्रोल में है, जबकि हवा कि क्वालिटी को मेन्टेन करना पूरी तरह से आपके कंट्रोल में नहीं है। हम भारतीय अक्सर हवा की गुणवत्ता को ज्यादा गंभीरता से लेते भी नहीं है, पता नहीं तो हमें आदत हो गई है पता नहीं हम खराब हवा से हमारे शरीर में होने वाले डैमेज के नुकसान को अभी तक सही तरीके से समझ ही नहीं पाए हैं। लेकिन पॉल्यूशन और पोलन जैसे बारीक कण हमारी सांस की नलियों में अंदर जाकर चिपक जाते हैं और फिर एलर्जी करके सूजन, जलन व लालिमा पैदा कर देते हैं। डॉ. अभिजीत सिंह, सीनियर कंसल्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन, शारदा केयर हेल्थ सिटी, ग्रेटर नोएडा ने वर्ल्ड अस्थमा डे के मौके पर कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जिनके बारे में हम इस लेख में जानेंगे।
अगर आप खराब हवा से शरीर को होने वाले नुकसान के बारे में जानना चाहते हैं, तो पहले यह जानने से शुरुआत करें कि पॉल्यूशन और पोलन (पराग) के बारीक कण जब सांस के माध्यम से शरीर के अंदर जाते हैं, तो उससे क्या डैमेज होता है। प्रदूषण और पोलन हमें आम चीजें लगती हैं, लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो ये सीधे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। जिन लोगों को अस्थमा या एलर्जी होती है, उनके लिए ये कण सांस की नलियों में दिक्कत पैदा कर देते हैं और एक तरह से एलर्जिक रिएक्शन पैदा हो जाता है और यह अस्थमा का कारण बन सकता है।
pollen and pollution allergy (this image is generated with chatgpt)
ऐसा आमतौर पर इसलिए होता है, क्योंकि हमारे शरीर की इम्यूनिटी बाहर की कोई भी चीज जब शरीर के अंदर घुस जाती है तो उसपर अटैक करने लगती है। उसी प्रकार धूल और पराग के बारीक कण जब फेफड़ों व सांस की नलियों में जाकर चिपक जाते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम इनकी पहचान एक बाहरी चीज के रूप में ही करता है और इस पर अटैक करना शुरू कर देता है। इसी अटैक करने की प्रतिक्रिया के रूप में एलर्जिक रिएक्शन पैदा होता है जो अस्थमा का शुरूआती संकेत हो सकता है।
जब श्वसन नलियों में ये चिपचिपा पदार्थ यानी बगलम आदि बनने लगता है, तो यह भी कोई बीमारी नहीं बल्कि प्रोसेस का ही एक हिस्सा है। इम्यून सिस्टम बाहरी इन बारीक कणों को फंसाने और शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचने से रोकने के लिए इस द्रव को बनाता है। यही कारण है कि कई बार धूल या पराग के बारिक कणों से एलर्जी होने के कारण बलगम जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसके अलावा अन्य लक्षण भी देखे जा सकते हैं जैसे सांस फूलना, सीटी जैसी आवाज आना, घरघराहट होना, खांसी और सीने में जकड़न होना।
symptoms of pollen pollution allergy symptoms (this image is generated with chatgpt)
इसी प्रकार जब आप सांस के साथ पॉल्यूशन या पोलन के कण शरीर के अदंर ले लेते हैं, तो वे सांस के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। फेफड़ों में जाकर ये बारीक संरचनाओं से फंस जाते हैं। इससे खांसी, छाती में भारीपन और सांस लेने में दिक्कत के लक्षण तो होते ही हैं साथ ही साथ एलर्जिक रिएक्शन के रूप में सूजन व लालिमा भी पैदा होने लगती है, जो कई बार गंभीर इन्फेक्शन का रूप भी ले सकती है।
पोलन या पॉल्यूशन के वे बारिक कण जिनसे आपको एलर्जी होती है, उन्हें ट्रिगर कहा जाता है और अगर आप बार-बार ऐसे ट्रिगर के संपर्क में आ रहे हैं, जिससे आपकी सांस की नलियां, साइनस और फेफड़े आदि में एलर्जिक रिएक्शन पैदा हो रहा है। अगर आपकी श्वसन प्रणाली ज्यादा संवेदनशील है, तो हो सकता है इन बारीक कणों के संपर्क में आने से सांस की नलियों में और ज्यादा समस्या हो सकती है, जिससे अस्थमा के अटैक बार-बार या ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। इसलिए इन समस्याओं के पैदा होने से बचने के लिए इन ट्रिगर्स से बचना बेहद जरूरी है और इनसे बचाव आप निम्न तरीके से कर सकते हैं -
साथ ही, समय पर जांच और सही इलाज से इस समस्या को कंट्रोल में रखा जा सकता है और फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। अगर आप फेफड़ों के स्वास्थ्य का विशेषरूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो इससे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और श्वसन संबंधी अन्य कई बीमारियां होने का खतरा बढ़ सकता है।
डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य सिर्फ पॉल्यूशन या पराग आदि के कारण होने वाली श्वसन संंबंधी समस्याओं के बारे में जानकारी देना है और इसमें जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
अल्पकालिक बीटा एगोनिस्ट (SABA) त्वरित राहत देने वाली दवाएं हैं । ये तुरंत असर करती हैं और लक्षणों के पहले संकेत मिलते ही इन्हें ले लेना चाहिए। लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद।
अस्थमा के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें राइनोसिनुसाइटिस, एलर्जी, जलन पैदा करने वाले पदार्थ, दवाएं (जैसे एस्पिरिन से होने वाली श्वसन संबंधी बीमारी में एस्पिरिन), और मोटापा शामिल हैं।
ग्रामीण इलाकों में अस्थमा (दमा) होने के मुख्य कारण घरेलू प्रदूषण, कृषि गतिविधियाँ, और प्राकृतिक एलर्जी के कारक हैं।
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