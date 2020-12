आपका शरीर लगभग 60 प्रतिशत पानी से बना है। हमारा शरीर लगातार पूरे दिन पानी बाहर निकालता (how much water should you drink per day )है, ज्यादातर पानी, पेशाब और पसीने के माध्यम से बाहर निकलता है। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते होंगे कि हमारा शरीर अपने नियमित कार्य जैसे कि सांस लेने से भी पानी को बाहर निकालने का काम करता है। डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए आपको हर दिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और भोजन करने की आवश्यकता होती है। हर दिन आपको कितना पानी पीना चाहिए(how much water should you drink per day ), इस पर लोगों की अलग-अलग राय हैं। Also Read - World Heart Day 2020: लॉकडाउन में हेल्दी हार्ट के लिए फॉलो करें ये 3 हेल्थ टिप्स

हेल्थ एक्सपर्ट आमतौर पर आठ से 10 गिलास पानी पीने की सलाह देते हैं, जो लगभग 2 लीटर या फिर एक दिन में आधा गैलन के बराबर होता है। इसे 8 ×8 नियम कहा जाता है और इसे याद रखना भी बहुत आसान है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जब आपको प्यास नहीं लगती है तब भी आपको पूरे दिन लगातार घूंट-घूंट कर पानी पीने चाहिए। इसके अलावा यह व्यक्ति पर भी निर्भर करता है। कई कारक (आंतरिक और बाहरी दोनों) हैं, जो आपकी पानी की आवश्यकता को प्रभावित करते हैं।

इस लेख में हम पानी के सेवन के बारे में आपको बता रहे हैं और यह बताने जा रहे हैं कि आपकी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए कैसे आसानी से खुद को हाइड्रेटेड रखें।

आपको कितने पानी की जरूरत है यह बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये अंतर अलग-अलग हो सकता है। यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज, इंजीनियरिंग और मेडिसिन के मुताबिक व्यस्कों को निम्नलिखित रूप से पानी पीना चाहिए।

11.5 कप (2.7 लीटर) महिलाओं के लिए एक दिन।

पुरुषों के लिए 15.5 कप (3.7 लीटर) एक दिन।

इसमें तरल पदार्थ, चाय और रस जैसे पेय पदार्थ और भोजन शामिल हैं। आपके द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों से आपको औसतन 20 प्रतिशत पानी मिलता है।

क्या अधिक पानी स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने में मदद करता है?

आपके शरीर को सामान्य रूप से कार्य करने के लिए पर्याप्त पानी पीना आवश्यक है। कई स्वास्थ्य समस्याएं भी पानी के सेवन बढ़ाने से कम हो सकती हैं।

कब्ज

पानी का सेवन बढ़ाने से कब्ज, जो कि एक बहुत ही आम समस्या है उसे बढ़ने से रोकने में मदद मिल सकती है।

यूरिनरी ट्रेक्ट इंफेक्शन

हाल के अध्ययनों से पता चला है कि पानी की मात्रा बढ़ाने से मूत्र पथ और मूत्राशय के संक्रमण को रोकने में मदद मिल सकती है ।

पथरी

एक अध्ययन के निष्कर्ष से ये पता चला है कि ज्यादा तरल पदार्थ पीने से गुर्दे की पथरी का खतरा कम होता है हालांकि इस बारे में अधिक शोध की आवश्यकता है।

स्किन संबंधी समस्याएं

अध्ययनों से पता चला है कि अधिक पानी से स्किन हाईड्रेट रहती है हालांकि इस बारे में भी अधिक शोध की आवश्यकता है। इतना ही नहीं ये मुंहासे को भी कम करने में मदद करती है।

क्या पानी का सेवन ऊर्जा के स्तर और मस्तिष्क के कार्य को प्रभावित करता है?

बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि अगर आप दिन भर हाइड्रेटेड नहीं रहते हैं, तो आपके ऊर्जा स्तर और मस्तिष्क के कार्य प्रभावित होने लगते हैं। इसका समर्थन करने के लिए बहुत सारे अध्ययन हैं।

महिलाओं में एक अध्ययन से पता चला है कि व्यायाम के बाद मूड और एकाग्रता बिगड़ती है और शरीर में 1.36 प्रतिशत पानी की कमी से सिर दर्द की समस्या में बढ़ोत्तरी होती है।

चीन में एक विश्वविद्यालय के 12 पुरुषों पर हुए अन्य अध्ययन में पाया गया कि 36 घंटे तक पीने नहीं पीने से थकान, ध्यान और प्रतिक्रिया की गति और जल्द भूलने जैसी समस्या पर ध्यान देने योग्य प्रभाव पाया गया।

इतना ही नहीं अगर आप थोड़ा बुहत भी डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं तो आपके शारीरिक प्रदर्शन में कमी आ सकती है। बुजुर्ग और स्वस्थ पुरुषों पर हुए क्लिनिकल ट्रायल में बताया गया कि शरीर के पानी में सिर्फ 1 प्रतिशत कमी से आपकी मांसपेशियों की शक्ति, ताकत और धीरज में कमी आ सकती है।

1 प्रतिशत शरीर का वजन कम होना बहुत कुछ प्रतीत नहीं हो सकता है, लेकिन यह पानी की एक महत्वपूर्ण मात्रा है। यह आमतौर पर तब होता है जब आप बहुत अधिक या बहुत गर्म कमरे में पसीना बहा रहे होते हैं और पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं।