सिरदर्द होने पर हर बार लेते हैं पेनकिलर? जानें यह दवा किडनी को कैसे पहुंचाती है नुकसान

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Painkiller Affects Kidney: सिरदर्द, कमर दर्द हो या जोड़ों का दर्द, कई लोग इस दर्द से तुरंत राहत पाने के लिए पेनकिलर का सहारा लेते हैं। जैसे ही दर्द होता है, लोग मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और पेनकिलर लेकर सेवन कर लेते हैं। हालांकि, इस तरह से पेनकिलर लेना संपूर्ण सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। ये पेनकिलर किडनी को भी नुकसान पहुंचाता है। दरअसल, किडनी खून को फिल्टर करती है और शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालती है। जब लंबे समय तक पेनकिलर का सेवन किया जाता है, तो इससे किडनी के फिल्टरिंग सिस्टम पर दबाव पड़ता है और धीरे-धीरे किडनी की कार्यक्षमता कमजोर होने लगती है। आइए, नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर के कंसल्टेंट-नेफ्रोलॉजी डॉ. रवि कुमार (Dr. Ravi Kumar, Consultant - Nephrology, Narayana Hospital, Jaipur) से जानते हैं पेनकिलर किडनी को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं?
ज्यादातर पेनकिलर दवाइयां नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की कैटेगरी में आती हैं। ये दवाइयां, शरीर में दर्द और सूजन को कम करती हैं। लेकिन, ये दवाइयां किडनी में खून के प्रवाह को भी प्रभावित कर सकती हैं। जब इन दवाइयों का सेवन बार-बार किया जाता है, तो किडनी तक पहुंचने वाले रक्त की मात्रा कम हो सकती है। इससे किडनी की फिल्टर करने की क्षमता धीरे-धीरे कमजोर होने लगती है। इसकी वजह से किडनी खराब और किडनी क्रॉनिक डिजीज का खतरा बढ़ सकता है।
हर व्यक्ति में पेनकिलर का असर एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोगों में इसका खतरा ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे-
किडनी खराब होने पर शुरुआत में कुछ संकेत नजर नहीं आते हैं। इसका पता तब चलता है, जब स्थिति गंभीर रूप लेने लगती है। किडनी खराबी के संकेत हैं-
किडनी को हेल्दी रखने के लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो कर सकते हैं।
डॉ. रवि कुमार बताते हैं, "आज के समय में पेनकिलर आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए लोग इन्हें छोटी-मोटी समस्या में भी लेने लगते हैं। लेकिन, अगर लंबे समय तक बिना डॉक्टर की सलाह के पेन किलर लिया जाए तो इससे किडनी की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है।"
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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