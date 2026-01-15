Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
1 Din main Kitni Haldi Khani chaiye: हल्दी हमारे खाने का अहम हिस्सा है। हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है, जो घाव भरने, त्वचा को हेल्दी बनाने और शरीर को त्रिदोषों को संतुलित करने में मदद करता है। आयुर्वेद के अनुसार, 1 सामान्य व्यक्ति को दिन में 2 से 3 ग्राम ही हल्दी का सेवन करना चाहिए। 1 दिन में 2 से 3 ग्राम हल्दी खाने से इसके पोषक तत्व सही तरीके से शरीर में अवशोषित हो पाते हैं और आपको विभिन्न प्रकार की बीमारियों का खतरा कम होता है।
आयुर्वेदिक डॉ. चंचल शर्मा बताती हैं कि आयुर्वेद के अनुसार हल्दी की सही मात्रा उम्र, शरीर की प्रकृति (वात-पित्त-कफ) और वर्तमान में व्यक्ति की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, इस बात पर निर्भर करती है। एक सामन्य स्वस्थ व्यक्ति के लिए 1/2 से 1 चम्मच हल्दी पाउडर यानी लगभग 2 से 3 ग्राम हल्दी प्रतिदिन पर्याप्त मानी जाती है। जो लोग ककच्ची हल्दी (Raw Turmeric) लेते हैं वो 1 दिन में 5 से 10 ग्राम इसकी मात्रा ले सकते हैं।
हल्दीको आप दाल, सब्जी और सलाद में डालकर खा सकते हैं। इसके अलावा हल्दी का सेवन नीचे बताए गए तरीकों से भी किया जा सकता है।
आयुर्वेद के अनुसार, कुछ लोगों को हल्दी का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। इसमें शामिल हैः
ऊपर बताए गए लोगों को किसी भी चीज में हल्दी मिलाने से पहले एक बार डॉक्टर से पूछताछ जरूर करनी चाहिए।
जब हमने डॉ. चंचल शर्मा से पूछा कि क्या 1 दिन में तय मात्रा से ज्यादा हल्दी का सेवन किया जाए तो ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा हां। हल्दी की तासीर गर्म होती है। ज्यादा मात्रा में हल्दी लेने से नीचे बताई गई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।
आयुर्वेद के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति को 1 दिन में 1/2 से 1 चम्मच हल्दी का ही सेवन करना चाहिए। सही मात्रा और सही तरीके से हल्दी ली जाए तो इम्युनिटी बढ़ाती है, पाचन, त्वचा और दिल की सेहत सुधारती है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information