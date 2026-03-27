Overthinking से मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है? जानें ज्यादा सोचना कैसे बंद करें

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What is Overthinking: आप कोशिश करते हैं कि इससे परेशान न हो, लेकिन वो बात दिमाग से निकलती ही नहीं है। आप बार-बार उसी बात के बारे में सोचते रहते हैं और वह धीरे-धीरे आपके पूरे दिन, यहां तक कि रात की नींद पर भी हावी हो जाती है। मनोविज्ञान इसे ही कहता है- ओवरथिंकिंग। असल में ओवरथिंकिंग एक ऐसी आदत है, जो दिखने में आपको साधारण सी लग सकती है, मगर समय के साथ आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। इसके कारण आपको अपने दैनिक जीवन में परेशानी होने लगती है और आप अपने रोजाना के काम भी ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो आइए आज समझते हैं कि ज्यादा सोचने यानी ओवरथिंकिंग करने से आपके शरीर और दिमाग पर इसका क्या असर होता है।
लगातार तनाव लेने और हर चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने से स्ट्रेस हार्मोन (कॉर्टिसोल) बढ़ता है। आपको लगता होगा कि इसका असर बस आपकी मानसिक सेहत पर पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है यह हार्मोन आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है। जब शरीर में कॉर्टिसोल अधिक हो जाता है तो फिर छोटी-छोटी बीमारियां भी आपको अधिक परेशान करने लगती हैं। ऐसे में बार-बार सर्दी-जुकाम होना थकान महसूस होना इसके मुख्य संकेत हो सकते हैं।
(और पढ़ें - नेगेटिव थिंकिंग को कैसे कंट्रोल करें)
वहीं जब आप अत्याधिक ओवरथिंकिंग करते हैं, तो इसका सीधा असर आपके पेट पर भी पड़ता है। ओवरथिंकिंग तनाव और चिंता को बढ़ावा देती है, जिससे पाचन तंत्र प्रभावित होता है। कई लोगों में ओवरथिंकिंग से गैस, अपच, पेट दर्द व एसिडिटी जैसी समस्याएं भी देखी जाती हैं। आपने सुना होगा-“पेट और दिमाग का आपसी कनेक्शन है”, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि ज्यादा सोचना आपके पाचन संतुलन को बिगड़ सकता है।
(और पढ़ें - पाचन को अच्छा कैसे बनाएं)
आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप बहुत तेज गुस्से में होते हैं या आपको कोई चिंता या तानव घेर लेता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक इसी तरह ओवरथिंकिंग भी दिल पर असर डालती हैं, जिससे शरीर “फाइट या फ्लाइट” मोड में चला जाता है। बचाव के लिए हृदय गति तेज और रक्तचाप बढ़ सकता है। लेकिन लंबे समय तक ऐसी ही स्थिति बनी रहे तो हृदय स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो सकता है।
ओवरथिंकिंग करने का सबसे बड़ा असर आपकी नींद पर पड़ता है और आप अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं। असल में ओवरथिंकिंग के कारण रात में दिमाग शांत नहीं हो पाता है, जिससे अक्सर ही नींद अधूरी रह जाती है। फिर आप दिनभर थकान महसूस करते हैं, सिरदर्द रहता है और चिड़चिड़ापन महसूस होता है। ऐसे में आपके के लिए काम कर पाना व सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है और खुद से ही परेशान होने लगते हैं।
ओवरथिंकिंग एकदम से या पूरी तरह खत्म करना आसान नहीं है। मगर आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। ऐसे में आप इससे निपटने के लिए रोजाना 10-15 मिनट ध्यान (मेडिटेशन) करें, दिमाग में जो भी ख्याल आएं उसे लिखें और कई बार पढ़े। साथ ही सबसे जरूरी है खुद को वर्तमान में रखने की कोशिश करना और हर परेशानी का शांत होकर समाधान खोजना न की ओवरथिंकिंग करना। ओवरथिंकिंग रोकने का अर्थ हर विचार को नियंत्रित करना नहीं है, तो हर विचार को महत्व देना भी नहीं है। ओवरथिंकिंग रोकने का असली अर्थ है दिमाग को आराम देना।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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