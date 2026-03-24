आंखों का चेकअप कितने समय में करवाना चाहिए? जिससे समय पर पता चलेगी इससे जुड़ी बीमारियां

Eye Test: आंखों का रेगुलर चेकअप कराना बहुत जरूरी है। इससे आंखों से जुड़ी बीमारियों का समय पर पता चलेगा और इलाज संभव हो पाएगा।

Eye Checkup: आंखें हमारे शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील अंग हैं। इसलिए आंखों की देखभाल बहुत जरूरी है। हालांकि, ज्यादातर लोग आंखों का चेकअप तब तक नहीं करवाते है, जब तक उनमें कोई समस्या महसूस नहीं होती है। कई बार आंखों से जुड़ी समस्याओं के लक्षण स्पष्ट नहीं होते हैं और जब लक्षण दिखाई देते हैं, तो आंखों की सेहत काफी खराब हो चुकी होती है। इसलिए आंखों की नियमित जांच करवाना बहुत जरूरी होता है। रेगुलर आई चेकअप कराने से समय पर आंखों की बीमारी का पता चल जाता है और आसानी से इलाज हो जाता है। इससे आंखों की रोशनी को भी सुरक्षित रखा जाता है। लेकिन, कई लोगों को समझ नहीं आता है कि आंखों की जांच कितने समय के अंतराल में कराना चाहिए? तो आइए, रतन ज्योति नेत्रालय, ग्वालियर के फाउंडर और डायरेक्टर डॉ. पुरेंद्र भसीन से जानते हैं कि आंखों का टेस्ट कितने समय में करवाना चाहिए?

आंखों का चेकअप कितने समय में करवाना चाहिए?

डॉ. पुष्पेंद्र भसीन बताते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति को हर 1 से 2 साल में अपने आंखों का चेकअप जरूर करवाना चाहिए।

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अगर बच्चों या बुजु्र्गों को चश्मा लगा हुआ है, तो उनके आंखों की जांच हर साल करवानी जरूरी है। अगर बुजुर्गों को आंखों की कोई दिक्कत है या उनकी दृष्टि कम है, तो हर 6 महीने में भी उनका चेकअप कराया जा सकता है।

जो लोग 40 साल से ज्यादा उम्र के है, उन्हें साल में एक या दो बार आंखों का चेकअप कराना चाहिए। क्योंकि इस उम्र के बाद ग्लूकोमा, मोतियाबंद या दृष्टि हानि से जुड़ी समस्याओं का खतरा ज्यादा रहता है।

डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या थायराइड आदि से ग्रसित लोगों को आंखों का रेगुलर चेकअप जरूर कराना चाहिए। इन बीमारियों वाले रोगियों को हर 6 महीने या सालभर में आंखों की जांच करवानी चाहिए। ये बीमारियों आंखों की नसों और रेटिना को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए समय-समय पर जांच करवाना जरूरी माना जाता है।

अगर किसी व्यक्ति को बार-बार सिरदर्द, धुंधला दिखाई देना, आंखों में जलन, रेडनेस या पानी आने जैसी समस्याएं हो रही हैं तो इन स्थिति में बिना देरी के चेकअप करवाना चाहिए।

आंखों को स्वस्थ कैसे बनाए रखें?

आंखों को हेल्दी बनाए रखने के लिए बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। अपनी डाइट में विटामिन ए, सी और ई शामिल करें। आंखों के लिए ओमेगा-3 फैटी एसिड भी जरूरी होता है।

आंखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए स्क्रीन टाइम कम करें। लंबे समय तक लैपटॉप और मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें।

अगर आप लैपटॉप पर काम करते हैं, तो बीच-बीच में आंखों को आराम जरूर दें।

गर्मी में आंखों को धूप से सुरक्षित रखें। आंखों यूवी किरणों से बचाने के लिए सनग्लास जरूर पहनें।

आंखों का रेगुलर चेकअप जरूर कराएं। इससे आंखों की बीमारी का समय पर पता चल सकता है।

का समय पर पता चल सकता है। आंखों की सफाई जरूर करें। दिन में 2 बार आंखों को साफ पानी से जरूर धोएं।

Highlights:

आई हेल्थ को बेहतर रखने के लिए रेगुलर चेकअप बहुत जरूरी है।

अगर आंखों की कोई बीमारी है, तो हर 4 से 6 महीने में चेकअप कराना चाहिए।

आंखों को सुरक्षित रखने के लिए स्क्रीन टाइम कम करें।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।