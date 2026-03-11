किडनी को रखना है हेल्दी तो रोज पिएं इतना पानी, डॉक्टर ने बताई लिमिट

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
नई दिल्ली के द्वारका स्थित पीएसआरआई हॉस्पिटल के कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉ. सौबीर घोष का कहना है कि शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। किडनी हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है, जो शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है।
किडनी को स्वस्थ रखने के लिए सही खानपान के साथ-साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी होता है। लेकिन आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में लोग खाने और रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पर ध्यान नहीं देते हैं। 12 मार्च को जब वर्ल्ड किडनी डे मनाया जा रहा है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं किडनी को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना कितने लीटर पानी पीना जरूरी है।
डॉक्टर कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, तो उनके लिए 1 दिन में 3 लीटर पानी पीना काफी ह हालांकि जरूरत से ज्यादा पानी पीना भी हमेशा फायदेमंद नहीं होता। कुछ लोगों को किडनी से जुड़ी बीमारियां, हार्ट प्रॉब्लम या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें डॉक्टर पानी की मात्रा सीमित रखने की सलाह देते हैं। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को पहले से किडनी की बीमारी है, तो उसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही पानी पीना चाहिए।
किडनी को स्वस्थ रखने के लिए केवल पानी पीना ही नहीं, बल्कि एक संतुलित जीवन शैली अपनाना भी जरूरी है। किडनी को स्वस्थरखने के लिए नीचे बताए गए उपायों को अपनाएं।
- रोजाना 30 मिनट एक्सरसाइज और योग करें।
- खाने में हरी सब्जियां और फलों को शामिल करें।
- ज्यादा तेल मसालों की बजाय संतुलित आहार को तवज्जो दें।
अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं, खानपान गलत है और आपको किसी प्रकार की बीमारी है, तो इस समय-समय पर किडनी फंक्शन टेस्ट जरूर करवाएं। जिन लोगों के परिवार में किडनी स्टोन, किडनी फेल होना का इतिहास रहा है, उनके लिए मेडिकल जांच और भी ज्यादा जरूरी है।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
