सिरदर्द होने पर हर बार लेते हैं पेनकिलर? जानें यह दवा किडनी को कैसे पहुंचाती है नुकसान

Painkiller and Kidney Health: सिरदर्द या शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द होने पर ज्यादातर लोग सीधा पेनकिलर का सेवन कर लेते हैं। जबकि, ज्यादा पेनकिलर लेने से किडनी को नुकसान पहुंच सकता है।

Painkiller Affects Kidney: सिरदर्द, कमर दर्द हो या जोड़ों का दर्द, कई लोग इस दर्द से तुरंत राहत पाने के लिए पेनकिलर का सहारा लेते हैं। जैसे ही दर्द होता है, लोग मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और पेनकिलर लेकर सेवन कर लेते हैं। हालांकि, इस तरह से पेनकिलर लेना संपूर्ण सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। ये पेनकिलर किडनी को भी नुकसान पहुंचाता है। दरअसल, किडनी खून को फिल्टर करती है और शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालती है। जब लंबे समय तक पेनकिलर का सेवन किया जाता है, तो इससे किडनी के फिल्टरिंग सिस्टम पर दबाव पड़ता है और धीरे-धीरे किडनी की कार्यक्षमता कमजोर होने लगती है। आइए, नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर के कंसल्टेंट-नेफ्रोलॉजी डॉ. रवि कुमार (Dr. Ravi Kumar, Consultant - Nephrology, Narayana Hospital, Jaipur) से जानते हैं पेनकिलर किडनी को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं?

पेनकिलर किडनी को कैसे प्रभावित करती हैं?

ज्यादातर पेनकिलर दवाइयां नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की कैटेगरी में आती हैं। ये दवाइयां, शरीर में दर्द और सूजन को कम करती हैं। लेकिन, ये दवाइयां किडनी में खून के प्रवाह को भी प्रभावित कर सकती हैं। जब इन दवाइयों का सेवन बार-बार किया जाता है, तो किडनी तक पहुंचने वाले रक्त की मात्रा कम हो सकती है। इससे किडनी की फिल्टर करने की क्षमता धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है। इसकी वजह से किडनी खराब और किडनी क्रॉनिक डिजीज का खतरा बढ़ सकता है।

किन लोगों में ज्यादा जोखिम होता है?

हर व्यक्ति में पेनकिलर का असर एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोगों में इसका खतरा ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे-

डायबिटीज और हाई बीपी के रोगियों को पेनकिलर से नुकसान पहुंच सकता है।

अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही किडनी की समस्या है, तो उन्हें भी पेनकिलर लेने से गंभीर नुकसान पहुंच सकता है।

है, तो उन्हें भी पेनकिलर लेने से गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। जो लोग लंबे समय तक कमर दर्द, माइग्रेन या आर्थराइटिस के लिए पेनकिलर लेते हैं, उनमें भी किडनी से जुड़ी समस्याएं विकसित होने का खतरा बढ़ सकता है।

किडनी खराबी के शुरुआती संकेत

किडनी खराब होने पर शुरुआत में कुछ संकेत नजर नहीं आते हैं। इसका पता तब चलता है, जब स्थिति गंभीर रूप लेने लगती है। किडनी खराबी के संकेत हैं-

क्या कभी-कभार पेनकिलर लेना सुरक्षित होता है?

दर्द होने पर कभी-कभार पेनकिलर लेना पूरी तरह गलत नहीं माना जाता है। लेकिन, किसी भी दवा का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह के करना शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए अगर आपको सिरदर्द या शरीर के किसी अन्य हिस्से में दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर की सलाह पर ही दवा का सेवन करें।

अगर दर्द बार-बार हो रहा है और लगातार पेनकिलर लेने की जरूरत पड़ रही है, तो इस स्थिति को गंभीरता से लेना जरूरी है। ऐसे में जांच करवानी चाहिए और उसके बाद इलाज शुरू करवाना चाहिए। बिना जांच के लगातार दवा लेना शरीर के दूसरे अंगों के लिए जोखिम पैदा कर सकता है।

किडनी को हेल्दी रखने के उपाय

किडनी को हेल्दी रखने के लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं।

किडनी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।

किडनी को हेल्दी बनाए रखने के लिए बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप फाइबर, विटामिन्स और प्रोटीन शामिल करें।

लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप फाइबर, विटामिन्स और प्रोटीन शामिल करें। अनावश्यक दवाओं से बचना जरूरी है। किसी भी दवा का सेवन डॉक्टर की सलाह पर ही करें।

ब्लड प्रेशर और शुगर को नियंत्रण में रखना जरूरी होता है।

डॉ. रवि कुमार बताते हैं, "आज के समय में पेनकिलर आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए लोग इन्हें छोटी-मोटी समस्या में भी लेने लगते हैं। लेकिन, अगर लंबे समय तक बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर लिया जाए तो इससे किडनी की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है।"

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Highlights:

पेनकिलर को लंबे समय तक लेने से बचना चाहिए।

पेनकिलर किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

हाई बीपी और शुगर के मरीजों को लंबे समय तक पेनकिलर लेने से बचना चाहिए।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।