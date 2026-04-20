आप भी कूड़े में फेंक देते हैं प्लास्टिक? जानें Plastic Waste सेहत को कैसे नुकसान पहुंचाता है?

Plastic Waste: प्लास्टिक का कूड़ा सिर्फ पर्यावरण को ही नहीं, सेहत को भी गंभीर नुकसान पहुंचाता है। जानें, इसके बारे में

Plastic Waste

Plastic Waste and Health: हम में से ज्यादातर लोगों को प्लास्टिक की थैलियां और बोतल फेंकने की आदत होती है। हमें लगता है कि यह सिर्फ एक बोतल या बैग ही तो है, इससे पर्यावरण को क्या ही नुकसान होगा। लेकिन, जब ऐसा सब लोग करने लगते हैं तो इससे सिर्फ एनवायरमेंट ही नहीं सेहत को भी गंभीर नुकसान पहुंचने लगते हैं। प्लास्टिक कचरा न सिर्फ लैंडफिल में पड़ा रहता है, बल्कि यह छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, इन टुकड़ों को ही माइक्रोप्लास्टिक्स कहा जाता है। ये हवा,पानी और खाना, हर जगह पाए जा सकते हैं। ऐसे में दूषित खाना खाने और पानी पीने से खून और फेफड़ों से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। आपको बता दें कि हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस (world earth day) मनाया जाता है। आइए, आज इसी मौके पर जानते हैं कि प्लास्टिक कचरा सेहत को कैस नुकसान पहुंचाता है?

आकाश हेल्थकेयर के सीनियर कंसल्टेंट एंड एचओडी, इंटरनल मेडिसिन डॉ. राकेश पंडित (Dr. Rakesh Pandit, Senior Consultant & HOD, Internal Medicine, Aakash Healthcare) बताते हैं, "प्लास्टिक में कई केमिकल्स होते हैं, जो हार्मोन असंतुलन का कारण बन सकते हैं। इसकी वजह से प्रजनन और मेटाबॉलिज्म संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इतना ही नहीं, कुछ प्रकार के केमिकल्स कैंसर का कारण भी बन सकते हैं।"

नारायण हॉस्पिटल, जयपुर के सीनियर कंसल्टेंट-इंटरनल मेडिसिन (Dr. Ajay Nair, Sr. Consultant - Internal Medicine, Narayana Hospital Jaipur) बताते हैं, "प्लास्टिक के छोटे-छोटे कणों को माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। इन्हें आंखों से भी नहीं देखा जा सकता है,ये माइक्रोप्लास्टिक भोजन और पानी के जरिए शरीर में पहुंच सकते हैं। इससे कैंसर, थायराइड, सांस और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं।"

प्लास्टिक वेस्ट से सेहत को होने वाले नुकसान

प्लास्टिक वेस्ट सेहत को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे-

कई लोग प्लास्टिक को जला देते हैं। यह पर्यावरण ही नहीं, आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदायक होता है। प्लास्टिक से निकलने वाले धुएं से सांस लेने में मुश्किल हो सकती है। यह धुआं फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों का कारण बन सकता है। प्लास्टिक को खुले में फेंकने से यह जहरीले रसायनों को हवा में छोड़ता है। ये केमिकल्स सांस के जरिए शरीर तक पहुंचते हैं और इससे फेफड़ों या शरीर के अन्य अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा, प्लास्टिक को जमीन में दबा दिया जाता है। इससे उनमें मौजूद केमिकल्स मिट्टी और पानी में मिल जाता है। इस पानी को पीने या इस मिट्टी में उगाई गई सब्जियां खाने से शरीर में विषैले तत्व पहुंच जाते हैं। इससे संपूर्ण स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। प्लास्टिक वेस्ट हार्मोनल अंसतुलन का कारण बन सकता है। इतना ही नहीं, थायराइड, प्रजनन स्वास्थ्य और मेटाबॉलिज्म से जुड़ी समस्याओं का कारण बन सकता है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर इसका असर ज्यादा गंभीर रूप से देखा जाता है। जब प्लास्टिक को जलाया जाता है, तब डायॉक्सिन और फ्यूरान जैसे खतरनाक रसायन रिलीज होते हैं। ये कैंसर का कारण बन सकते हैं।

प्लास्टिक के नुकसान से बचाव कैसे करें?

प्लास्टिक के नुकसान से बचने के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है।

सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें।

कांच या स्टील के बर्तनों को प्राथमिकता दें। इन्हीं में खाना पकाएं और खाएं।

खुले में प्लास्टिक को जलाने से बचें। इससे पर्यावरण को भी नुकसान से बचाया जा सकता है।

प्लास्टिक कचरे को सिर्फ एक सफाई का मुद्दा नहीं माना जाता है, बल्कि इसे एक गंभीर स्वास्थ्य खतरे के रूप में देखा जाता है। रोजमर्रा की छोटी आदतों को बदलकर इस खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

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Highlights:

प्लास्टिक सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है।

यह मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर सकता है।

प्लास्टिक हार्मोनल असंतुलन का कारण भी बन सकता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।